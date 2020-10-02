Киргизия перед выборами
20:33. 2 октября 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О подготовке иностранного вмешательства в выборы в Киргизии.
Судя по поступающей из республики информации, весьма велика вероятность, что вслед за Белоруссией и Арменией, следующей горячей точкой на территории бывшего СССР может стать Киргизия. Полностью в рамках создание дуги напряженности в непосредственной близости от границ РФ.
Конечно, можно говорить, что где-то сгущают краски, но зная цепочку цветных революций в Киргизии с 2005-го года, когда свергли Акаева, совсем не удивлюсь, если найдутся желающие продолжить/возобновить "киргизинг".