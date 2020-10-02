Интеллигенция у «кормушки»
Марк Захаров — талантливый «флюгер». В 1973 г. вступил в КПСС, а в 1991 г. в прямом эфире программы «Взгляд» сжёг свой партийный билет.
«Я считаю Ленина государственным преступником. Его надо посмертно судить и вынести ему такой же вердикт, как примерно вынесли Гитлеру. <…> Сейчас, благодаря стараниям Ленина, Сталина, Гитлера, Пол Пота, человеческая жизнь превратилась в ноль»
(Марк Захаров в интервью Би-Би-Си.)
Абстрагирование, оторванность от физического труда всегда мешали интеллигентам вступать в контакт с реальными вещами. В силу этого факта действительность существовала в их представлениях лишь как символ. Такими же идеалистическими иллюзиями, как Марк Захаров, страдали тысячи «как бы образованных» интеллигентов Советского Союза.
Мучения несчастных приводили их к ложным выводам:
1. Я такой необыкновенный, уникальный, особенный и своеобразный, что все мои гениальные идеи стоят выше классовых отношений и совсем от них не зависят.
2. Я и есть тот «избранный» — проводник высших сил. Я вершу судьбы мира, я обеспечиваю эволюционное развитие общества. Я и единицы таких, как я, гениев.
Как типичный представитель демократической интеллигенции позднего СССР, Марк Захаров получал зарплату, премии, звания от советского государства, на средства этого государства «творил», причём творил с фигой в кармане: практически все его фильмы — это плач про то, как тяжело жить интеллигенту, как общество ущемляет его швабодку безответственно и бессодержательно болтать.
Когда было выгодно — лицемерно вступил в КПСС, потом, когда это перестало приносить ему дивиденды, публично сжёг партбилет. На камеру, как и положено мелкотравчатому позеру.
С наступлением вожделенной свободы никаких творческих достижений не продемонстрировал, только ходил по телестудиям и болтал, болтал, болтал. Поливал грязью Ленина, поливал грязью советское прошлое, всё скопом, даже не задумываясь о том, какую ахинею несёт.
И что же, кто-нибудь теперь вспоминает постановки его театра в 80-х, 2000-х? Или кто-то пересматривает его болтовню на всех каналах? Перечитывает его сценарии, статьи, интервью?
Нет. Он остался в памяти в основном у ностальгирующих по… столь ненавидимому им СССР, который Захаров всю жизнь старательно разрушал. И фильмы его остались в памяти лишь постольку, поскольку он, пытаясь эзоповым языком изобразить советских чиновников, изобразил нормальных людей капиталистического общества.
Возьмём фильм «Тот самый Мюнхгаузен». Там кого ни возьми — добропорядочные обыватели, каждому найдётся аналог в наше время. Именно они, обыкновенные буржуа, а вовсе не мифический «тоталитаризм», о котором Захаров распространяется, давят мечтателя Мюнхгаузена, который неожиданно для захаровых имеет гораздо больше черт с современным марксистом, отстаивающим истину, как бы она нелепа со стороны буржуа ни казалась, чем с посетителями Соловецкого камня или объедками «творческой» интеллигенции, провожающими Захарова в те места загробного мира, где покойник точно не замёрзнет.
В рассуждениях о Марке Захарове часто можно услышать о том, какое великое множество имён он открыл. Но почему-то мало кто думает о том, скольких он не открыл… И только потому, что в эпоху СССР Марк Захаров создавал сатиру на советское общество из типично буржуазных отрицательных черт, его творчество будет худо-бедно жить.
В остальном покойник со старанием Герострата очень сильно постарался, чтобы его весьма скоро забыли:
— Выступая за капитализм, он не только разорил своих потенциальных зрителей, у которых нет теперь денег ходить в его театр, но и заставил их постоянно работать, чтобы даже те пролетарии, которые могут заработать на билет в театр, не имели времени в него ходить;
— Выступая за капитализм, он создал в киноискусстве ситуацию, когда массово снимается только шлак, так как деньги дают только на то, что окупается. Если бы Захаров снял свой первый фильм в 90-х, или 2000-х, или сейчас, то фильм стал бы у него последним — утонув в море китча и дешёвых телесериалов, он бы не окупился;
— Воспитанная на мусорной кинопродукции аудитория не воспринимает его фильмов и тем более этих авторских вывертов в спектаклях (жанр по восприятию более сложный, чем кино). Населению уже всё равно, умер он, жив, как и вообще наплевать на факт существования такого персонажа. Проблемы есть и поважней — кредиты давят, з/п снижается, цены растут. Спроси на улице, кто он — и только мастодонты из «секты свидетелей Бродского», может быть, вспомнят;
— У буржуазии, которой он так преданно служил, память очень короткая. Лет через 20 его внукам толстосумы скорее подадут, если они назовут себя детьми лейтенанта Шмидта, чем внуками Марка Захарова. Это только Гамлет мог вздыхать над черепом шута. А дерипаски, сечины и абрамовичи даже лиц своих шутов не запоминают. Их слишком много крутится вокруг толстых кошельков.
Источник: https://prorivists.org/49_zaharov/
А какой фильм снял И. Бортник?
Это что вообще за животное такое?
Это Промокашка что-ли?
Подписываюсь под статьей на 100% ,и их лица (абромовичей )тем более не запомнят.Я была бы благодарна Бортнику И.(я так понимаю это актер) если бы он назвал режиссера который ,как прости–тка не обслуживал либо власть ,либо гранты и млеет перед Оскаром ,славы то хочется ,когда мешок с деньгами есть,как братанам Кончаловскому с Михалковым.Последние сдались ,одели костюмчики и сели в ГД и уже не творят десятки лет и Меньшов постарел,а и денег ему не дадут ,если только на мелодраму.Из новых Быков -снимет и тут же просит прощения ,что больше не будет .Говорухин,Балабанов рано ушли.Остальное- они -избганыые ,ахеджакнутые -чернуха,пасквиль…
Подпишитесь лучше на журнал мурзилка, и сходите в лес.
Я себе нашел место в низине, где воняет прелостью.
Не могу насладиться вдоволь этим тихим итогом бурных страстей.
А сам Бортник это ” Белуха” ?
Вечная промокашка по жизни.
Подписываешься под НЫТИКОМ-БЕЗДАРЕМ…
Чем он-то лучше Ахиджаковой?
Одна из проституток критикует свой бордель и подруг а ты “подписываешься”
Раз она у кормушки, то это не интеллигенция (в современном понимании), а подпевала…
Интеллигент – ин – чужой, д(т)елегат-представитель, чужой пришлый человек, тоже наряду со словом интернационалист – чужеродный выходец. В справочнике БСЭ от 1989г., интеллигент толкуется как человек, владеющий высокой культурой, (какой)? и разумом (каким)? А разве Африканские бедуины, бушмены и пр. не владеют всем этим? В середине XIX века в России возникла стихийная манифестация из иностранных выходцев лже-Петра I и иной заграничной шелупони, с требованием предоставлении им на территории России всех равных прав, наряду с его исконными жителями. Такое массовое движение состоящая из заграничных выходцев и была названа как иностранное движение за равные права, с аббревиатурным выражением интеллигент…
Он-еврей. А следственно какой с него спрос.Совести там не было чести -тоже. Есть талант лицедея. Какой он пример великоруссам?
Останется только в титрах снятых им фильмов. Титры будут прокручивать внизу экрана с удвоенной скоростью. Сегодня это никому неинтересно и не выгодно. Главное деньги с рекламного блока. Главное – деньги!
PS: а “12 стульев” только “от Гайдая”!