1959. Этнографический отряд Иркутской археологической экспедиции ЛО ИА АН СССР. Бурятия. Часть 2
10:32. 2 октября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1959. Этнографический отряд Иркутской археологической экспедиции ЛО ИА АН СССР. Бурятия. Часть 1
Бабушка с внуком. Баргузинский р-он, с. Алга
Б.Я. Волчок в старинной русской кофте. Баргузинский р-он, с. Алга
Б.Я. Волчок в старинной одежде русских Забайкалья. Баргузинский р-он, с. Алга
Б.Я. Волчок в старинном русском платье, вид сзади. Баргузинский р-он, с. Алга
Б.Я. Волчок в старинной русской кофте Тюрковой Аграфены Афанасьевны. Баргузинский р-он, с. Читка
Б.Я. Волчок в старинной русской кружевной кофте Тюрковой Аграфены Афанасьевны. Баргузинский р-он, с. Читка
Б.Я. Волчок в старинной русской кружевной кофте Тюрковой Аграфены Афанасьевны (вид со спины). Баргузинский р-он, с. Читка
Бурхан Белый бык на пути из с. Суво в с. Бодон
Наличник и ставни окна дома. Баргузинский р-он, с. Уро
Бонус
1959. Никольская церковь в поселке Лиственничном