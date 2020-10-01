США, РФ и Франция приняли совместное заявление (редкий случай) с призывом остановить войну в Карабахе.Аналогичным образом остановить войну требуют ООН, ОБСЕ, ЕС, Иран и еще целый ряд организаций и государств.Кроме того, Макрон фактически подтвердил обвинения со стороны Армении, России и Ирана, заявив, что у Франции тоже есть данные о сирийских боевиках воюющих в Карабахе, которых туда завезла Турция.Эрдоган упорствует и продолжает заявляет, что Армения должна сдать Карабах. Чем лишний раз показывает, кто именно стоит за разжиганием этой конкретной войны.Сегодня, несмотря на потери с обеих сторон (видео и детали вечером – отмечу лишь, что Азербайджан отвергают потерю 3 боевых самолетов и 1 вертолета, о чем заявляют армяне), армии Азербайджана также не удалось добиться оперативных успехов и события на линии фронта также имеют характер позиционной мясорубки. Стороны продолжают демонстрировать потери друг друга (плюс азербайджан показал кусочек занятой территории, а армяне кусок занятых азербайджанских позиций).Турция и Азербайджан не хотят заканчивать, потому что рассчитывают, что со временем, ввиду понесенных потерь и меньших ресурсов, армяне дрогнут и их оборона начнет крошиться. Если же закончить сейчас, то армяне конечно запишут эту оборонительную операцию себе в актив, а Азербайджан захватив несколько небольших поселков будет иметь в пассиве огромные потери и нереализованную риторику по Карабаху, что усилит внутреннее напряжение внутри страны. Поэтому перед лицом нарастающего международного давления, Эрдоган пытается добиться хоть каких-то реальных успехов в Карабахе, так как его время ограничено.Стоит также отметить, что в Карабахе тяжело ранен французский журналист.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6209983.html