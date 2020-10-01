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Пламен Пасков. Кому нужен конфликт Армении и Азербайджана

22:22. 1 октября 2020 153 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Как любой болгарин Пламен Пасков отлично разбирается в нюансах турецкого менталитета, истории Турции, её устремлений и возможностей, состояния армии и вооружения. А также понимает, что лежит в основе напряжённых отношений между Турцией и Ираном.

Турция же сегодня, как все догадываются, играет важную роль в конфликте между Азербайджаном и Арменией. И в свете вышесказанного анализ Пламена ситуации на Кавказе представляет определённый интерес.

Турция и её соседи





Исламская Азия

Нагорный Карабах

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Метки: азербайджан, американцы, армения, война, грузия, демократы, иран, ислам, кавказ, Пасков, религия, Россия, США, турция

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5239823.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5661 4657
    Антон 2 октября 2020 в 0:14

    Угораздило же нашу власть пытаться дружить с Турцией. Турки, они и есть турки! Не зря Российская империя постоянно воевала с Османской, было из-за чего. Сейчас турки поджигают Кавказ, с прицелом на Россию.

    В Армении произошла-таки цветная революция, которая, по определению, была антироссийской. Страна после “революции” ослаблена, в сторону России они смачно плюнули. Спрашивается: о чем они думали, на кого надеялись, кто их защитит от враждебного окружения? Опять это придется делать России. Сколько еще неблагодарных “друзей” будем мы спасать?

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