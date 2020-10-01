Бойня в Карабахе: сожжены 180 танков и БМП Азербайджана, 4000 солдат убиты и ранены (ВИДЕО)
Вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил о потерях азербайджанских войск во время боев в Карабахе.
Согласно инфографике, опубликованной на его странице в соцсети, азербайджанская сторона потеряла 1280 человек убитыми и 2700 ранеными.
Кроме того, в ходе боевых действий были уничтожены 90 азербайджанских беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы, две РСЗО «Смерч», четыре самолета.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1601570955