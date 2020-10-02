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1959. Этнографический отряд Иркутской археологической экспедиции ЛО ИА АН СССР. Бурятия. Часть 2

10:32. 2 октября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1959. Этнографический отряд Иркутской археологической экспедиции ЛО ИА АН СССР. Бурятия. Часть 1

Бабушка с внуком. Баргузинский р-он, с. Алга
Бабушка с внуком. Баргузинский р-он, с. Алга

Б.Я. Волчок в старинной русской кофте. Баргузинский р-он, с. Алга
Б.Я. Волчок в старинной русской кофте. Баргузинский р-он, с. Алга

Б.Я. Волчок в старинной русской одежде русских Забайкалья. Баргузинский р-он, с. Алга
Б.Я. Волчок в старинной одежде русских Забайкалья. Баргузинский р-он, с. Алга

Б.Я. Волчок в старинном русском платье, вид сзади. Баргузинский р-он, с. Алга
Б.Я. Волчок в старинном русском платье, вид сзади. Баргузинский р-он, с. Алга

Б.Я. Волчок в старинной русской кофте Тюрковой Аграфены Афанасьевны. Баргузинский р-он, с. Читка
Б.Я. Волчок в старинной русской кофте Тюрковой Аграфены Афанасьевны. Баргузинский р-он, с. Читка

Б.Я. Волчок в старинной русской кружевной кофте Тюрковой Аграфены Афанасьевны. Баргузинский р-он, с. Читка
Б.Я. Волчок в старинной русской кружевной кофте Тюрковой Аграфены Афанасьевны. Баргузинский р-он, с. Читка

Б.Я. Волчок в старинной русской кружевной кофте Тюрковой Аграфены Афанасьевны (вид со спины). Баргузинский р-он, с. Читка
Б.Я. Волчок в старинной русской кружевной кофте Тюрковой Аграфены Афанасьевны (вид со спины). Баргузинский р-он, с. Читка

Бурхан Белый бык на пути из с. Суво в с. Бодон
Бурхан Белый бык на пути из с. Суво в с. Бодон

Бурхан Белый бык на пути из с. Суво в с. Бодон1

Бурхан Белый бык на пути из с. Суво в с. Бодон2

Наличник и ставни окна дома. Баргузинский р-он, с. Уро (1)
Наличник и ставни окна дома. Баргузинский р-он, с. Уро

Наличник и ставни окна дома. Баргузинский р-он, с. Уро (2)

Наличник и ставни окна дома. Баргузинский р-он, с. Уро (3)

Бонус
1959. Никольская церковь в поселке Лиственничном
1959. Никольская церковь в поселке Лиственничном

1959. Никольская церковь в поселке Лиственничном1
Метки: Забайкалье, история, Россия, фото, экспедиция, этнография

Источник: https://humus.livejournal.com/7413794.html

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