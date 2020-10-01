В этом выпуске:- Карабахская столица Степанакерт обстреляна артиллерией;- Армянская и азербайджанская диаспоры в Москве призвали не переносить конфликт на территорию России;- Глава британского генштаба Картер представил обновленную концепцию борьбы с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном;- Меркель призывает Лукашенко одуматься и начать диалог с народом;- В России за сутки плюс 8945 новых заболевших и 169 летальных случаев;- Росстат выявил противоречивую тенденцию: в России за время пандемии выросла и безработица;- За время пандемии 35% российских компаний урезали зарплату сотрудникам;- Во Владивостоке работники морского порта вышли на массовую забастовку;- Шахтеры Криворожского железорудного комбината добились повышения зарплат еще на 10 процентов;- Две крупнейшие американские авиакомпании – American Airlines и United с сегодняшнего дня начинают массовые сокращения;- 1 октября – сразу несколько индексаций;- Правительство предложило Госдуме в очередной раз отложить компенсацию советских вкладов;- ФСИН объявила войну тюремным колл-центрам;- Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 не планирует заводить детей;- Камчатский губернатор Солодов пообещал создать «министерство счастья»._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gHyKPCEyMR4