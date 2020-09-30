Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 сентября 2020
- 09:37 Иран сбил второй азербайджанский беспилотник (ВИДЕО).
- 07:54 Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии.
- 02:00 «Беспрецедентные меры»: Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии.
Иран сбил второй азербайджанский беспилотник (ВИДЕО)
Подразделения ПВО Ирана уничтожили азербайджанский беспилотный летательный аппарат на северо-западе страны.
По информации иранского информагентства MEHR, это произошло в небе над шахрестаном* Малекан.
Дрон вооружённых сил Азербайджана нарушил границу со стороны зоны конфликта в Карабахе.
Это второй такой случай, а 28 сентября, в понедельник, командующий пограничными войсками Ирана бригадный генерал Касем Резаи предупредил как Ереван, так и Баку, чтобы они лучше контролировали свои боевые операции в приграничной с Исламской Республикой зоне.
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* малая административная единица Ирана, примерно соответствует нашей области.
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Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Беспрецедентные меры»: Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
Российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда».
«В кратчайшие сроки российский Генеральный штаб разработал план специальной операции Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики, который был одобрен Верховным Главнокомандующим и принят нами к исполнению.
К началу операции на авиабазе Хмеймим была скрытно создана группировка войск (сил), в состав которой вошли 50 современных и модернизированных летательных аппаратов (34 самолёта и 16 вертолётов), а также сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.
Не скрою: и сегодня, спустя время, выполнение той, первоначальной задачи называют уникальной операцией. Для многих появление столь мощного формирования на таком удалении от российской территории, от основных баз армии и флота, стало настоящей неожиданностью. Десятки единиц боевой и специальной техники, сотни военнослужащих, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысячи километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.
Одновременно с этим во все органы военного управления сирийской армии вплоть до батальонного звена были направлены российские военные советники.
30 сентября 2015 года после уведомления заинтересованных государств боевая авиация Воздушно-космических сил России приступила к нанесению ударов по объектам вооружённых формирований ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии.
Во всей новейшей истории России Вооружённые Силы нашей страны впервые были применены на столь удалённом театре военных действий».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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