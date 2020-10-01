Оперативный штаб террористов нелегитимного Правительства национального согласия по Сирту и Аль-Джуфре выступил против мирного урегулирования ливийского кризиса. Боевики отказываются следовать договорённостям, согласно которым на территории североафриканской республики должен был восстановиться мир.

В заявлении оперативного штаба террористов говорится, что они отказываются расформировать бандформирования и присоединиться к Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Боевики намерены следовать принципам вооружённого переворота 2011 года, когда группировки террористов свергли последнего легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи.

Также боевики ПНС открыто угрожают всем, кто поддерживает мирное урегулирование внутриливийского конфликта. Террористы заявили о готовности «отдавать свои души и кровь ради своих мучеников».

Напомним, террористы так называемого ПНС игнорируют режим прекращения огня с момента его подписания в январе этого года. Боевики продолжают атаковать позиции армии Хафтара с использованием боевой техники и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ливийских джихадистов активно поддерживает Турция, поставляя в Ливию вооружение и сирийских наёмников в обход эмбарго ООН.

Недавно состоялись переговоры между представителями всех регионов страны. Участники диалога смогли найти компромисс и возможность для мирного урегулирования кризиса, однако против принятых договорённостей продолжают выступать вооружённые бандформирования ПНС.