Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Боевые действия в Карабахе. Видео. 01.10.2020

21:30. 1 октября 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Видео боевых действий в Нагорном Карабахе 1 октября 2020 года.

За сегодня стороны заявили от нескольких десятков до нескольких сотен убитых и раненых с обеих сторон, а также несколько десятков единиц различной техники.
Кол-во видео подтверждающих эти заявления существенно меньше.
Кроме того Армения и Карабах заявляют, что за 1 октября уничтожено 3 самолета, 2 вертолета и 3 БПЛА. Азербайджан отрицает потери в самолетах и вертолетах.
Существенного продвижения Азербайджанской армии и турецких наемников по-прежнему нет. Боевые действия носят позиционный характер. Вместе с тем, боевые действия можно характеризировать как высокоинтенсивные с применением практически всей доступной номенклатуры вооружений.
Стоит отметить, что сегодня США и Франция подтвердили обвинения в переброски сирийских боевиков в Азербайджан.


Разбитая техника на горной дороге – как армянская, так и азербайджанская, включая БМП-3.


Трофейная БМП-2 захваченная армянами.


Уничтожение азербайджанского БПЛА.


Уничтожение азербайджанских грузовиков и опорного пункта.


Поражение азербайджанских позиций армянской артиллерией.


Репортаж армянского ТВ с линии фронта. Основной посыл – враг получил отпор, настроение бодрое.


Работа армянских РСЗО.


Армяне вешают свой флаг на отбитых позициях. Правда непонятно, где это снято.


В армянском штабе.


Раненые армянские солдаты.


Аббас Джума передает из Карабаха.
Полное видео тут https://riafan.ru/1317022-eksklyuziv-iz-nagornogo-karabakha-stepanakert-pod-obstrelom (на Ютуб почему то не выкладывают)


Военкор Пегов из армянских окопов.


Машина с журналистами попала под обстрел в Мартуни.


Азербайджанцы на занятых армянских позициях в предгорье.
Снято на высоте на границе Карабаха с Азербайджаном.


Азербайджанская пехота под Муровдагом.


Работа азербайджанской РСЗО


Работа турецких БПЛА. Одно из уничтоженных орудий 2 дня назад уже показывали.
Стоит отметить, что некоторые из показываемых в таких роликах армянские машины в ряде случаев представляют одну и ту же пораженную цель снятую с разных ракурсов, а также среди них есть деревянные макеты, которые армяне строят для введения противника в заблуждение.


Уничтожение танка и ЗРК "Оса"


Попадание ракеты из РСЗО по улице в Мартакерте.


Обломки ракеты от "Смерча" на трассе под Мартакертом.


Репортаж из Мартакерта.


Азербайджанское ТВ заявляет, что при обстреле азербайджанских сел армяне используют кассетные боеприпасы.

Плюс на Ютубе пока не нашел.

https://twitter.com/Yellow34950210/status/1311727010939625477 – удар дрона-камикадзе


Потери Азербайджана по версии армян.


Потери Армении по версии Азербайджана.

Есть мнение, что привирают обе стороны.


На отбитых у азербайджанцев позициях.








Сирийский боевик из Дейр-эз-Зора убитый в Нагорном Карабахе.


Сбитый азербайджанский БПЛА.




Дорога с разбитой техникой.


Уничтоженный армянский танк.


Еще один после детонации БК.


Армянские резервисты.




Машина репортеров AFP попавшая под азербайджанский обстрел.


Машина в которой были ранены армянские журналисты.






В ходе боевых действий были попадания по территории Ирана. Были повреждены 6 домов, ранен 1 ребенок.


https://imp-navigator.livejournal.com/962341.html – здесь еще фото из Ирана


Самолет с армянами летит в Ереван.



Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, карабах, турция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6210678.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Боевые действия в Карабахе. 27.09.2020. День
.... Каких-либо фото-видео подтверждений своих успехов Азербайджан...единиц бронетехники. Азербайджан выложил видео с ударами турецких БПЛА...что основные боевые действия локализованы на территории Нагорного Карабаха. Боевые действия непосредственно на ...
Бои в Карабахе. Видео. 30.09.2020
Видео боевых действий в Карабахе 30.09.2020На фоне... был убит в Нагорном Карабахе.Азербайджанская артиллерия.Обломки сбитого ...требует отвода армянской армии из Карабаха, для начала переговоров. ...менее, признаков снижения интенсивности боевых действий нет.
Война в Карабахе. Видео. 29.09.2020
Видео боевых действий в Карабахе за 29 сентября.На вечер ... кризис всей армянской обороны в Карабахе вполне возможен. Но пока что.... Армянская пехота в обороне. Интенсивные боевые действия.Отражение атаки механизированной группы азербайджанской...
Бои в Нагорном Карабахе. Видео. 27.09.2020
боевых действий на границе Азербайджана с Карабахом.Обстрелы армянской территории.Последствия обстрела ... друг друга в начале боевых действий. По версии Азербайджана, боевые действия в 6 утра...
Бойня в Карабахе: сожжены 180 танков и БМП Азербайджана, 4000 солдат убиты и ранены (ВИДЕО)
... войск во время боев в Карабахе. Согласно инфографике, опубликованной на его... ранеными. Кроме того, в ходе боевых действий были уничтожены 90 азербайджанских беспилотников...
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
...что ударят по Нагорному Карабаху, — Арман Бошян (ВИДЕО). Вчера 21:12...front.info В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия с использованием тяжелого ...что ударят по Нагорному Карабаху, — Арман Бошян (ВИДЕО) Председатель Ереванского геополитического...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)