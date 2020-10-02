Дивный новый мир. Starbucks и Tesla стоят дороже Газпрома и Лукойла

«Сеть кофеен стоит дороже крупнейших нефтегазовых компаний России». И ведь не поспоришь. Пожалуйста, Старбакс – капитализация 100 миллиард долларов. С копейками. Тесла чуть-чуть не дотягивает до каких-то жалких 400 миллиардов. А какие-то Газпромы и Лукойлы стоят 51,5 и 37,7 миллиардов соответственно.

Нет, я, конечно, понимаю, кофе очень важен, прям стратегически важный ресурс, без которого человечеству никак. Про Теслу вообще молчу. Мир во мрак окунется, случись что с этой компанией. Но как бы нефть и газ тоже важны. Без них кофе не сваришь, и на машинке не покатаешься. Так что, даже вопрос, что важнее))).



Я уже не говорю о технологиях добычи и обработки нефти и газа, атомном ледокольном флоте, трубопроводах. Это невероятно передовые технологии. Плюс к этому число рабочих мест и реальные, физические активы. Да и политический рычаг тоже не стоит сбрасывать со счетов. Из Шарите шлют пламенный поцелуй.

Но мы имеем то, что имеем. Модные кофейни и электро машинки с «автопилотом» стоят дороже отсталых нефтегазовых компаний. Как же так? Может у них море? Или молекулы свободы? Мистика какая-то.

Но если мы копнем чуть поглубже и обратим внимание на такие вообще никому не нужные и второстепенные показатели как выручка и чистый доход, то получим следующий расклад.

Starbucks

Капитализация 100 млрд.

Выручка 24 млрд.

Чистый доход. 2016: 2,8 млрд. 2017: 2,9 млрд. 2018: 4,5 млрд. 2019: 3,6 млрд.

Среднее за четыре года 3,45 млрд.