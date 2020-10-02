Какие компании управляют глобальным рынком научных публикаций и какие возможности им это даёт. Как на основе этого ведётся управление отдельными учеными и целыми научными отраслями. Какие области научного знания скоро будут полностью зоной искусственного интеллекта. Как наука сначала отраслями, а потом и целиком перейдет в ближайшие годы под контроль Цифрового Левиафана. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CxMMEfbh8UE