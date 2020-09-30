Понадобится – мы все за рубежом купим
11:16. 30 сентября 2020 181 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Новости торговли с партнерами.
1992-й.
Из воспоминаний Паничева Н.А. – министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР:
"В начале 1992 года я с трудом пробился на прием к и.о. премьера Гайдару, пришел к нему с детально отработанным планом сохранения станкостроения. Он даже смотреть ничего не стал, брезгливо сморщился: – Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся – мы все за рубежом купим. Визит продолжался не больше минуты. Я шел к союзнику, попал к злейшему врагу дела, которому отдал всю свою жизнь. В одной его фразе была сфокусирована программа уничтожения отечественной промышленности, перевода России из страны – производителя техники в страну-покупателя, что ставило нас в полную зависимость от Запада."
2020-й.
Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.
Он отметил, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.
Эффектная точка в 30-летних попытках вписаться в "цивилизованный мир".
Внезапно выяснилось, что снова надо заниматься созданием авиационной промышленности замкнутого цикла, не зависящей от поставки комплектующих с Запада.
Разумеется, никто из тех, кто проводил эту чудесную политику и поставил Россию в зависимость от Запада к уголовной ответственности привлечен не был.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6206827.html