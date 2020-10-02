Любителям сравнения по денежному ВВП посвящается
Дивный новый мир. Starbucks и Tesla стоят дороже Газпрома и Лукойла
«Сеть кофеен стоит дороже крупнейших нефтегазовых компаний России». И ведь не поспоришь. Пожалуйста, Старбакс – капитализация 100 миллиард долларов. С копейками. Тесла чуть-чуть не дотягивает до каких-то жалких 400 миллиардов. А какие-то Газпромы и Лукойлы стоят 51,5 и 37,7 миллиардов соответственно.
Нет, я, конечно, понимаю, кофе очень важен, прям стратегически важный ресурс, без которого человечеству никак. Про Теслу вообще молчу. Мир во мрак окунется, случись что с этой компанией. Но как бы нефть и газ тоже важны. Без них кофе не сваришь, и на машинке не покатаешься. Так что, даже вопрос, что важнее))).
Я уже не говорю о технологиях добычи и обработки нефти и газа, атомном ледокольном флоте, трубопроводах. Это невероятно передовые технологии. Плюс к этому число рабочих мест и реальные, физические активы. Да и политический рычаг тоже не стоит сбрасывать со счетов. Из Шарите шлют пламенный поцелуй.
Но мы имеем то, что имеем. Модные кофейни и электро машинки с «автопилотом» стоят дороже отсталых нефтегазовых компаний. Как же так? Может у них море? Или молекулы свободы? Мистика какая-то.
Но если мы копнем чуть поглубже и обратим внимание на такие вообще никому не нужные и второстепенные показатели как выручка и чистый доход, то получим следующий расклад.
Starbucks
Капитализация 100 млрд.
Выручка 24 млрд.
Чистый доход. 2016: 2,8 млрд. 2017: 2,9 млрд. 2018: 4,5 млрд. 2019: 3,6 млрд.
Среднее за четыре года 3,45 млрд.
Tesla
Капитализация 400 млрд. Там где-то 250 млн. не дотягивает до этой цифры.
Выручка 25,7 млрд.
Чистый доход. 2016: -773 млн. 2017: -2,2 млрд. 2018: -1 млрд. 2019: -775 млн.
Среднее за четыре года -1,2 млрд.
Uber
Капитализация 63,9 млрд.
Выручка 13,67 млрд.
Чистый доход. 2016: -3,24 млрд. 2017: -4 млрд. 2018: 1 млрд. 2019: -8,5 млрд.
Среднее за четыре года -3,7 млрд.
Лукойл
Капитализация 37,7 млрд.
Выручка 92 млрд.
Чистый доход. 2016: 3,1 млдр. 2017: 7,2 млрд. 2018: 9,9 млрд. 2019: 9,9 млрд.
Среднее за четыре года 7,5 млрд.
Газпром
Капитализация 51,5 млрд.
Выручка 97,9 млрд.
Чистый доход. 2016: 14,9 млдр. 2017: 13,1 млрд. 2018: 24,3 млрд. 2019: 19,6 млрд.
Среднее за четыре года 18 млрд.
Да-да, убыточная Убер стоит дороже Газпрома. А Тесла почти в восемь раз дороже Газпрома. Ну и несколько тяжеловесов из США.
Microsoft
Капитализация 1,59 трлн.
Выручка 143 млрд.
Чистый доход. 2016: 16,8 млдр. 2017: 25,5 млрд. 2018: 16,5 млрд. 2019: 39,2 млрд.
Среднее за четыре года 24,5 млрд.
Amazon
Капитализация 1,57 трлн.
Выручка 321,7 млрд.
Чистый доход. 2016: 2,3 млдр. 2017: 3 млрд. 2018: 10 млрд. 2019: 11,6 млрд.
Среднее за четыре года 6,7 млрд.
Ну и конечно же
Apple
Капитализация 2 трлн.
Выручка 273,4 млрд.
Чистый доход. 2016: 45,6 млдр. 2017: 48,3 млрд. 2018: 59,5 млрд. 2019: 55,2 млрд.
Среднее за четыре года 51 млрд.
Впечатляет, конечно, но в 40!!! раз дороже Газпрома. Я не обладатель черного пояса и девятого дана по экономике, но мне кажется – тут что-то не то.
Если немножко погуглить, то выяснится, что капитализация компании ≠ стоимости компании. А значит, про черный пояс по экономике правильно подмечено и пост ниочём.
Ну или бы уж тогда сравнивал с компаниям-конкурентами:
ExxonMobil – капитализация $329,7 млрд,
Royal Dutch Shell – капитализация $251,59 млрд,
Chevron – капитализация $221,8 млрд,
BP – капитализация $141,4 млрд.