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СВР о ситуации в Белоруссии

12:11. 1 октября 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как заявил Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин: «США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии.

В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов.

Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. «Борцы за обновленную Белоруссию» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО.

По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства.

Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях.

До клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих.

По замыслу американцев, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви. По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ.

Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах».

Пресс-бюро СВР России

.https://ss69100.livejournal.com/5239611.html

Метки: американцы, белоруссия, Ватикан, власть, госдеп, национализм, нпо, Провокация, религия, США, церковь, цру

Источник: http://svr.gov.ru/smi/2020/09/o-situatsii-v-belorussii-2.htm

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