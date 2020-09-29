«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

За прошедшие сутки украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня, совершив огневую провокацию на донецком направлении.

С позиций 1 батальона 54 омбр ВСУ вблизи н. п. Авдеевка боевики осуществили 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении н. п. Спартак.

С начала текущих суток боевики 503 батальона 35 обрмп ВСУ вблизи н. п. Шумы осуществили два выстрела из РПГ в направлении поселка шахты 67 г. Горловки.

В рамках координационного механизма данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер.

Материалы по факту обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении комбригов 35 и 54 бригад.

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Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 28 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию.

За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 24, 53, 54 и 79-й бригад 24 единиц вооружения и военной техники вблизи гражданских объектов в н. п.: Мемрик, Миролюбовка, Парасковеевка, Березовое, Новотроицкое, Славное, Марьинка, Желанное Первое.

Прикрываясь перемирием, противник продолжает минирование территории. В зоне ответственности 53 омбр зафиксировано 9 противотанковых мин ТМ-62, установленных поперек дороги в районе н. п. Березовое.

В этой связи обращаемся к жителям, проживающим на временно-подконтрольной ВСУ территории: избегайте нахождения и передвижения вблизи линии соприкосновения и позиций ВСУ.

Кроме того, зафиксировано двое военнослужащих 53 омбр на бывших позициях ВСУ в районе участка разведения в н. п. Петровское.

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Продолжается череда небоевых потерь в подразделениях 53 омбр ВСУ.

За прошедшие сутки нами зафиксировано четверо раненых, двое из которых — солдаты Глущенко и Шевчук — получили минно-взрывные ранения, подорвавшись на собственных минах во время проведения инженерных работ по дооборудованию своих позиций.

Двое других в состоянии сильного алкогольного опьянения — солдаты Поленов и Кленов — получили ожоги тела третьей и четвертой степени при взрыве газового баллона в блиндаже.

Все пострадавшие доставлены в военно-медицинские госпитали Днепропетровска и Мариуполя.

По нашим данным, ввиду непрекращающихся потерь в 53 бригаде, комиссия штаба «ООС» по установлению причин их увеличения начнет работу в подразделениях бригады с завтрашнего дня.

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В 24 бригаде ВСУ с приходом нового командира Поступальского, неспособного руководить соединением, в частности организовать процесс тылового обеспечения подразделений, участились перебои с поставками продуктов питания военнослужащим, несущим дежурство на переднем крае. В связи с чем, боевики вынуждены искать еду в близлежащих поселках и брошенных домах.

Нередко бойцы бригады разбирают частные дома мирных жителей для оборудования блиндажей и позиций на переднем крае.

Только за последнюю неделю по искам мирных жителей н. п. Кодема, Гладосово и Семигорье военнослужащими ВСП совместно со следователями военной прокуратуры задержано шесть военнослужащих 24 бригады, обвиняемых в мародёрстве.

Кроме того, вчера следователями военной прокуратуры задержаны трое военнослужащих 21 батальона 56 бригады ВСУ: старший лейтенант Иванчук и старшины Сабодаха и Мельченко, которые пытались продать волонтерам два ручных противотанковых гранатомёта, три автомата Калашникова и свыше пяти тысяч патронов калибром 5,45 мм, 7,62 мм и 9 мм.

По данным следствия, это не первый факт продажи данным волонтерам оружия военнослужащими 56 бригады. Следователи выясняют, кто еще из боевиков данного соединения замешан в продажах оружия и боеприпасов из зоны «ООС».

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