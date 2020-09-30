Главная » Видео, Славянские традиции

Юджизмъ и Здоровье. Любомiръ Тай-Мыр

22:28. 30 сентября 2020 30 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-v8ocD32uzM

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Шаталов Р.О - о правильном питании с позиции ДОТУ
Семинар Амурского РО ВПП КПЕ от 10 ноября 2012 г. Ведёт: Шаталов Р.О. Источник
Новости славян. №32. Политика депопуляции. Медицина
... всего будет иметь проблемы со здоровьем, а значит, "медицина" сможет втюхать...
Последние новости с Украины за 13 мая 2014
... и отдали свои голоса за любую другую форму государственности, лишь бы...
Правда и ложь об алкоголе
....ПРАВДА: «Алкоголь — наркотик, подрывающий здоровье населения». Это заключение Всемирной организации...частым заболеваниям и тяжёлому течению любых инфекционных болезней.ЛОЖЬ: Небольшие ... смысле гораздо больше, нежели любой психоз.ЛОЖЬ: Когда начинаешь ...
F-22 против Су-35 – русские опять выигрывают! Андрей Князев
... полета состоит в том, что любая ракета класса «воздух-воздух» имеет...
К чему привел суд пигмеев над Сталиным?
... может отвалить от нас в любой момент. Единственный наш верный союзник...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)