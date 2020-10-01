Фракция «Единая Россия» в Госдуме заблокировала в первом чтении законопроект о возврате гражданам сбережений, которые пропали в советском Сбербанке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу внесли в нижнюю палату парламента представители «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

Представляя проект закона, депутат Валерий Гартунг обратил внимание, что советские вклады обесценились во время инфляции, начиная с января 1992 года. В 1995 году власти признали это внутренним государственным долгом, а в 1997 году был установлен так называемый «переводной рубль». «Все правовые основания для реализации права граждан для получения от государства потерянных вкладов в Сбербанке СССР были установлены», – подчеркнул Гартунг. При этом уже 28 лет Госдума, принимая бюджет, замораживает действие законов по выплате внутреннего госдолга.

«При этом наше государство рассчитывалось по внешним долгам, не только по своим, но и по долгам СССР, полностью рассчиталось с внешними кредиторами, а вот с внутренними – забыло, – пояснил парламентарий. – Когда приостанавливали исполнение этих обязательств, ссылались на то, что дефицитные бюджеты и денег не хватает. Но в последнее два года федеральные бюджеты принимались с колоссальным профицитом».

Как считают «эсеры», оснований продлевать мораторий на выплату внутреннего госдолга уже нет, поэтому необходимо отменить его действие. На выплаты авторы законопроекта предложили направлять 1 трлн 135 млрд ежегодно. Сейчас на эти цели уходит по 5 млрд в год – и такими темпами на выплату потребуется 800 лет, уточнил Гартунг.

«Единороссы» выступили категорически против такого предложения. Член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов заявил, что часть положений законопроекта «физически устарела», авторы документа не учли изменения в других федеральных законах, а при сегодняшней ситуации «мы не можем спрогнозировать, какие деньги мы можем потратить».

Такое объяснение Гартунга не удовлетворило, и он вновь напомнил про обстоятельства, при которых россияне остались без своих советских сбережений. «В 1995 году государство сказало гражданам: «Мы признаем это внутренним государственным долгом». В 1997-м – определило сумму переводного рубля, а потом сказало – вы знаете, мы вам ничего не должны. Это как называется? Это мошенничество, вообще-то! – заявил депутат. – Как так можно относиться к своим гражданам? Всем остальным мы, значит, долги отдаем, а своим гражданам кукиш с маслом, что ли? Ладно, когда принимали в первый раз такое решение, тогда дефицитные бюджеты были, но сейчас-то как вы это объясните?»

Гартунг подчеркнул, что не услышал никаких внятных аргументов от противников законопроекта, и обвинил представителей «ЕР» в том, что они «настолько расслабились, что даже не собираются объяснять». Ситуация с датой вступления закона в силу – 1 января 2020 года – легко поправима, отметил он, напомнив, что проект был внесен еще в июле 2019 года. «Вы бы еще пять лет мурыжили законопроект, а потом сказали, что он устарел и его надо было пять лет назад вводить!» – заявил депутат, отметив, что прежде в документах правительства указывало хотя бы размер внутреннего долга, а теперь вообще о нем молчит. «Вы так и скажите: граждане, мы вас кинули! И все, никто не будет надеяться уже. Но вы говорите – «нет, мы вам вернем», и так уже 20 лет подряд», – констатировал парламентарий.

Вместе с тем Гартунг отметил, что часть россиян, которым государство не вернуло долги, уже скончалась, не дотянув до решения этого вопроса. «В приличном обществе долги принято возвращать», – заявил со своей стороны соавтор документа, депутат Дмитрий Ионин.

Фракция КПРФ решила инициативу «эсеров» поддержать. В Госдуме второго созыва компартия начала работу по возврату этих долгов, сообщил депутат Валентин Шурчанов, отметив, что в свое время Ельцин наложил вето на закон о порядке возврата вкладов граждан. «Все говорят, что эти деньги пропали. Но как они могли пропасть? В Сбербанке в сейфах они не лежали, если там и было что-то, то совершенно небольшие объемы денег, – пояснил парламентарий. – Все эти деньги были реализованы – промышленные предприятия, транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство. То есть, они были вложены в развитие экономики – и то, что после отказавшись вернуть эти деньги, начали приватизацию (…) все это говорит о том, что эти деньги нужно отдавать. Деньги эти заложены в тех предприятиях, которыми владеют сегодня олигархи».

Коммунисты предложили Госдуме поддержать законопроект «эсеров», и продолжить работу по реальному возврату советских вкладов. «Без этого будущего у России нет», – подытожил Шурчанов.

В ответ депутат от «Единой России» Евгений Шулепов заявил, что «ни в выступлениях президента, ни правительства, ни членов партии «Единая Россия» не единожды не звучало, что мы отказываемся от долгов». «Это обвинение не имеет никаких оснований», – сказал он.

По его словам, законопроект «эсеров» противоречит федеральному законодательству – в частности, правила и условия возврата долгов в РФ определяются федеральным законодательством, «а не как тут сказано правительством РФ». Кроме того, признал «единоросс», 1 трлн 135 млрд рублей – «в сегодняшних условиях огромные деньги, которые мы пока не знаем, где взять».

Гартунг с удовлетворением констатировал, что услышал наконец-то реальные возражения – и напомнил, что еще в 90-е годы был принят федеральный закон, согласно которому порядок возврата долга должно установить именно правительство РФ. Мораторий на финансирование обязательств по обеспечению внутреннего долга был принят в рамках бюджета. «В бюджете 2019 года профицит 2 трлн рублей, это больше, чем нам требуется для возврата вкладов, – указал он. – в 2018 такой же профицит был». Никаких юридических или финансовых оснований отклонять законопроект – нет, заключил парламентарий.

Несмотря на такие аргументы, принятие законопроекта поддержали всего 88 депутатов, против высказался один. Более 300 депутатов от «Единой России» вообще не приняли участия в голосовании.

https://newdaynews.ru/moscow/704188.html

Источник: https://newdaynews.ru/moscow/704188.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr