Посмотрите на Карабах; Азербайджан воюет с Арменией. Это война двух бывших республик СССР. Горят танки, бомбит авиация, бьёт артиллерия. Число погибших неизвестно. Но известно, что будет ещё много.

Посмотрите на Донбасс — там уже 6 лет гражданская война, тысячи погибших, десятки или сотни тысяч беженцев. Это война Украинской ССР с РСФСР. Славяне убивают славян ....

Посмотрите на Байкал — лучшее озеро в мире отравляют день за днём, год за годом (кому-то выгодно).

Посмотрите на гибнущую тундру, залитую соляркой, заваленную ядовитыми отходами… ( тут известно - кому выгодно )

Посмотрите на вырубленную тайгу и на сожжённую тайгу (кто-то на этом десятки лет делает много денег). Сегодня об этом узнал президент и сказал: «Нужно поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины!

». И добавил: «с 2022 года».

Посмотрите на снесённые памятники архитектуры (теперь их можно видеть только на фотографиях).

Посмотрите на триллионы, утекшие от нас. Они выглядят мегаяхтами в океанах и дворцами на лазурных берегах, но если присмотреться — это наши лес, нефть и газ и прочие богатства.

Посмотрите (если давно не видели) ток-шоу на центральных телеканалах. Посмотрели? Теперь попробуйте представить реакцию телезрителей в 1990-м. Если бы они тогда увидели это, услышали отвратительные вопли, мат-перемат, непристойные подробности во всех подробностях — они бы не поверили, что такое может быть. Просто не поверили бы.

Посмотрите на Боинги и Аэрбасы наших авиакомпаний. У этих лайнеров прекрасные имена: Пушкин, Чайковский, Толстой, Гагарин… Но ведь эти самолёты — иностранцы. Их следовало бы звать в соответствии с местом рождения — Черчилль, Рейган, Меркель, Миттеран. И где наш авиапром , занимавший ещё в начале 90-х 40 % мирового рынка гражданской авиации ?

Кто разбомбил наши авиазаводы, на какой войне? Кто угнал на Запад сотни тысяч наших учёных, какие оккупанты? Какая ядовитая гадина отравила нашу жизнь? Погубленные души исчисляются десятками миллионов (эту фразу легко высмеять, ещё легче обозвать автора идиотом, и ваша жизнь сразу станет веселее).

Посмотрите на 20 миллионов нищих. Чиновники официально называют их: «люди, живущие за чертой бедности». Они просто за чертой.

Посмотрите на Прибалтику. Ура, они свободны, они члены Евросоюза. Но почему половина жителей уехала из своих родных и свободных Литвы, Латвии, Эстонии? Уехали в чужие края.

Посмотрите на Среднюю Азию. Там некоторые республики СССР давно опередили Северную Корею, там даже не диктатура — там султанат. В бывшей Таджикской ССР, в свободном от Москвы Таджикистане 5 лет шла кровавая гражданская война. Кончилась? Может и кончилась, но беженцы оттуда текут и текут в Москву, в Москву, в Москву — копать, класть асфальт и бордюры, подметать и мыть полы: всё лучше, чем на родине.

Посмотрите на Россию — на мёртвые сёла и города, на закрытые школы. Уже 20 лет подряд в России закрывают (в среднем) четыре с половиной школы в день. В день. Оптимизируют образование. А московские университеты берут со студента за обучение полмиллиона в год. Посмотрите на 60 тысяч больниц без горячей воды и на 41 тысячу больниц с туалетом на улице.

Загрустили? Напрасно. Есть много хорошего. Выросло число богатых чиновников, вырос размер взяток. И если московские университеты берут со студента полмиллиона за год обучения — значит, богатые люди есть. Их не так много, как нищих, но всё же.