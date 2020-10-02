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ЕС ввел санкции против Белоруссии

12:35. 2 октября 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал:


2 октября руководство ЕС наконец то смогло уломать Кипр, чтобы снять преграду для ввода санкций против Белоруссии.
Кипр требовал ввода санкций против Турции, но в итоге был вынужден уступить, согласившись на то, что ЕС "пошлет сильный сигнал Турции", а если Эрдоган не услышит этот сигнал (а его он конечно не услышит, он вообще не очень склонен в последнее время слышать такого рода сигналы), то уже тогда ЕС введет санкции против Турции.
В общем, может введут санкции против Турции, а может и нет.
Но против Белоруссии уже ввели. Под них попадет 40 человек, в числе которых не будет самого Лукашенко, которого из Европы продолжают призывать к переговорам с оппозицией и сдаче власти. Чего разумеется тоже не произойдет.
В Белоруссии в ответ ввели симметричные санкции против ЕС (также на 40 человек). Также продолжает кампания арестов деятелей засветившихся на различных дебошах во время протестов и клоунов занимавшихся деаноном милиционеров. Никаких признаков того, что Лукашенко будет общаться с оппозицией или выполнять требования ЕС нет.

Метки: белоруссия, Европа, ес, кипр, лукашенко, санкции, турция, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6211685.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5436 3648
    чужой 2 октября 2020 в 15:03

    Клоуны занимаются деаноном у милиционеров. Не знаю что такое заниматься деаноном, но санкции это хорошо. Это значит турецкие туфли могут подешеветь. Это хорошо.

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