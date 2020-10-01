Вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил о потерях азербайджанских войск во время боев в Карабахе.

Согласно инфографике, опубликованной на его странице в соцсети, азербайджанская сторона потеряла 1280 человек убитыми и 2700 ранеными.

Кроме того, в ходе боевых действий были уничтожены 90 азербайджанских беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы, две РСЗО «Смерч», четыре самолета.

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