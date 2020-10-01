Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

Как улучшить свою жизнь? Профессор Попов – прямой эфир на #LenRu (30.09.2020)

22:21. 1 октября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук.
Запись прямого эфира на #LenRu от 30.09.2020.
Красный университет: http://www.len.ru/univer

Помощь проекту:
Карта Сбербанка: 4276550051342486
Яндекс.Деньги: 410016530866815
PayPal: ktv@tutamail.com
QIWI +79502251401
WMP: P360424859369
WMZ: Z306853032955
WMX: X465861398882
BTC: 1MQ8HmSbt8xZz2grYJCYhwe7WndeAXUuq
ETH: 0x0adc878B06955Ddb7b3b278568729e5c836D73fE
BCH: qqpah8az44d3nuj64t4tazr9n3d6jkz3t59yym8lvt
XLM: GBV7MAFO5V54NRLNWDMGJXB5EPFRNOVXUE6FIBBOEGCNLQSGWNW656U3

Участие в команде https://www.youtube.com/channel/UCtYm_PM6vQVfRdSgBqg6ksQ/join

Удобные формы пополнения:
http://donatepay.ru/d/lenru
https://www.paypal.me/lenru
https://money.yandex.ru/to/410016530866815

00:00 Как улучшить свою жизнь
40:00 Новый цчебный год в Красном университете
46:41 Зачем повторять лекции?
52:03 О конституции 1977 года
54:52 Плюсы и минусы путинского режима
58:08 Существуют ли классы при социализме?
59:59 Зачем Хрущёв демонтировал сталинскую экономику
1:02:30 О беседе с Н.Стариковым
1:05:02 Являются ли транснациональные коампании монопалистами?
1:05:32 О ситуации с шахтёрами Донбасса
1:07:58 Нуждается ли МЛТ в адаптации к цифровизации?
1:11:40 Личные и общественные обстоятельства
1:13:22 Стоил ли изучать догегелевускую философию?
1:15:10 Важность рабочей партии в профсоюзной борьбе
1:18:53 Искра в современном обществе
1:21:49 Советы как форма диктатуры пролетариата
1:26:11 Фоормы объединения граждан
1:29:35 Массовое строительство при Хрущёве
1:32:21 Лучший перевод \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pPgb6CZQ9hE

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О мифах и рифах заграничной жизни 12
... мне на глаза попалась программа менеджерских курсов ...сумели сдать свой БАК, задачи в котором, как правило,...останется целая армия университетских профессоров - в общем, получится...провело в жизнь образовательную реформу, которая несколько улучшила положение, ...
Демократы знают, что ТАМ совсем не так хорошо, как они врут
...вырос – и во власть не попал…Может быть, не заслужил, ... вот они и делают поперёк своей (как я её понимаю) пользы!Ребята...и существуем. Но можно ли улучшить жизнь с власти? Это всё равно...что-то совершенно неестественное:«Вы, профессор, воля ваша, что-то ...
Как спастись из падающего самолета?
... так, как хотелось бы? Все характеристики улучшаются, материалы...на этот вопрос попытался профессор из Австралии, сам ...честь необычного случая в своей жизни, повзрослевшая Сессилия вытатуировала ... жизни. Лариса также попала в Книгу рекордов Гиннеса как человек...
Состояние народа России до 1917 г. (2)
... Нет потребности улучшать свою жизнь. Кое-как живут в дикарской беспечности. Как чуть боженька не... уродил хлеб — голод…Профессора..., то начинает казаться, будто попал из притона хитрованцев и хулиганов...
Что есть жизнь? И есть ли счастливое будущее у человечества?
...профессора Дьюара со сжиженным воздухом, которые доказывают, что зародыши органической жизни... коренным образом улучшить качество питания....конец, самолюбивые попы доили народ ...не щадя своей жизни, не замечая...меньшинствами. Какая разница – какое происхождение ...
Хроники лжи «Ельцин-центра»: как Сталин-гуманитарий случайно совершил индустриализацию
...историков, кандидатов наук и профессоров Высшей школы экономики. ... жестокости, видимо) предложили свои кровожадные способы. Если цитировать...именно эти «мелкие царьки»попали под аресты в 30...» 1993 года. Сравнить, как «улучшилась» жизнь в деревне после реформ ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)