Марк Захаров — талантливый «флюгер». В 1973 г. вступил в КПСС, а в 1991 г. в прямом эфире программы «Взгляд» сжёг свой партийный билет.



«Я считаю Ленина государственным преступником. Его надо посмертно судить и вынести ему такой же вердикт, как примерно вынесли Гитлеру. <…> Сейчас, благодаря стараниям Ленина, Сталина, Гитлера, Пол Пота, человеческая жизнь превратилась в ноль»

(Марк Захаров в интервью Би-Би-Си.)

Абстрагирование, оторванность от физического труда всегда мешали интеллигентам вступать в контакт с реальными вещами. В силу этого факта действительность существовала в их представлениях лишь как символ. Такими же идеалистическими иллюзиями, как Марк Захаров, страдали тысячи «как бы образованных» интеллигентов Советского Союза.

Мучения несчастных приводили их к ложным выводам:

1. Я такой необыкновенный, уникальный, особенный и своеобразный, что все мои гениальные идеи стоят выше классовых отношений и совсем от них не зависят.

2. Я и есть тот «избранный» — проводник высших сил. Я вершу судьбы мира, я обеспечиваю эволюционное развитие общества. Я и единицы таких, как я, гениев.

Как типичный представитель демократической интеллигенции позднего СССР, Марк Захаров получал зарплату, премии, звания от советского государства, на средства этого государства «творил», причём творил с фигой в кармане: практически все его фильмы — это плач про то, как тяжело жить интеллигенту, как общество ущемляет его швабодку безответственно и бессодержательно болтать.

Когда было выгодно — лицемерно вступил в КПСС, потом, когда это перестало приносить ему дивиденды, публично сжёг партбилет. На камеру, как и положено мелкотравчатому позеру.

С наступлением вожделенной свободы никаких творческих достижений не продемонстрировал, только ходил по телестудиям и болтал, болтал, болтал. Поливал грязью Ленина, поливал грязью советское прошлое, всё скопом, даже не задумываясь о том, какую ахинею несёт.