“Волчьи стаи: Подводная война в Атлантике”.
15:57. 29 сентября 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Историк Владимир Нагирняк о подводной войне в Атлантике. О том, как Германия пыталась нарушить конвойное сообщение между США и Британией, в том числе с помощью тактики "волчьих стай" и что из этого вышло.
Спойлер – не вышло у немцев. Лодки постепенно проиграли войну средствам ПЛО.Но до середины 1943 изрядно напрягали британских и американских моряков.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6204689.html