Я про коммерческую ложь. Лживость и пройдошистость, которые рынок поощряет денежными премиями, вскоре пришли к тому рубежу, где нужно проявлять бессовестность и безжалостность к «лоху». Ведь жалея свою жертву – ты не сможешь её обмануть. Или обманув частично – упустишь, из жалости, часть прибыли. А это, рыночным языком говоря, «упущенная прибыль», денежный штраф.

Как далеко от лжи бессердечие и бессовестность? Поверьте мне, недалеко они. Конечно, художественный вымысел может быть у писателя и сердечным и совестливым, но я не про художественный вымысел.

Так рыночная экономика производила то ли естественный, то ли искусственный отбор прохиндеев. Неумелые аферисты выбывали из игры, зато умелые богатели, передавали своё искусство и навыки наследникам, оттачивали искусство лгать и притворятся.

Поскольку второе легче, чем первое – рынок стал поощрять денежными премиями лжецов . Умелый лжец оплачивался всё больше и больше, по мере того, как совершенствовал своё умение лгать. Получалась тоже «рефлекторная дуга Павлова»: лжёшь больше и тоньше, вот тебе от рынка вкусняшка!

Изначально конкуренция возникла из противоборства товарных качеств. Разные люди, не договорившись и без плана, делали одни и те же вещи. Когда вещей становилось много – выигрывал тот, у кого вещь качественнее. Или тот, кто успешно наврал, что у него качественнее.

На уровне сцепки: «жестокость – плохо, А – жесток, А – плохо». При этом подонки сами не считают жестокость плохой. Когда им выгодно – они её приветствуют стоя и с аплодисментами…

А если без шуток, то болтовня либералов – попытка бессовестных и бессердечных людей манипулировать людьми совестливыми и сердобольными. Воздействовать как на собаку Павлова: вызывая связанный рефлекс.

Законы в Европе – что дышло… Можно бесконечно смотреть на три завораживающие вещи: на огонь, на воду и на то, как либералы манипулируют понятием «жестокость» . Жестокость у западников – «очень уж странный предмет: только вот есть… И его сразу нет».

За каждую жалость, проявленную к лимитрофу – штраф. Кошельку от этого больно. Если лох «разводится» – то разводить нужно до конца. До упора. Для этого побеждать в себе каждое поползновение сочувствия или сострадания.

Искусство лжи пришло к тому рубежу, когда лжецы захотели управлять уже не только товарными потоками, а непосредственно людьми, «потребителями» товарных потоков. Это выгоднее.

А что нужно, чтобы манипулировать сознанием людей?

Очень просто (шучу).

Надо взять все достижения человеческой науки и духовности, и вывернуть их наизнанку. Всё то же самое, что открыто гениями – но только с обратным знаком и в обратном направлении.

Рыночный лжец – паразит науки и паразит духовности. Он не отрицает их, как молодой и глупый циник, он учится их словарю, их инструментарию, он сливается с достижениями науки и духовности до степени неразличимости.

Цель?

Обманутый должен думать, что в лице рыночного афериста служит высшим достижениям человеческой мысли и духа. Тогда обманутые полны праведного энтузиазма, думая, что их «руки рабочих, вы даёте движенье планете».

Плох и неумел тот жулик, который раскрылся как жулик. Не пойдут люди за хапугой, который всех зовёт обеспечить ему хапок. Опытный жулик благообразен и наукоёмок. Он умеет со скорбными глазками осуждать «сталинские репрессии», вовремя пускать слёзку, спекулировать, где надо, «слезинкой ребёнка» – а где не надо, эту слезинку незаметно подтереть.

Опытный прохиндей – с виду не прохиндей, а гуру, праведник, гулкий проповедник «вечных ценностей». Активный юзер всех священных для нормальных людей понятий: прогресса и человечности, жалости и сочувствия, праведного негодования, свободы и права, души и веры, священного и «разумного, доброго, вечного».

Все эти понятия он, используя, проституирует, но, проституируя – использует. Они у него с языка не сходят! У него через слово: «общественная польза», «благо народа», «патриотизм», «народовластие», «всеобщее процветание», «священный долг», и т.д., и т.п.

Ведь нельзя же манипулировать людьми, если будешь их открыто презирать: ими можно манипулировать только если уверишь их, что не в собственных, а в «ихних» интересах действуешь!

Вот, к примеру, сколько они, проклятые бездушные нелюди, говорили нам про «право самоопределения наций»! С каким чувством и пафосом учили годами, что не может быть свободным народ, угнетающий другие народы! И о том, что сепаратисты – на самом деле борцы за свободу от империи!

И что? Когда пришла пора распадаться Грузии и Украине (которые академик А.Сахаров называл «малыми империями», последовательный в своём аутизме) – вдруг выяснилось, что самоопределение наций – предрассудки и дикость!

Есть другой принцип, гораздо более священный и демократический: территориальная целостность! Сепаратисты же никакие не борцы за свободу – а террористы и бандиты. Когда Россия распадалась – они были «борцами за свободу», а как обратный процесс пошёл – сразу же стали «террористами»…

Когда эти прожжёные бестии стали заплетать песни о «невыносимой, беспрецедентной жестокости режима Лукашенко» – я вдруг неожиданно понял, что ВООБЩЕ НИЧЕГО не знаю об уровне жестокости у бывших сограждан, жителей Средней Азии или Азербайджана!

Вот, к примеру, против Лукашенко ввели персональные санкции ряд государств. А не напомните, сколько лет правит в Баку семейство Алиевых, по наследству передавая власть от отца к сыну? Не помните? Вот и я не помню. И Европа не помнит. За три дня господин Алиев убил сотни человек. Не в автозак упаковал, не резиновой дубинкой стукнул, а попросту убил. Насмерть. И как-то всем, смотрю, пофиг! Никаких санкций в Европе – видимо, всё в порядке в Баку с выборами и демократией…

Про Среднюю Азия молчу: потому что не знаю.

Конечно, в общих чертах я знаю, что там «Средние Века 2.0.» и, чисто теоретически, там жесть. Но где репортажи, снимки, видосы, где пламенные речи демократов за демократию и ненасилие?!

Про уровень жестокости на Украине мы осведомлены немножко больше: он на несколько порядков выше, чем в РФ или РБ. Здесь, надо отдать должное, журналисты немножко постарались. Мы, например, воочию видели, как на Украине борцов за свободу и достоинство заперли в большом здании и ЗАЖИВО СОЖГЛИ. Сопроводив это свободолюбивыми комментариями – что так им и нужно, ватникам и колорадам!

И вот мысль, которая меня мучает: а может быть, в Минске тоже сожгли пару сотен человек?! В каком-нибудь из многочисленных, советских, бережно сохранённых для такого действа, доме культуры?! Может быть, мы просто не знаем, как сжигают противников режима в Белоруссии, а там их вовсю жгут?!

Потому что если на Украине, где «всё нормально» – сжечь человек 200 заживо – «пустяки, дело житейское», то сколько же должен сжечь Лукашенко ради титула «чудовищное, невообразимое зверство и жестокость»?!

Согласитесь, такие титулы просто так не раздают! Их не дали Макрону – а он так старался, «жёлтые жилеты» по асфальту мордой возил и скальпы с женщин срывал, но – недотянул, мальчик! А уж как били манифестантов полицейские в США, газами травили, водомётами и резиновыми пулями, а потом и боевыми – мочили, но… Как-то мелко для «диктатуры»! В Германии тоже много есть душераздирающих кадров уличной расправы, но разве этим нашего либерала удивишь?!

Так что же такого сделал Лукашенко, чтобы на эдаком фоне заслужить титул «чудовищного деспота»? А рядом Путин, ещё один «невыносимый тиран». Не иначе как по блату звание получил, коррупционным путём.

Даже парламента в Москве ни разу из танков не расстрелял – а всё туда же: «великий диктатор»! Да какой, если честно, из него диктатор, когда его кровавый предшественник намотал на танковые гусеницы несколько тысяч сторонников парламентаризма прямо в центре столицы, треть народа выморил – и то не дотянул до величальной песни либералов!

Нет, явно тут какая-то коррупция, в присуждении званий диктаторов, хуже, чем в нобелевском комитете! Кого попало назначают чудовищем, стоит тому чуть кулаком по столу стукнуть, а при этом такие заслуженные кандидатуры, в крови по макушку – обойдены вниманием!

А про Среднюю Азию или Азербайджан – вообще не знаю… Так получилось, что борцам за права человека они пофиг, и про них инфы нет. Что там у них в застенках делается – Бог весть! На ТВ и в интернете одна сплошная Беларусь: каждый шлепок учтён десятком фотокамер, тщательно запротоколирован, и до миллионов доведён неукоснительно. И затмила оная Беларусь Среднюю Азию просто в ноль.

Получается: где нет пророссийской политики, там нет и жестокости. Вот нету и всё! Благорастворение воздухов!

А ведь несправедливо, если задуматься: ну почему одним столько внимания, а другим – шиш без постного масла?

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Либерал-прохиндей хорошо освоил одно свойство человеческой психологии.

- Если не говорить об имевшем место – то его как бы и не было.-Если много говорить о мелочи – она кажется очень крупной.-Если много говорить о том, чего не было – оно станет главной мировой новостью.

Это открытая художниками Ренессанса зрительная проекция человеческого восприятия. Если предметом тыкать в лицо, предмет кажется очень большим, в полнеба. А если предмет удалить на горизонт – то он кажется маленьким-маленьким. Или вообще невидим.

Манипулируя расстояниями, можно напёрсток показать горой, а гору – пылинкой.

А что такое СМИ? Они и есть манипуляторы расстояниями восприятия. Репортаж делает события в Перу или Тасмании происходящими у тебя в комнате. И пока ты в Перу глазами – ты не замечаешь, что у тебя под окном делается…

С точки зрения либералов невидимого не было, а видимое – есть, даже если это «оптический обман зрения». В итоге всё по заказу плательщиков раздувается – или сдувается. По принципу мастерства: надо – сделаем! Хоть из Лукашенко кровавого диктатора, хоть из Бакассы новую мать Терезу!

Вы заказывайте – а мы подстроимся, как лабухи!

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И это очень плохо. Обман людей сам по себе плох. Но вдвойне хуже то тотальное ПРОСТИТУИРОВАНИЕ всех святых или значимых для человека понятий, которым прохиндеи либерализма занимаются.

Они украли и слиняли, их уж и нет давно – а люди остались циничными, ни во что не верующими, так, что ничего святого в душе – всё мерзавцы людям вытоптали. Украденные деньги рядом с этим окислением цивилизации в тотальной лжи – сущая ерунда.

Из-за этих крыс у человека ничего не остаётся. Каждый раз, как услышишь, что «учёные открыли», «эксперты говорят» – сразу мысль: а вдруг проплачено? Стоит зайти речь о культуре – сразу мысль: а вдруг опять реклама и «классик литературы Алексиевич»? Каждая новость – порождает подозрение в очередной постановке. Каждая характеристика – а вдруг подделка? Уже и в церкви-то не знаешь: то ли поп вместе с тобой верует, то ли на свечках «Мерседес» себе делает…

Продукт либеральной проституции – всеобщее неверие и недоверие. Человек начинает бояться своих лучших чувств, высших проявлений, он боится доверять книгам, сообщениям, лекциям, письмам: а вдруг опять «разводилово» в рыночном духе?

Либералы заставляют человека окукливаться в единственной спасительной капсуле – цинизме. Но в такой капсуле цивилизацию поддерживать и развивать – всё равно, что в гробу танцевать! Цинизм бесплоден: тебя, конечно, никто не обманет – но и от тебя пользы никому никакой. Чтобы жулики не пролезли в доверие – никому не доверять.

Презумпция подозрительности! Чтобы у тебя ничего не украли – никому ничего своего не давать никогда.

Чтобы врачи не развели на бабло – не лечится у врачей. Чтобы не умереть – не жить.

Из-за подонков либерализма я, видя, что человека палкой избивают, должен теперь думать:

- Так ему и надо!Или-Очередной фотомонтаж!

Ну, а как иначе прикажете? Дать волю соплям сочувствия? И они тебя тут же ОПЯТЬ упакуют в «деревянный костюм» «перестройки»…

В. Евлогин