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Бойня в Карабахе: сожжены 180 танков и БМП Азербайджана, 4000 солдат убиты и ранены (ВИДЕО)

19:56. 1 октября 2020 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Бойня в Карабахе: сожжены 180 танков и БМП Азербайджана, 4000 солдат убиты и ранены (ВИДЕО) | Русская весна

Вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил о потерях азербайджанских войск во время боев в Карабахе.

Согласно инфографике, опубликованной на его странице в соцсети, азербайджанская сторона потеряла 1280 человек убитыми и 2700 ранеными.

Кроме того, в ходе боевых действий были уничтожены 90 азербайджанских беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы, две РСЗО «Смерч», четыре самолета.

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Бойня в Карабахе: сожжены 180 танков и БМП Азербайджана, 4000 солдат убиты и ранены (ВИДЕО) | Русская весна
Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1601570955

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