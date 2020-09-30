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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 сентября 2020

10:15. 30 сентября 2020 272 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Иран сбил второй азербайджанский беспилотник (ВИДЕО)

Иран сбил второй азербайджанский беспилотник (ВИДЕО) | Русская весна

Подразделения ПВО Ирана уничтожили азербайджанский беспилотный летательный аппарат на северо-западе страны.

По информации иранского информагентства MEHR, это произошло в небе над шахрестаном* Малекан.

Дрон вооружённых сил Азербайджана нарушил границу со стороны зоны конфликта в Карабахе.

Это второй такой случай, а 28 сентября, в понедельник, командующий пограничными войсками Ирана бригадный генерал Касем Резаи предупредил как Ереван, так и Баку, чтобы они лучше контролировали свои боевые операции в приграничной с Исламской Республикой зоне. 

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* малая административная единица Ирана, примерно соответствует нашей области.

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Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Российские войска в Сирии уничтожили более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете “Красная звезда“.
Он уточнил, что ликвидированы 865 главарей бандформирований. По словам Шойгу, задача, которую верховный главнокомандующий поставил пять лет назад, “полностью выполнена”.
“Международная террористическая организация “Исламского государства”* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию”, – добавил Шойгу.
Он отметил, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения.
“Еще один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооруженных Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории”, – подчеркнул глава Минобороны.
Шойгу также рассказал, что российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно. В ее состав вошли 34 самолета и 16 вертолетов, а также подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.
Десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысячи километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки, отметил глава Минобороны. По его словам, появление “столь мощного формирования” на удалении от российской территории, “для многих стало неожиданностью”.
Шойгу добавил, что реальный боевой опыт в ходе операции в Сирии получили 90% российских летчиков и 60% моряков, и сообщил, что Минобороны приняло решение о дополнительных закупках самолетов Су-34 и Су-30СМ, а также вертолетов Ми-28Н и Ка-52 по результатам их успешной работы в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

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«Беспрецедентные меры»: Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии

«Беспрецедентные меры»: Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии | Русская весна

Российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда».

«В кратчайшие сроки российский Генеральный штаб разработал план специальной операции Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики, который был одобрен Верховным Главнокомандующим и принят нами к исполнению.

К началу операции на авиабазе Хмеймим была скрытно создана группировка войск (сил), в состав которой вошли 50 современных и модернизированных летательных аппаратов (34 самолёта и 16 вертолётов), а также сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.

Не скрою: и сегодня, спустя время, выполнение той, первоначальной задачи называют уникальной операцией. Для многих появление столь мощного формирования на таком удалении от российской территории, от основных баз армии и флота, стало настоящей неожиданностью. Десятки единиц боевой и специальной техники, сотни военнослужащих, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысячи километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.

Одновременно с этим во все органы военного управления сирийской армии вплоть до батальонного звена были направлены российские военные советники.

30 сентября 2015 года после уведомления заинтересованных государств боевая авиация Воздушно-космических сил России приступила к нанесению ударов по объектам вооружённых формирований ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии.

Во всей новейшей истории России Вооружённые Силы нашей страны впервые были применены на столь удалённом театре военных действий».

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Метки: главное, компиляция

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