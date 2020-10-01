... 2016 г. на занятии "Анализ коллективногодоговора-4" , проведённом профессором по кафедре... права М.В.Поповым по курсу "Трудовые конфликты", продолжалось рассмотрение с... одного из лучших в России коллективныхдоговоров.Ссылка на колдоговор докеров морского...
... 2016 г. на занятии "Анализ коллективногодоговора-5" , проведённом профессором по кафедре... права М.В.Поповым по курсу "Трудовые конфликты", продолжалось рассмотрение с... одного из лучших в России коллективныхдоговоров.Ссылка на колдоговор докеров морского...