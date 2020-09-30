Новости торговли с партнерами.Эффектная точка в 30-летних попытках вписаться в "цивилизованный мир".Внезапно выяснилось, что снова надо заниматься созданием авиационной промышленности замкнутого цикла, не зависящей от поставки комплектующих с Запада.Разумеется, никто из тех, кто проводил эту чудесную политику и поставил Россию в зависимость от Запада к уголовной ответственности привлечен не был.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6206827.html