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“Волчьи стаи: Подводная война в Атлантике”.

15:57. 29 сентября 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Историк Владимир Нагирняк о подводной войне в Атлантике. О том, как Германия пыталась нарушить конвойное сообщение между США и Британией, в том числе с помощью тактики "волчьих стай" и что из этого вышло.
Спойлер – не вышло у немцев. Лодки постепенно проиграли войну средствам ПЛО.Но до середины 1943 изрядно напрягали британских и американских моряков.



Метки: Британия, Видео, война на море, вторая мировая война, Германия, подводные лодки, США, третий рейх

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6204689.html

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