....ПРАВДА: «Алкоголь — наркотик, подрывающий здоровье населения». Это заключение Всемирной организации...частым заболеваниям и тяжёлому течению любых инфекционных болезней.ЛОЖЬ: Небольшие ... смысле гораздо больше, нежели любой психоз.ЛОЖЬ: Когда начинаешь ...
Самоосуществление, реализацию возможностей нельзя представлять себе как самоцель, и только человеку, утратившему действительный смысл своей жизни, осуществление себя видится не эффектом, а целью. Обращение же человека на самого себя, его рефлексия, является не только лишенной перспективы, но и просто неадекватной формой интенции.