Привычка к тому, что, вместе с СССР, исчезла из геополитики и Россия, далась Западу легко, но каждая примета возрождения России больно ранит самолюбие гордых англосаксов. Вот и этим летом, как пишет канадский Global News, команда американского катера береговой охраны впала в ступор, обнаружив в открытых водах Арктики военные корабли России и Китая, проводящие там совместные учения.

«Деталей этого неожиданного обнаружения китайских и российских кораблей береговой охраной США крайне мало, – сетует издание. – До этой случайной встречи на вершине мира западные страны, имеющие интерес к Крайнему Северу, такие как Канада, Дания, Норвегия, Великобритания, Франция и США, не представляли, что там происходит».

Это слегка наивное утверждение оставим на совести канадских журналистов, как и тот факт, что ни Франция, ни Великобритания и близко не являются приарктическими странами и не входят в Арктический совет.

Согласимся только с тем, что Россия единственная страна, имеющая сегодня ледокольный флот. 53% всей арктической береговой линии – это границы России – к тому обязывают.

Противоречие между «интересом к Крайнему Северу» и «правом распоряжаться им» становится все более острым по мере потепления, открывающего северные воды для навигации – эту дорогу к сокровищам арктических морей. Global News простодушно признаётся: «Американские и британские подводные лодки и североамериканское Командование воздушно-космической обороны (NORAD) укрепляют свои возможности по контролю за северными, западными и восточными подходами к Арктике. Чего недостаёт, так это общей западной стратегии по защите Арктики – фантастических запасов нефти, газа, минеральных и рыбных ресурсов, находящихся там».

Вспомните про наши 53%, и станет ясно, что они – очередная линия фронта между Западом и Россией, сдача которой неизбежно ведет к сдаче страны, выстоявшей после Ельцина. Но…

Два патрульных корабля арктического класса уже бороздят северные воды. Шесть – строятся на верфях Галифакса. Безледокольная береговая охрана Канады не уйдет из Арктики до самых зимних льдов. Однако, чтобы усилить контроль над Арктикой, Оттава активно испытывает в высоких широтах высокочувствительные сенсоры и подводные микрофоны. Всё минувшее лето вместе с военными судами США и Европы Канада «маневрировала» в пограничном с Россией море Бофорта и не пропускает ни одних учений НАТО в Норвегии на море, земле и в воздухе. Страна с 35-миллионым населением, тем не менее, один из ведущих мировых производителей акустических систем и компонентов классов Hi-Fi и Hi-End. поэтому надежды она возлагает на спутники-шпионы и на наземные и подводные системы наблюдения. С точки зрения Global News, «лучший способ контроля за полярным регионом это способные работать подо льдом подлодки, хотя каждая из них будет стоить около 1 миллиарда долларов. Если Канада заинтересована в Арктике, она должна, в конце концов, иметь новые ледоколы, которые будут стоить почти 800 миллионов долларов каждый».

Понятно, что ещё только подсчитывающая «северные расходы» Канада не главный наш соперник в Арктике.

Еще одно канадское издание Global Research прямо указывает на то, что Великобритания и НАТО готовятся к войне с Россией в Арктике «за новые экономические возможности в морских перевозках и торговле».

Причем «Британия хочет использовать эти возникающие торговые маршруты, одновременно повышая давление на Россию».

Как вам это понравится?

Еще два года назад, сообщает британский Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies — IISS), стало понятно, что «изменения климата позволяют гораздо легче извлекать природные ресурсы Арктики… и экономические выгоды для Москвы самые высокие». Что сокращение на 40% времени (а значит и расходов) по доставке грузов из Китая и Юго-Восточной Азии, куда смещается мировой центр финансовой активности и торговли, в Европу «ставит под ружьё» всё Северное полушарие. И, самое печальное, что мы сами лишили себя главного союзника в разгорающемся споре об Арктике – сложившееся за десятилетия международное право, разграничивающее арктический шельф между приарктическими странами по секторальным границам. То есть, по меридианам до Северного полюса.

Принятое при Б. Ельцине постановление правительства 1997 года подчинило нашу Арктику «чужому дяде» – Комиссии по границам континентального шельфа, созданной в соответствии с Конвенцией по морскому праву в 1982 году.

Россия ратифицировала эту конвенцию законом от 26 февраля 1997 года № 30-ФЗ, добровольно отказавшись от 300 тысяч квадратных километров своей территории. США потому и не ратифицировали Конвенцию, чтобы самим решать со своими соседями по региону, как им демаркировать границы.

А теперь подведем итоги: у нас нет международной гарантии наших арктических интересов. У нас есть британские Объединённые экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force – JEF), в которые входят Швеция и Финляндия, которым очень не нравится наши Мурманск и Северный флот. У нас есть НАТО, создавшее в американском штате Вирджиния новое командование объединённых вооруженных сил для Северной Атлантики, и сейчас готовящееся к крупнейшим маневрам в Норвегии (Trident Juncture exercise), в который примут участие 45 000 человек. У нас есть ещё целый список стран, которые активно готовятся к тому, чтобы «повышать давление на Россию». Учитывая все это, понимаешь, что, как это было во все времена, главным союзником России остаются только её армия и её военно-морской флот.

Остаётся только надеяться, что указ президента России «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» предусматривает адекватный ответ всем заинтересованным сторонам битвы за Русскую Арктику. Даже если они стратегически объединятся.

Как пишет Global Research, «часы тикают. Если Канада хочет оказывать влияние на то, что происходит на её северной границе, Оттава и её союзники должны расставить приоритеты в стратегии обороны Арктики и потратить много денег. Иначе это будет ещё одна легкая победа России и Китая». Эти же часы «тикают» и для нас.

Каждая примета возрождения России больно ранит самолюбие англосаксов.

Источник: http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/arktika_kto_tut_glavnyj_783.htm/