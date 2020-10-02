Для того чтобы оценить уровень понимания троцкистами процессов, происходящих в обществе, кратко рассмотрим ход событий во Франции и в Советском Союзе.

По Кагарлицкому получается, что советская бюрократия из-за сталинских репрессий оторвалась от рабочего класса, стала отдельным классом, либо группой с классовыми интересами, которая, фактически владея средствами производства, сначала начала эксплуатировать рабочий класс, а потом стала новой буржуазией и реставрировала капитализм в Советском Союзе.

Кагарлицкий, как достойный продолжатель дела Троцкого, используя одно из коренных, крайне путаных положений троцкизма о бюрократии как о классе и в то же время и не классе, а как о группе с классовыми интересами, развил и конкретизировал мысли Троцкого.

«Распад имперской системы, в свою очередь, и у нас, как и во Франции, означал частичную реставрацию старых дореволюционных отношений, но на основе уважения к правам собственности новой господствующей верхушки, возникшей благодаря революции. В этом смысле „перестройка“ и последующий за ней период для русской истории оказались своеобразным аналогом реставрации Бурбонов во Франции» («Реставрация в России», стр. 17 — 18).

«Для того, чтобы быть принятым в клуб международной элиты, надо идти на уступки. И надо демонстративно порвать с революционном прошлым (чего ни французская, ни советская империи сделать были не готовы)» (там же).

«Реставрация — это компромисс новых элит со старыми. Старые элиты побеждены, они возвращаются в основном на символические роли» («Марксизм, введение в социальную и политическую теорию», стр. 215).

«Каждая революция до сих пор вызывала после себя реакцию или контрреволюцию, которая, правда, не отбрасывала нацию полностью назад, к исходному пункту, но всегда отнимала у народа львиную долю его завоеваний».

Было ли крушение СССР объективно неизбежным? Среди троцкистов достаточно популярна «теория» о том, что за произошедшей революцией обязательно последует реставрация дореволюционных порядков . Троцкий и его последователи сделали из этой теории нечто вроде закона общественного развития, и этой теорией троцкисты довольно часто объясняют якобы неизбежность реставрации капитализма в Советском Союзе.

И вопрос, на который тогда не мог найти ответа: что есть мерило указанных потребностей?

„Высшая цель партии — построить коммунистическое общество, на знамени которого начертано: «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям». В полной мере воплотится лозунг партии: «Все во имя человека, для блага человека». ” Это из хрущёвской программы партии. Здесь где-нибудь есть слово „развитие”? Да, оно прозвучит в тексте Программы, а вот на уровне лозунга – нет его.



Внешне события во Франции выглядят таким образом: в 1789 году началась революция, в 1793 казнили короля, установилась якобинская диктатура (пик революции), в 1794 году произошел термидорианский переворот, в 1799 пришел к власти Наполеон, в 1815 году произошла реставрация Бурбонов — вроде все вернулось «на круги своя»: до революции был король Людовик XVI, после революции — Людовик XVIII. А между тем, все гораздо сложнее, всю глубину произошедших изменений троцкисты и оппортунисты видеть не хотят.

Революция во Франции ликвидировала феодальные отношения во французском обществе — была произведена экспроприация земельных владений у феодалов (дворянства и духовенства), произведена ликвидация феодальных прав привилегий (например, необлагаемость налогами дворян и духовенства, остатки различных повинностей в пользу феодалов и т. п.), феодалы были лишены политической власти. Власть взяла в свои руки буржуазия.

В результате, положение буржуазии коренным образом изменилось, она стала господствующим классом, положение крестьянства несколько улучшилось (хотя уравнительный передел земли не был проведен, но отмена феодальных повинностей без выкупа облегчила положение крестьян, зажиточные крестьяне получили возможность скупать конфискованные земли дворян и духовенства), только в положении пролетариата кардинальных изменений не произошло — пролетариат наравне (а зачастую более активно и радикально) с буржуазией активно участвовал в происходивших событиях, но из-за слаборазвитости, неорганизованности, отсутствия компетентного руководства со стороны пролетарских вождей он не смог улучшить своего положения.

Стоит отметить главную особенность произошедших событий, которую не понимают троцкисты, — сменившая революционную республику монархия Наполеона и пришедшие после Наполеона Бурбоны были уже не в силах изменить капиталистический базис на феодальный.

Буржуазия после установления республики стала господствующим классом и осталась им после реставрации монархии. Революционным интересам буржуазии соответствовала республика, вначале жирондистская, но из-за реальной угрозы реставрации феодальных порядков, ее сменила якобинская диктатура революционного народа.

Как только «точка невозврата» к феодализму была пройдена, якобинская диктатура была буржуазией ликвидирована, ведь революция шла дальше по пути экспроприации уже самого капитала. Возникла термидорианская республика, потом директория, затем монархия Наполеона и, наконец, реставрация Бурбонов.

Революция во Франции привела как к смене феодального базиса на капиталистический, так и к смене надстройки — монархию сменила республика. Реставрация же республики назад на монархию изменила лишь форму той же самой надстройки, а капиталистический базис вообще остался неизменным.

В нашей стране, при всей внешней схожести событий, произошли совершенно другие процессы, понимать которые оппортунисты не желают.

В 1917 году была свергнута буржуазия, начато строительство коммунизма, первая фаза которого была достигнута к середине 1930-х годов, началось движение ко второй фазе, которое успешно шло до 1953 года, несмотря на навязанные империализмом войны.

После достижения первой фазы коммунизма в Советском Союзе, движение ко второй фазе заключалось прежде всего в преобразовании колхозного сектора в государственный, т. е. социалистический. В колхозном секторе средства производства уже находились в руках государства, колхозы не могли ими торговать, однако частью произведенной продукции они распоряжались по своему усмотрению, как частные собственники.

Стоит отметить потенциальную опасность колхозного рынка как очага возрождения капиталистических отношений — если на рынке реализуется значительный объем продукции, если плановые органы совершают ошибки в планировании производства каких-либо видов продукции, то рынок может составить серьезную конкуренцию государственной торговле: в погоне за наживой колхозники стремятся реализовывать продукцию на рынке, а не сдавать ее государству, в результате в государственной торговле появляется дефицит какой-либо продукции, зато на рынке эта продукция представлена в достаточном количестве, правда по более высоким ценам (например, в 1940 году цены колхозного рынка превышали цены в государственной торговле в 1,75 раза, а в 1985 уже в 2,63 раза), и покупателям приходится покупать эту продукцию на рынке, что еще больше стимулирует производителей продукции реализовывать ее на рынке, а не через государственную торговлю.

В том числе для постепенного сворачивания колхозной рыночной торговли и в целях преобразования колхозного сектора в государственный проводилась сталинская политика снижения цен.

Сталинская политика снижения цен, при одновременном росте производства продукции, вела к тому, что в государственных магазинах цены были значительно ниже, а ассортимент товаров выше, чем на колхозных рынках, соответственно, покупатель шел в государственный магазин, а не на рынок, где ему приходилось втридорога переплачивать.

Таким образом, у колхозников, у работников со своим ЛПХ, у кустарей особо не было смысла выводить свою продукцию на рынок — у ней было мало покупателей, гораздо выгоднее было ее сдавать государству. Со временем такой процесс привел бы к тому, что вся продукция колхозов, личного подсобного хозяйства (ЛПХ), кустарей (ЛПХ и кустари исчезли бы со временем) сдавалась государству и распределялась им через государственные магазины, таким образом, завершилось бы превращение колхозного сектора в государственный — продукцией колхозов, как и продукцией промышленных предприятий, распоряжалось бы государство.

Прекращение политики снижения цен, списание недоимок с колхозов привели к тому, что колхозникам стало выгоднее продавать продукцию на рынках, а передача машинно-тракторных станций колхозам привела к тому, что они получили в свое распоряжение крупные средства производства, с помощью которых они могли работать на рынок (например, использовать колхозную технику для обработки ЛПХ, для доставки товара с ЛПХ на рынок и т. п.).

В результате хрущевской политики, во-первых, было свернуто движение к коммунизму, во-вторых, поддерживался мощный очаг капиталистических отношений в сфере товарооборота между городом и деревней.

Отдельно следует отметить своеобразное понимание некоторыми левыми вопросов планирования в Советском Союзе. Они критикуют советские плановые органы за то, что они использовали стоимостные показатели и это стало чуть ли не главной причиной реставрации капитализма в Советском Союзе.

По их мнению, если условному предприятию дать плановое задание произвести 100 единиц товара, то оно произведет 100 единиц, а если дать задание произвести продукции на 100 рублей, то оно произведет только одну единицу продукции, на которую установит цену в 100 рублей. Эти простаки не учитывают, что, во-первых, цены на производимую продукцию не были свободными, а фиксированными, устанавливаемыми Госпланом, во-вторых, ассортимент и номенклатуру производимой продукции определяло не предприятие, а государственный плановый орган.

Действительно серьезным шагом к капитализму стало не планирование в стоимостных показателях, а косыгинские, андроповские и горбачевские реформы — предприятиям разрешили из получаемой прибыли формировать различные фонды материального поощрения и стимулирования, ограниченно разрешили самим определять ассортимент и номенклатуру производимой продукции, а также снизили количество плановых показателей для предприятий.

Таким образом предприятия госсектора фактически стали распоряжаться частью производимой ими продукции как своей собственностью — т. е. реформы запустили процесс дезорганизации госсектора, превращения его в некое подобие колхозного сектора.

Особенно негативные последствия эти реформы вызвали в сфере производства предметов потребления — для работников появился стимул работать на рынок — вместо того, чтобы сдавать произведенные предметы потребления государству, стало возможно выбрасывать их на «черный рынок», либо продавать «из-под полы» в государственных магазинах. Появился дефицит одних товаров, избыток других.

Прорыночные и рыночные реформы, создав условия для возрождения капиталистических отношений в Советском Союзе, привели к появлению мелких хозяйчиков, работающих на рынок, стимулированию мелкобуржуазного мышления. В середине 1980-х, после начала перестройки были сняты юридические преграды и начали появляться уже полноценные капиталисты, которые в 1991 году взяли власть и в полном объеме восстановили капитализм.

Таким образом, реставрация в Советском Союзе, в отличие от Франции, привела к смене базиса (с первой фазы коммунизма на капитализм) и смене надстройки (диктатуру пролетариата сменила буржуазная республика). Соответственно, проводить параллели между событиями в Советском Союзе и Франции, как делают троцкисты, некорректно.

Помимо проведения параллелей между событиями во Франции и в Советском Союзе, часто причину произошедших в Советском Союзе событий троцкисты и различные оппортунисты видят в «сталинских репрессиях», в ходе которых были уничтожены верные (по мнению троцкистов) большевики-ленинцы — Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков и т.д. Результатом репрессий стало установление господства советской бюрократии, которая, осознав свои классовые интересы, произвела реставрацию капитализма в Советском Союзе.

Такой подход вызван непониманием троцкизмом природы власти — бюрократия не является ни классом, ни группой, действующей в своих специфических интересах, бюрократия является инструментом господствующего класса.

Одним из доказательств этого служит, например, борьба с коррупцией во многих буржуазных государствах. Борясь с коррупцией и добиваясь в этом деле серьезных успехов, бюрократия идет против своих же интересов в пользу решения задач капиталистов — ухудшаются условия жизни чиновников (хотя они и получают относительно высокую зарплату, но она на порядок ниже получаемых ими ранее взяток и откатов).

Что же касается Советского Союза, то, по Троцкому и Кагарлицкому, бюрократия должна была не раздать бесплатно средства производства народившейся буржуазии, а сделать их своей собственностью — например, преобразовав условное министерство тяжелого машиностроения в ООО, с собственниками данного ООО в лице министра и его заместителей (особо ушлые троцкисты и оппортунисты приведут массу примеров того, как отдельные бюрократы приватизировали в свою пользу отдельные предприятия — но если брать все эти примеры в масштабах всей бюрократии, то на них приходится ничтожно малая доля).

Ряд других троцкистов и их последователей (например, Бузгалин, Колганов), а также «начинающие» и «попсовые» марксисты, вроде «Вестника бури», Ютуб канала «Вектор», «СтейшнМаркс», «Союз марксистов» и т. д., из-за крайне слабого понимания марксизма, а главное, из-за патологического нежелания серьезно и основательно заниматься самообразованием и саморазвитием, начинают выдвигать различные оригинальные концепции и теории.

Например, смешивают первую фазу коммунизма со второй, считают, что социализм является отдельной формацией, считают, что при социализме не должно быть классовых различий, отрицают товарное производство на первой фазе коммунизма, придумывают различные теории «государственного капитализма», «мутантного социализма» и т. д.

Истинная причина реставрации капитализма в Советском Союзе — оппортунистическое перерождение руководства КПСС. Данный вопрос разобран в работе А. Редина «Причины реставрации капитализма в СССР».

Одной из основных отличительных черт троцкизма, да и всякого любого оппортунизма, является невежество во всех вопросах общественной жизни, вызванное обыкновенной ленью и нежеланием основательно разбираться во всех вопросах и огромной чванливостью и чувством собственной важности и значимости.

Причина реставрации капитализма в СССР находится в субъективной плоскости, крах СССР не был предначертан объективными законами, как это пытаются представить троцкисты.

Напротив, погромщики коммунизма в нашей стране пытаются повернуть историю вспять и в этом они обречены.

Д. Иванов