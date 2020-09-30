205 лет назад в Париже императоры России и Австрии, а также король Пруссии подписали акт о создании Священного союза. Через некоторое время к объединению примкнули многие европейские монархи. Историки оценивают роль Священного союза неоднозначно. С одной стороны, он на несколько десятилетий избавил Европу от крупных войн, с другой — помешал решению острых международных проблем, которые со временем привели к новым конфликтам. Участие в Священном союзе поставило в сложное положение Россию: исполняя взятые на себя международные обязательства, российские власти порой вынуждены были идти на меры, противоречащие интересам государства.

26 сентября 1815 года российский император Александр I, австрийский император Франц II и прусский король Фридрих Вильгельм III подписали акт о создании Священного союза. В основе деятельности этого объединения лежал принцип сохранения власти всех правящих династий Европы. Благодаря союзу на время сгладились существовавшие между европейскими державами противоречия.

Создание Священного союза

В конце XVIII — начале XIX века Европа и мир пережили масштабные потрясения, связанные с буржуазной революцией во Франции и наполеоновскими войнами. Но в 1812 году Наполеон был разгромлен в России, а ещё через год потерпел поражение в Битве народов под Лейпцигом.

После разгрома Бонапарта остро встал вопрос о послевоенном мироустройстве. Англия хотела сохранить за собой захваченные колонии и не допустить усиления России. Австрия и Пруссия конкурировали за лидерство среди германских государств. Российские власти, в свою очередь, выступали за поддержание международной стабильности.

Новый миропорядок лидеры европейских государств обсуждали на Венском конгрессе, Генеральный акт которого был подписан 9 июня 1815 года. Англия, как и планировала, закрепила за собой новые колонии, Франция лишилась завоёванных Наполеоном земель, Австрия расширилась за счёт территорий на Апеннинском полуострове, а Пруссия — за счёт соседних германских государств. России отошла часть герцогства Варшавского. Также участники конгресса запретили работорговлю и приняли единое положение о дипломатических агентах.

Однако тогда механизм сохранения международной стабильности и территориальной целостности не был проработан до конца.

Собственный путь сохранения международной стабильности и предотвращения революций предложил российский император Александр I, инициировавший после Венского конгресса создание нового союза европейских государей. Он составил «Трактат братского христианского союза» или, как его называют современные историки, акт о создании Священного союза. 26 сентября 1815 года в Париже этот документ подписали три монарха: Александр I, австрийский император Франц II и прусский король Фридрих Вильгельм III.

Венский конгресс Gettyimages.ru © Imagno

В акте указывалось, что «три союзных государя почитают себя аки поставленными от Провидения для управления тремя единого семейства отраслями». При этом документ предполагал, что подписавшие его главы государств будут «подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь».

Как подчёркивают историки, Священный союз был призван сохранять незыблемость решений Венского конгресса и установленной по его итогам системы международных отношений. В основе его деятельности лежал принцип сохранения власти всех европейских правящих династий. К союзу постепенно присоединились монархи большинства государств Европы. Великобритания официально вступать в союз не стала, однако принимала участие в некоторых организованных им мероприятиях и поддерживала часть принятых в рамках этого объединения решений.

Деятельность союза

Важнейшими политическими мероприятиями Священного союза стали четыре международных конгресса: Аахенский, Троппауский, Лайбахский и Веронский.

Аахенский конгресс проходил осенью 1818 года. На нём присутствовали русский император Александр I, австрийский император Франц II и прусский король Фридрих Вильгельм III, а также высокопоставленные чиновники и дипломаты из России, Австрии, Пруссии, Англии и Франции. В ходе переговоров было принято решение о выводе с территории Франции оккупационных войск союзных держав, а также о присоединении официального Парижа к Священному союзу. На конгрессе обсуждались проблемы, связанные с торговым мореплаванием и запретом работорговли, а по его итогам была принята декларация в поддержку мира.

Троппауский конгресс состоялся в 1820 году. На нём в связи с революцией в Неаполитанском королевстве представители России, Австрии и Пруссии подписали протокол, провозглашавший право вмешательства во внутренние дела других стран с целью подавления революционных выступлений. Решения конгресса поручали Австрии осуществить оккупацию Неаполитанского королевства, но обеспечивали при этом неприкосновенность его государственности.

Лайбахский конгресс 1821 года стал продолжением Троппауского. На нём обсуждалась политика союза в отношении революционных выступлений в Неаполитанском королевстве, Испании и Греции.

Последней встречей руководителей Священного союза на высшем уровне стал Веронский конгресс 1822 года — наиболее значимый из всех союзных мероприятий. Официально он был инициирован австрийской стороной, чтобы «вновь подтвердить существование союза и единства монархов». Однако его главной темой фактически стали революционные события на юге Европы и в латиноамериканских колониях Испании. Также на конгрессе прошли переговоры по пограничным спорам в Европе, речному судоходству и борьбе с работорговлей.

Лайбахский конгресс © Wikimedia commons

В Вероне собрались правители России, Австрии, Пруссии, Сардинии, Королевства обеих Сицилий, Тосканы, Модены и Пармы, а также уполномоченные дипломаты от Англии, Франции и Ватикана.

Представители России, Австрии, Пруссии и Франции выступили за подавление революционных выступлений в Испании. Был подготовлен протокол, позволявший официальному Парижу в случае ряда обстоятельств (антифранцузской агрессии, лишения монарха трона, нарушения прав королевской фамилии) применить силу против испанских революционеров, что в итоге и произошло в 1823 году.

Ещё сложнее шли переговоры по будущему испанских колоний в Латинской Америке. Англия, имевшая в регионе выгодные торговые контракты, выступила категорически против ограничения свободы молодых государств. Франция расплывчато предложила Мадриду обеспечить процветание Латинской Америки и уступить «силе вещей». Александр I пожелал испанской короне успехов в восстановлении связей с колониями. Австрия и Пруссия оказались более категоричны, отказавшись признавать независимость стран Южной и Центральной Америки. По этому вопросу консенсус так и не был достигнут.

Веронский конгресс. Карикатура © Wikimedia commons

Кроме того, стали очевидными и разногласия относительно «восточного вопроса», связанного с будущим балканских владений Османской империи. Александр I оказался в неоднозначном положении: с одной стороны, он выступал за стабильность и осуждал революции, с другой — Россия традиционно симпатизировала борющимся за независимость от турок православным народам. Российская декларация, зачитанная на конгрессе, включала требования к Османской империи по выводу войск из Дунайских княжеств, а также по обеспечению прав греков и свободы мореплавания в Чёрном море. В той или иной степени участники конгресса поддержали пожелания России, а вот восстание в Греции члены Священного союза осудили. В целом, по мнению историков, на Веронском конгрессе участники союза находили общий язык с гораздо большим трудом, чем раньше.

«Веронский конгресс стал последним из конгрессов Священного союза. В конце жизни Александр I охладел к этому институту, и конгрессов больше не проводилось», — отметил в беседе с RT советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

По свидетельствам экспертов, Россия на Веронском конгрессе играла первую скрипку, но далеко не все участники переговоров готовы были поддержать её инициативы по формированию «великой европейской семьи».

По словам профессора кафедры истории России МПГУ Леонида Ляшенко, на этом конгрессе «Россия попала в ловушку».

«Согласно правилам союза, она не имела права требовать смены формы правления европейских государств. Таким образом, формально Санкт-Петербург лишился права требовать и освобождения балканских народов, что для него было неестественной ситуацией», — пояснил Ляшенко в разговоре с RT.

В то же самое время Веронский конгресс обеспокоил Соединённые Штаты, претендовавшие на гегемонию в Западном полушарии. Желание части европейских держав вмешаться в дела Латинской Америки подтолкнули Вашингтон к принятию так называемой доктрины Монро. По словам историков, прикрываясь разговорами о свободе выбора для жителей бывших колоний, американцы решили сами вершить их судьбу.

Александр I © Wikimedia commons

В 1833 году Россия, Австрия и Пруссия в ответ на подъём в Европе революционного движения подписали в Берлине акт о праве «легитимных» государств на взаимопомощь.

«В рамках союзнических обязательств Россия при Николае I приняла участие в подавлении Венгерского восстания 1848—1849 годов. Санкт-Петербург помог Вене, где в итоге утвердились антироссийские силы. Лучше бы потраченные на это средства пустили на закупку в преддверии Крымской войны пароходов», — отметил в интервью RT писатель и историк Александр Широкорад.

По словам Леонида Ляшенко, Венская система и Священный союз обеспечили Европе стабильность и дали ей возможность «несколько десятилетий прожить без крупных войн».

При этом, с точки зрения Евгения Спицына, точную дату окончания деятельности Священного союза назвать сложно.