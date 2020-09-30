Российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда».

«В кратчайшие сроки российский Генеральный штаб разработал план специальной операции Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики, который был одобрен Верховным Главнокомандующим и принят нами к исполнению.

К началу операции на авиабазе Хмеймим была скрытно создана группировка войск (сил), в состав которой вошли 50 современных и модернизированных летательных аппаратов (34 самолёта и 16 вертолётов), а также сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.

Не скрою: и сегодня, спустя время, выполнение той, первоначальной задачи называют уникальной операцией. Для многих появление столь мощного формирования на таком удалении от российской территории, от основных баз армии и флота, стало настоящей неожиданностью. Десятки единиц боевой и специальной техники, сотни военнослужащих, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысячи километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.

Одновременно с этим во все органы военного управления сирийской армии вплоть до батальонного звена были направлены российские военные советники.

30 сентября 2015 года после уведомления заинтересованных государств боевая авиация Воздушно-космических сил России приступила к нанесению ударов по объектам вооружённых формирований ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии.

Во всей новейшей истории России Вооружённые Силы нашей страны впервые были применены на столь удалённом театре военных действий».

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.