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Как любой болгарин Пламен Пасков отлично разбирается в нюансах турецкого менталитета, истории Турции, её устремлений и возможностей, состояния армии и вооружения. А также понимает, что лежит в основе напряжённых отношений между Турцией и Ираном.Турция же сегодня, как все догадываются, играет важную роль в конфликте между Азербайджаном и Арменией. И в свете вышесказанного анализ Пламена ситуации на Кавказе представляет определённый интерес.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5239823.html