Ведущий ВУЗ Украины – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – издал мемуары предателя, жестокого убийцы и пособника нацистов – Константина Смовского. Публичную презентацию книги, написанной коллаборационистом, провел глава кафедры мирового украинства университета Владимир Сергийчук. При этом присутствовал глава Института национальной памяти Украины (человек, отвечающий за всю гуманитарную политику в стране и фактически по статусу министр) Антон Дробович.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский с возмущением написал на своей странице в Фейсбуке о том, что книга уже направлена в десятки библиотек. На её страницах палач-полицай, естественно, пытается представить себя рыцарем без страха и упрека, настоящим героем.

Кем же на самом деле был Константин Смовский и почему его восхваление официальным Киевом уже называют пробитием очередного дна на общенациональном уровне?

Смовский родился в Российской империи в конце XIX века – то ли в 1892, то ли 1894 году. Начало его военной карьеры – туманно. Он якобы учился в Михайловском артиллерийском училище (хотя позже этот факт был поставлен под сомнение). А затем – участвовал в Первой мировой войне. Был унтер-офицером-артиллеристом или казачьим сотником.

В 1917 году Смовский оказался среди авантюристов, сделавших ставку на самопровозглашенную Украинскую народную республику. В начале 1918 года участвовал в массовом убийстве не поддерживавших УНР рабочих завода «Арсенал», а уже через три месяца перешел на сторону гетмана Павла Скоропадского и марионеточной «Украинской державы», управляемой германской администрацией. Как только власть гетмана и немцев пошатнулась, Смовский перебежал к петлюровцам. В 1921 году у Петлюры выяснили, что Смовский, дослужившийся к этому времени до полковника и командира бригады, сфальсифицировал свой послужной список с целью продвижения по карьерной лестнице, и сняли его с должности.

Это не помешало, однако, Смовскому в 1920-е годы поступить на службу в польскую армию и стать уланским майором. В 1939 году экс-петлюровец принял участие в войне с Германией, попал в плен и перешел на сторону нацистов.

В 1941 году Смовский стал полицаем. Вступив по линии Организации украинских националистов (запрещена в РФ) на руководящую должность в гитлеровскую вспомогательную полицию, он приступил к исполнению своих обязанностей в Киеве, где, по информации Эдуарда Долинского, принимал участие в массовых убийствах в Бабьем Яре. В 1942 году Смовский со стороны украинских коллаборационистов возглавил печально известный 118-й батальон шуцманшафта (будучи де-факто заместителем у немецких командиров).

Состав батальона был «смешанным» – он состоял из украинских националистов и предателей из числа советских военнопленных. Сначала 118-й батальон использовали в карательных операциях под Киевом и Черниговом, а затем перебросили в Белоруссию.

Здесь коллаборационистское подразделение оказалось вовлечено практически во все карательные операции, направленные против мирного населения. Его жертвами стали жители сел Чмелевичи, Дальковичи, Котели, Заречье, Боброво, Уборок, Маковье, Осов, Новая Вилейка.

Согласно свидетельствам выживших очевидцев, боевики 118-го батальона заходили в села, грабили их, а потом сгоняли людей в какое-то здание и сжигали заживо.

22 марта 1943 года коллаборационисты совершили одно из самых известных военных преступлений за время Второй мировой войны. Выслуживаясь перед своими немецкими хозяевами, боевики 118-го батальона вместе с подразделением СС Дирлевангера напали не деревню Хатынь, в районе которой незадолго до этого попала в партизанскую засаду группа немецких карателей.

Жители Хатыни ничего даже не знали о произошедшем. Но нацистские преступники подвергли мирных людей издевательствам и насилию, а затем согнали в амбар, заперли их там и сожгли. Тех, кто пытался вырваться, – расстреливали. Погибли 149 жителей деревни, из которых более половины –дети. Смовский был одним из тех, кто непосредственно отдавал команду уничтожить жителей Хатыни.

В дальнейшем 118-й батальон принимал участие ещё в ряде карательных операций на территории Белоруссии, а затем был переброшен во Францию. Сам Смовский под конец войны был задействован в формировании так называемой «украинской национальной армии» и сдался в плен американцам. Власти США выдавать убийцу советской стороне отказались, сославшись на то, что перед началом Второй мировой войны он формально служил в польской армии (хоть и предал ее). Он тихо избежал суда и остался в Соединенных Штатах.

На Западе один из организаторов массового убийства жителей Хатыни неожиданно превратился в респектабельного общественного деятеля – стал соруководителем подконтрольного «Правительству Украины в изгнании» «Союза украинских ветеранов» (его напарником был известный деятель СС Михаил Омелянович-Павленко).

Впрочем, убежище под крылом у американских спецслужб нашли многие коллаборационисты и нацисты.

В 1958 годубывший гитлеровец, ряженый «генерал-хорунжий» Смовский, не без помощи западных кураторов, издал в нью-йоркском националистическом еженедельнике «Свобода» свои мемуары под пафосным заголовком «Моя служба родине». В 1960 году палач умер в Миннеаполисе (США), и был на время забыт. Даже при одиозном режиме Виктора Ющенко в Киеве о таких скандальных персонах предпочитали лишний раз не вспоминать.

Но теперь, похоже, все изменилось. Крупнейший государственный ВУЗ Украины издает самовосхваления мошенника, предателя и массового убийцы при моральной поддержке Института нацпамяти!

Кроме того, официальный Киев распространяет «записки коллаборациониста» по библиотекам, чтобы на примере афериста и гитлеровского палача Смовского растить детей и молодежь.

Вопрос о том, кто может вырасти, следуя примеру такого «героя», можно считать риторическим. В ближайшем будущем Украина, похоже, получит самое искалеченное поколение в своей истории…

Источник: http://www.stoletie.ru/politika/zapiski_palacha_khatyni_i_babjego_jara_867.htm