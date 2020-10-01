Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук.Запись прямого эфира на #LenRu от 30.09.2020.Красный университет: http://www.len.ru/univerПомощь проекту:Карта Сбербанка: 4276550051342486Яндекс.Деньги: 410016530866815PayPal: ktv@tutamail.comQIWI +79502251401WMP: P360424859369WMZ: Z306853032955WMX: X465861398882BTC: 1MQ8HmSbt8xZz2grYJCYhwe7WndeAXUuqETH: 0x0adc878B06955Ddb7b3b278568729e5c836D73fEBCH: qqpah8az44d3nuj64t4tazr9n3d6jkz3t59yym8lvtXLM: GBV7MAFO5V54NRLNWDMGJXB5EPFRNOVXUE6FIBBOEGCNLQSGWNW656U3Участие в команде https://www.youtube.com/channel/UCtYm_PM6vQVfRdSgBqg6ksQ/joinУдобные формы пополнения:http://donatepay.ru/d/lenruhttps://www.paypal.me/lenruhttps://money.yandex.ru/to/41001653086681500:00 Как улучшить свою жизнь40:00 Новый цчебный год в Красном университете46:41 Зачем повторять лекции?52:03 О конституции 1977 года54:52 Плюсы и минусы путинского режима58:08 Существуют ли классы при социализме?59:59 Зачем Хрущёв демонтировал сталинскую экономику1:02:30 О беседе с Н.Стариковым1:05:02 Являются ли транснациональные коампании монопалистами?1:05:32 О ситуации с шахтёрами Донбасса1:07:58 Нуждается ли МЛТ в адаптации к цифровизации?1:11:40 Личные и общественные обстоятельства1:13:22 Стоил ли изучать догегелевускую философию?1:15:10 Важность рабочей партии в профсоюзной борьбе1:18:53 Искра в современном обществе1:21:49 Советы как форма диктатуры пролетариата1:26:11 Фоормы объединения граждан1:29:35 Массовое строительство при Хрущёве1:32:21 Лучший перевод \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pPgb6CZQ9hE