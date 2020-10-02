О подготовке иностранного вмешательства в выборы в Киргизии.Судя по поступающей из республики информации, весьма велика вероятность, что вслед за Белоруссией и Арменией, следующей горячей точкой на территории бывшего СССР может стать Киргизия. Полностью в рамках создание дуги напряженности в непосредственной близости от границ РФ.Конечно, можно говорить, что где-то сгущают краски, но зная цепочку цветных революций в Киргизии с 2005-го года, когда свергли Акаева, совсем не удивлюсь, если найдутся желающие продолжить/возобновить "киргизинг".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6212998.html