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США, Франция и РФ призывают остановить войну в Карабахе

16:46. 1 октября 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


США, РФ и Франция приняли совместное заявление (редкий случай) с призывом остановить войну в Карабахе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.
Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон.
Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Аналогичным образом остановить войну требуют ООН, ОБСЕ, ЕС, Иран и еще целый ряд организаций и государств.
Кроме того, Макрон фактически подтвердил обвинения со стороны Армении, России и Ирана, заявив, что у Франции тоже есть данные о сирийских боевиках воюющих в Карабахе, которых туда завезла Турция.

Эрдоган упорствует и продолжает заявляет, что Армения должна сдать Карабах. Чем лишний раз показывает, кто именно стоит за разжиганием этой конкретной войны.
Сегодня, несмотря на потери с обеих сторон (видео и детали вечером – отмечу лишь, что Азербайджан отвергают потерю 3 боевых самолетов и 1 вертолета, о чем заявляют армяне), армии Азербайджана также не удалось добиться оперативных успехов и события на линии фронта также имеют характер позиционной мясорубки. Стороны продолжают демонстрировать потери друг друга (плюс азербайджан показал кусочек занятой территории, а армяне кусок занятых азербайджанских позиций).
Турция и Азербайджан не хотят заканчивать, потому что рассчитывают, что со временем, ввиду понесенных потерь и меньших ресурсов, армяне дрогнут и их оборона начнет крошиться. Если же закончить сейчас, то армяне конечно запишут эту оборонительную операцию себе в актив, а Азербайджан захватив несколько небольших поселков будет иметь в пассиве огромные потери и нереализованную риторику по Карабаху, что усилит внутреннее напряжение внутри страны. Поэтому перед лицом нарастающего международного давления, Эрдоган пытается добиться хоть каких-то реальных успехов в Карабахе, так как его время ограничено.

Стоит также отметить, что в Карабахе тяжело ранен французский журналист.

Метки: азербайджан, армения, кавказ, карабах, макрон, Путин, Россия, США, Трамп, турция, Франция, эрдоган

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6209983.html

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