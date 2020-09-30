Читатель "Рупора Тоталитарной Пропаганды" прислал свою на тему разницы в восточном и западном подходе к исторической памяти.Все-таки насколько велика разница менталитета азиатских и европейских стран! В очередной раз в этом убеждаешься в процессе знакомства с вопиющим контрастом поступающих из различных частей света новостей, касающихся исторической памяти. В частности, реакции на события и имена исторических личностей, непосредственно связанных с событиями Второй Мировой войны.Так, например, Украина «порадовала» сразу двумя интересными официальными решениями. Во-первых, апелляционная жалоба Института национальной памяти Украины в связи с признанием символики дивизии СС «Галичина» нацистской удовлетворена Киевским апелляционным административным судом. Таким образом, согласно решению суда СС «Галичина» – вроде как бы были уже и не отборные карательные отряды на службе фашизма, а такие «слегка обманутые» герои Западной Украины. Что уже напрямую является попыткой пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала отдельно взятым судом Киева. Во-вторых, по указу Верховной Рады Украины (верховный законодательный орган страны) отпраздновали юбилей – 120-летие основателя дивизии СС «Галичина» Владимира Кубийовича. Очевидно, празднование знаменательных дат верхушки 3-го Рейха – вопрос самого ближайшего украинского будущего…И в то же самое время совершенно другая новость. В монгольском городе Улангом появились улица и сквер имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. 2 сентября 2020 года такое решение было принято в ходе Хурала представителей Увс аймака Монголии.Чем вызвано подобное трепетное отношение монгольского народа к персоне советского маршала?20 августа 1939 года на реке Халхин-Гол советские и монгольские войска начали неожиданную наступательную операцию на превосходящую числом группировку японских войск под командованием генерала Комацубары и их союзников из Маньчжоу-го. В результате блестяще спланированного и реализованного наступления, разработанного при непосредственном участии Жукова, Красной Армии удалось нанести сокрушительное поражение противнику и образовать халхингольский «котел». По итогам трехдневной операции, японские войска потеряли свыше 60 тысяч человек убитыми и пленными, а Квантунская армия Японии надолго (а по факту – насовсем) отложила идею вторжения в СССР. Это позволило в дальнейшем освободить колоссальные человеческие и материальные ресурсы, зарезервированные на Дальнем Востоке СССР, и использовать их в войне против гитлеровской Германии и ее союзников.Но, разумеется, первыми положительные последствия успешной совместной операции против японской армии вторжения ощутили прежде всего сами жители Монголии. С итогов халхингольского котла началась их национальная освободительная война. Именно поэтому для них имя маршала Жукова является символом победного триумфа и благодарности советским воинам-освободителям.Как становится очевидным, такое уважительное отношение к СССР и светлой памяти от общего исторического прошлого с сильным союзником со стороны народа Монголии более чем оправдано.Совершенно другой подход к советским воинам-освободителям демонстрируется в странах Европы. По неизвестным причинам, носящим скорее всего комплексный характер, ревизионизм по отношению к итогам Второй Мировой войны и ее героям в них проявляется все интенсивнее и четче.Самый свежий случай – снос монумента командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Ивану Коневу, что произошел в Праге 3 апреля 2020 года. Почти 40 лет простоял памятник освободителю чешской столицы, воздвигнутый на площади Интербригад самими же благодарными жителями Праги. И стоял бы до сих пор, если бы муниципальный совет Праги не возглавил представитель правых сил Ондржей Коларж. «Он был без маски» – цинично прокомментировал глава администрации района причину сноса памятника маршалу Коневу практически в 75-ую годовщину освобождения своей страны от фашизма.Также свежи в памяти довольно регулярные скандалы в Польше, связанные с осквернением могил солдат Красной Армии. В этой стране за прошедшие годы было ликвидировано свыше 420 советских памятников вне мест захоронений. А вандальские действия по отношению к захоронениям павших солдат СССР носят довольно регулярный характер. Напомним, что при освобождении Польши от фашизма погибло свыше 600 тысяч бойцов Красной Армии. Согласитесь, очень немалые цифры с любой точки зрения.Ну и наиболее ярким и масштабным примером проявления кульбита по переиначиванию исторической памяти является, без всяких сомнений, нынешняя Украина. Там стремление откреститься от всего исторического прошлого, общего с Россией, приняло воистину грандиозные масштабы и переросло в государственную программу. Только за первые полтора года после Майдана свои названия сменили 284 (!) поселка и села, семь городов и девять районов этой страны, являющейся частью СССР и потерявшей в ходе этой войны свыше 8 миллионов человек. Сегодня многие улицы российских или советских деятелей получили имена гитлеровских коллаборационистов и политических деятелей. Чего, к примеру, стоило переименование Московского проспекта в Киеве в улицу им. Степана Бандеры. Напомним, под идейным руководством Бандеры украинские националистические соединения устроили многотысячную еврейскую резню во Львове, а также проводили регулярные зачистки польского населения на подконтрольных территориях.Как показывают приведенные примеры, восточная память по отношению к предкам и благодарность спасителям в этом плане очевидно длительнее. И уж точно не продается за сиюминутные блага и выгоды. Недевичья историческая память, которая, к сожалению, не свойственна ряду кругов Европы. А ведь Аристотель предупреждал: «Когда забывают войну, начинается новая. Память – главный враг войны».Может быть, нам всем стоит прислушаться и не игнорировать советы античного титана философии?(с) Сергей М.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6208369.html