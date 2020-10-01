Убитые и раненые, Газ дорожает, Министерство счастья // Галопом по Европам #305
22:26. 1 октября 2020 135 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Карабахская столица Степанакерт обстреляна артиллерией;
- Армянская и азербайджанская диаспоры в Москве призвали не переносить конфликт на территорию России;
- Глава британского генштаба Картер представил обновленную концепцию борьбы с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном;
- Меркель призывает Лукашенко одуматься и начать диалог с народом;
- В России за сутки плюс 8945 новых заболевших и 169 летальных случаев;
- Росстат выявил противоречивую тенденцию: в России за время пандемии выросла и безработица;
- За время пандемии 35% российских компаний урезали зарплату сотрудникам;
- Во Владивостоке работники морского порта вышли на массовую забастовку;
- Шахтеры Криворожского железорудного комбината добились повышения зарплат еще на 10 процентов;
- Две крупнейшие американские авиакомпании – American Airlines и United с сегодняшнего дня начинают массовые сокращения;
- 1 октября – сразу несколько индексаций;
- Правительство предложило Госдуме в очередной раз отложить компенсацию советских вкладов;
- ФСИН объявила войну тюремным колл-центрам;
- Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 не планирует заводить детей;
- Камчатский губернатор Солодов пообещал создать «министерство счастья».
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Карабахская столица Степанакерт обстреляна артиллерией;
- Армянская и азербайджанская диаспоры в Москве призвали не переносить конфликт на территорию России;
- Глава британского генштаба Картер представил обновленную концепцию борьбы с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном;
- Меркель призывает Лукашенко одуматься и начать диалог с народом;
- В России за сутки плюс 8945 новых заболевших и 169 летальных случаев;
- Росстат выявил противоречивую тенденцию: в России за время пандемии выросла и безработица;
- За время пандемии 35% российских компаний урезали зарплату сотрудникам;
- Во Владивостоке работники морского порта вышли на массовую забастовку;
- Шахтеры Криворожского железорудного комбината добились повышения зарплат еще на 10 процентов;
- Две крупнейшие американские авиакомпании – American Airlines и United с сегодняшнего дня начинают массовые сокращения;
- 1 октября – сразу несколько индексаций;
- Правительство предложило Госдуме в очередной раз отложить компенсацию советских вкладов;
- ФСИН объявила войну тюремным колл-центрам;
- Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 не планирует заводить детей;
- Камчатский губернатор Солодов пообещал создать «министерство счастья».
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам