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Избил за позицию

17:41. 1 октября 2020 196 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Минске отловили оппозиционера-дегенерата, который избил 71-летнего старика, за то, что тот в уличной дискуссии высказывался в поддержку Лукашенко.
Как обычно, когда таких "героев" отлавливают, сразу начинаются сопли и покаяния.



Прочее.

1. Украина отказалась называть Лукашенко "президентом Белоруссии", Официальный Минск уже высказал свое фе по этому поводу.
2. США пока ввели санкции против 16 белорусов во главе с Лукашенко. Остальные санкции будут введены после того, как едиными санкциями разродится Евросоюз, который никак не может уломать Кипр, который требует введения санкций против Турции, чтобы дать добро на санкции против Белоруссии.
3. Один из клоунов, который вел ТГ "Некста" сбежал с канала "из-за внутренних разногласий".А помните эти прекрасные "16 августа все выходим! Это финал!" Аха-ха.
4. Парламент Латвии отказался признавать легитимность Лукашенко как президента Белоруссии. В общем, прибалтийский вектор закрылся, как и европейский.Осталось отечество от Бреста до Владивостока.

В целом, уже отчетливо взят курс на "гуайдизацию" процесса, что не оставит Лукашенко иных вариантов, кроме опоры на поддержку РФ и Китая. Разумеется, эта поддержка будет не бесплатной. Но особого выбора у Лукашенко в этих реалиях нет.

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, санкции

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6210146.html

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