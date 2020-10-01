Главная » Видео, Политика, События

Убитые и раненые, Газ дорожает, Министерство счастья // Галопом по Европам #305

22:26. 1 октября 2020 135 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Карабахская столица Степанакерт обстреляна артиллерией;
- Армянская и азербайджанская диаспоры в Москве призвали не переносить конфликт на территорию России;
- Глава британского генштаба Картер представил обновленную концепцию борьбы с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном;
- Меркель призывает Лукашенко одуматься и начать диалог с народом;
- В России за сутки плюс 8945 новых заболевших и 169 летальных случаев;
- Росстат выявил противоречивую тенденцию: в России за время пандемии выросла и безработица;
- За время пандемии 35% российских компаний урезали зарплату сотрудникам;
- Во Владивостоке работники морского порта вышли на массовую забастовку;
- Шахтеры Криворожского железорудного комбината добились повышения зарплат еще на 10 процентов;
- Две крупнейшие американские авиакомпании – American Airlines и United с сегодняшнего дня начинают массовые сокращения;
- 1 октября – сразу несколько индексаций;
- Правительство предложило Госдуме в очередной раз отложить компенсацию советских вкладов;
- ФСИН объявила войну тюремным колл-центрам;
- Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 не планирует заводить детей;
- Камчатский губернатор Солодов пообещал создать «министерство счастья».


_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gHyKPCEyMR4

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2016
... на «дешевый» газ из ЕС, который дороже российского на $... Вчера 23:04 4000 убитых, похищения в ДНР, ...: www.youtube.com 4000 убитых, похищения в ДНР, слезы...министерство обороны ДНР. «В Петровском районе в результате минометного обстрела получила ранение...
Новости Украины — сегодня 1 апреля 2015
...убиты из огнестрельного оружия восемнадцать сотрудников милиции, более десятка получили ранения...договоренностей. Источник Свет, газ и тепло дорожают: на Украине вступают...Правого сектора», сообщили в Министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной ...
Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2015
...основу взаимодействиями между нашими министерствами и послужит дальнейшему ...памяти миллионов украинцев, невинно убитых советской властью в столице ... а за транзит газа платила ей дороже, чем прочим. Если...трое погибших и один раненый Трое мужчин погибли, один...
Новости Украины и Новороссии 17 июня 2020
...Волошин. Они были убиты украинскими военными — попали... получил крайне тяжёлые ранения и в больницу...полутора до трех раз дороже. Давайте перестраиваться, ... На сегодняшний день Министерством уже сформирована текущая ... труб для транзита газа через Украину, заявил...
Сводки от Ополчения Новороссии на 30 января 2015
... участникам по 1000грн. Похороны родным дороже встанут.» 30.01.15. Сообщение... и раненые. Во многих районах нет света, воды, отопления и газа.» Сообщение.... По сообщению Министерства обороны ДНР, сегодня каратели потеряли убитыми 117 человек. Обстановка...
Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2019
... Петр Порошенко не мог выносить раненых и убитых с «евромайдана», так как... из Европы газ получать“. А чей газ мы получаем из Европы дороже, чем... в президенты Украины, — МГБ ДНР Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)