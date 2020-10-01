Как улучшить свою жизнь? Профессор Попов – прямой эфир на #LenRu (30.09.2020)
22:21. 1 октября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук.
Запись прямого эфира на #LenRu от 30.09.2020.
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00:00 Как улучшить свою жизнь
40:00 Новый цчебный год в Красном университете
46:41 Зачем повторять лекции?
52:03 О конституции 1977 года
54:52 Плюсы и минусы путинского режима
58:08 Существуют ли классы при социализме?
59:59 Зачем Хрущёв демонтировал сталинскую экономику
1:02:30 О беседе с Н.Стариковым
1:05:02 Являются ли транснациональные коампании монопалистами?
1:05:32 О ситуации с шахтёрами Донбасса
1:07:58 Нуждается ли МЛТ в адаптации к цифровизации?
1:11:40 Личные и общественные обстоятельства
1:13:22 Стоил ли изучать догегелевускую философию?
1:15:10 Важность рабочей партии в профсоюзной борьбе
1:18:53 Искра в современном обществе
1:21:49 Советы как форма диктатуры пролетариата
1:26:11 Фоормы объединения граждан
1:29:35 Массовое строительство при Хрущёве
1:32:21 Лучший перевод \
Запись прямого эфира на #LenRu от 30.09.2020.
Красный университет: http://www.len.ru/univer
Помощь проекту:
Карта Сбербанка: 4276550051342486
Яндекс.Деньги: 410016530866815
PayPal: ktv@tutamail.com
QIWI +79502251401
WMP: P360424859369
WMZ: Z306853032955
WMX: X465861398882
BTC: 1MQ8HmSbt8xZz2grYJCYhwe7WndeAXUuq
ETH: 0x0adc878B06955Ddb7b3b278568729e5c836D73fE
BCH: qqpah8az44d3nuj64t4tazr9n3d6jkz3t59yym8lvt
XLM: GBV7MAFO5V54NRLNWDMGJXB5EPFRNOVXUE6FIBBOEGCNLQSGWNW656U3
Участие в команде https://www.youtube.com/channel/UCtYm_PM6vQVfRdSgBqg6ksQ/join
Удобные формы пополнения:
http://donatepay.ru/d/lenru
https://www.paypal.me/lenru
https://money.yandex.ru/to/410016530866815
00:00 Как улучшить свою жизнь
40:00 Новый цчебный год в Красном университете
46:41 Зачем повторять лекции?
52:03 О конституции 1977 года
54:52 Плюсы и минусы путинского режима
58:08 Существуют ли классы при социализме?
59:59 Зачем Хрущёв демонтировал сталинскую экономику
1:02:30 О беседе с Н.Стариковым
1:05:02 Являются ли транснациональные коампании монопалистами?
1:05:32 О ситуации с шахтёрами Донбасса
1:07:58 Нуждается ли МЛТ в адаптации к цифровизации?
1:11:40 Личные и общественные обстоятельства
1:13:22 Стоил ли изучать догегелевускую философию?
1:15:10 Важность рабочей партии в профсоюзной борьбе
1:18:53 Искра в современном обществе
1:21:49 Советы как форма диктатуры пролетариата
1:26:11 Фоормы объединения граждан
1:29:35 Массовое строительство при Хрущёве
1:32:21 Лучший перевод \