Военно-политический деятель ДНР, экс-командир бригады «Восток» Александр Ходаковский («Скиф») в своём Telegram-канале рассказал о вопиющем случае, произошедшем с бойцом Народной милиции Республики.

«Вот вам простая история…

Буквально на днях наши саперы проводили работы перед нашими позициями, и противник не стал делать ультиматумов, как благородные мы, а незатейливо открыл огонь из агээсов и “Утесов”.

Саперы начали спасаться, и один из них наступил на противопехотную мину, которая оторвала ему ногу ниже колена. Парень сознания не потерял, оценил состояние, перетянул остаток ноги жгутом и погреб к своим. Я не спрашивал его, где были его товарищи, — не хотел ставить его в неловкое положение.

Его прооперировали, колено сильно пострадало — его оставлять не стали, — и когда он был уже в сознании после наркоза, услышал, как представитель его части говорит медикам, чтобы по бумагам проводили пациента как гражданское лицо. Те давай возражать (люди-то нормальные, не военные): так его же доставили в форме и даже с саперными причандалами на ремне? “Неважно”, — ответил военный.

Это не первый и не десятый случай, когда военные начальники не хотят портить себе статистику, причём в этом случае — двойную: что противник открыл огонь и что боец стал инвалидом. Зачем бойцу, который ещё даже не женат по молодости лет, пособие от государства? Зачем ему награда от государства за мужество при исполнении воинского долга?

Важно, чтобы гандон в погонах спал спокойно. Хочу напомнить гандонам в погонах, что журналы расходования мыла в банях вместо солдат воевать не будут».

Известный военный корреспондент Александр Сладков подтвердил слова Ходаковского.

«Не хотел поднимать это дело, была надежда, что совесть у ответственных лиц заиграет. Но, если уж пошла такая информация, от “Скифа”, я её подтверждаю.

Знаю позывной раненого, знаю его самого как идейного человека, воюющего в Донбассе не за толику малую. Знаю часть, знаю позывные командиров, но называть, конечно, этого никогда не стану.

Но обращаюсь к командирам, ответственным за сокрытие этой потери, пытающимся представить боевое ранение за бытовуху: „Мужики, очнитесь! Вы же сами воины, я видел вас в бою, вы не трусы. Так и в этой ситуации не теряйте лицо!!!“»

Заместитель министра информации ДНР, в прошлом начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов, в свою очередь, заявил, что с подобными явлениями активно борются «на самом высоком уровне».

«Да, к сожалению, такие факты бывали. Насколько мне известно, с подобной тенденцией и инициативой этих самых „гандонов в погонах“ давно борются на самом высоком уровне. Было бы не плохо, если бы Вы указали должность и фамилии тех военных, которые требовали от врачей оформить бойца как гражданского. Уверен, что эти лица быстро остались бы без погон», — написал он, обращаясь к Ходаковскому.

«Проблема не только в „отцах-командирах“, для которых офицерская честь заключается в надувании щёк и унижениях личного состава. Зачастую основной проблемой и не только в армии, а в любой сфере общественной жизни, является молчаливое согласие тех, кто „в теме“ происходящего. Тех, кто испытывает это на себе, и тех, кто является очевидцами или носителями информации о подобных фактах. Этим бездействием как раз и пользуются описанные „Скифом“ особи.

Конечно, подробности и личные данные зарвавшихся командоров выносить в публичную плоскость ошибочно в условиях войны. Только врагу на руку. Но добиваться справедливости перед вышестоящим руководством стоит. Это зачастую крайне сложно, но возможно.

Повторюсь, с подобными фактами борются достаточно жёстко и на высоком уровне. Главное — не бояться сообщить об этом и отстаивать права, как свои, так и своих боевых товарищей», — резюмировал Безсонов.

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