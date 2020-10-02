Люди в России стоят так дешево, что их можно нанимать на самые ненужные, бессмысленные работы. Ходячие рекламы, люди-кричалки, раздатчики листовок, расклейщики листовок, срыватели листовок конкурентов, не считая курьеров, разносчиков еды, открывателей дверей, провожающих до столика, зазывал, которые стоят вечерами у кафе и приглашают в него прохожих. 150 рублей в час, десять часов в день, без страховки, больничного и отпуска.

Мигранты из бывших республик, провинциалы, которые едут в Москву и Петербург в поисках хоть какой-то работы, люди «предпенсионного возраста», которых уже никуда не берут, молодые пенсионеры, которым не прожить на копеечную пенсию, матери-одиночки, которым пособия на ребенка не хватает даже на подгузники.

У многих по две-три работы, или основная с подработкой, без свободных вечеров и и выходных.

Для молодых и перспективных работы тоже много. Вот только вакансии выглядят как издевательство.

Мечтаете о карьере в крупной компании? Вас ждут в торговых центрах кассирами, пекарями и мясниками. Владеете английским и хотите быть в центре событий? Приходите работать кассирами в метрополитен.

У вас богатый творческий потенциал и неординарное мышление? А у нас — отличная работа в сфере туризма: ростовыми куклами, пристающими к прохожим. Продавцы со знанием трёх языков и менеджеры с пятью дипломами идут нарасхват.

Общероссийский КПД при этом стремится к нулю. Миллионы охранников, работников торговли, менеджеров, администраторов, помощников руководителей и руководителей помощников, а еще пролетарии умственного труда, офисные сотрудники, армия фрилансеров, готовых браться за любую работу за любые деньги.

Труд ничего не стоит и ни во что не ставится, поэтому, нанимаясь на работу, человек продает не столько свои навыки, сколько самого себя с потрохами, соглашаясь на звонки в нерабочее время, по праздникам и выходным, общение в мессенджере по ночам, неоплачиваемую дополнительную работу. На систему штрафов, необходимую больше для того, чтобы сотрудник все время был «в тонусе» (то есть на грани нервного срыва), чем для контроля его работы.

Многие даже боятся пойти домой, когда рабочий день уже окончен, но начальник еще на месте.

В 1886 году в Чикаго расстреляли рабочих, которые митинговали за восьмичасовой рабочий день. В Европе сегодня обсуждается переход на шестичасовой и даже четырехчасовой, и какие-то компании уже вводят себе такой график в качестве эксперимента. В Северной Европе после четырех никто уже не назначит деловую встречу - рабочий день заканчивается в пять. После семи вы не найдете работающий магазин одежды, многие кафе тоже будут закрыты, а после десяти будет работать только несколько баров.

Потому что там продавцы и официанты тоже люди (и труд их стоит не копейки), а трудовые права наемных работников защищают профсоюзы.

Ради работы люди готовы на всевозможные унижения. И начинаются они уже при первом собеседовании. Хамство и оскорбления как стрессовое интервью, допрос «а-ля Лубянка» как проверка службы безопасности и огромное количество неоплачиваемой работы вместо испытательного срока.

«Не нравится? Найдем другого. Желающих много».

Владелец сети московских магазинов рассказывал в интервью, как нанимает сотрудников. Предлагает прыгать на одной ноге, забираться в сейф под его столом или бегать стометровку со стульями в руках. Бизнесмен называет это тестом на исполнительность. А может, он просто садист, которому доставляет удовольствие унижать людей?

Владелец известного агрохолдинга заставляет сотрудников учить «Основы православной культуры» и увольняет всех, кто не обвенчался к поставленному сроку или решился на аборт (уж не знаю, каким образом это отслеживается). А хозяйка косметической компании, наоборот, увольняет тех, у кого, по ее мнению, «плохая энергетика» или «забитые чакры». А всех оставшихся обязывает каждый день заниматься психодуховными практиками, чтобы открыть третий глаз и привести в равновесие энергии инь и янь.

Никакого отношения к собственно работе и профессиональным навыкам это не имеет. И, конечно, никаких доплат за причуды работодателя тоже не предусмотрено.

На этом фоне систематические оскорбления, вопли начальника и даже рукоприкладство — вполне себе норма. Один московский ресторатор бьет своих официантов не в наказание, а в собственное удовольствие. Просто может пнуть от души или отвесить подзатыльник — и никто не увольняется, зарплаты-то хорошие. Другой бизнесмен, владелец спортивных центров, любит, чтобы подчиненные плакали. Желая ему угодить, они уже и не ждут, когда он доведет их до этого, а сами стараются изо всех сил.

Это напоминает мне описанную Костомаровым барыню, обожавшую суп с потрошками. Она любила, чтобы во время обеда повариху, разложив на бревне, лупили что есть мочи розгами. И под ее крики суп казался еще вкуснее.

Как же быстро мы нашли Россию, которую потеряли.

Сегодня, кстати, и настоящую прислугу себе могут позволить многие. Деньги небольшие, зато людей можно взять практически в рабство. Никто даже не стесняется делать это в открытую. Да и вряд ли поймет, а чего тут вообще стесняться.

Так, один музыкальный продюсер опубликовал в соцсетях объявление о том, что ищет в дом семейную пару, с проживанием и питанием, за 80 000 в месяц (на двоих). «График работы ненормированный с 8 до 23, один выходной в неделю по согласованию. Возможен недельный отпуск два раза в год, неоплачиваемый, по предварительной договоренности».

Практически во всех подобных объявлениях: «помощница для всех возможных работ, готовая выполнять все, что скажут», график «с 7:00 и к тому моменту, когда уже не нужна, с двумя перерывами на отдых», «одинокая, без детей», «не отягощенная отношениями и обязательствами», «преданная семье, в которой работает», но при этом «соблюдающая субординацию и не забывающая свое место».

В числе требований: образование, грамотная речь, приятность и исполнительность -з под которыми, думается мне, понимается покорность и готовность быть говорящим орудием труда.

В половине объявлений указывается «отсутствие лишнего веса». То ли чтобы шустрее бегала, то ли чтобы меньше ела, а может, все вместе.

50-60 тысяч в месяц, и делай с человеком что хочешь, с семи утра и до того момента, когда он уже не будет нужен. И это речь об «элитной» прислуге для богатых, с рекомендациями, опытом и «славянской внешностью». Что уж говорить о прислуге эконом-класса.

Русские слуги и до революции были самыми дешевыми и бесправными: крепостная девка стоила 25 рублей, а борзые — несколько тысяч. Так и сегодня «узбечка» и «таджик с таджичкой», как некоторые прямолинейно и без обиняков указывают в объявлении, обойдутся дешевле щенка корги, всего-то в 20 000 в месяц. Спать они могут на лоджии или в сарае, а питаться чаем с лепешками. Совсем как в крепостной России, где даже обнищавшие, безземельные дворяне имели лакея, кухарку и горничную, которые спали на полу, а питались хлебом и водой.

Практически крепостное право 2.0, версия дополненная и улучшенная.

Источник: https://www.gazeta.ru/column/aleksandrova-zorina/13238102.shtml