Сводки от ополчения Новороссии 29 сентября 2020
- 21:52 Огонь до небес: Армия Армении сожгла колонну войск врага (ВИДЕО).
- 15:52 53-я бригада ВСУ несёт потери: сводка с Донбасса.
- 03:12 Кровавый маршрут: выдвижение группы боевиков ВСУ на пост окончилось потерями.
Огонь до небес: Армия Армении сожгла колонну войск врага (ВИДЕО)
Министерство обороны Армении опубликовало кадры уничтожения колонны азербайджанских войск.
«Армия обороны Арцаха, восточное направление․ Поражение колонны машин противника с боеприпасами», — прокомментировала ролик пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян.
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53-я бригада ВСУ несёт потери: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
За прошедшие сутки украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня, совершив огневую провокацию на донецком направлении.
С позиций 1 батальона 54 омбр ВСУ вблизи н. п. Авдеевка боевики осуществили 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении н. п. Спартак.
С начала текущих суток боевики 503 батальона 35 обрмп ВСУ вблизи н. п. Шумы осуществили два выстрела из РПГ в направлении поселка шахты 67 г. Горловки.
В рамках координационного механизма данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер.
Материалы по факту обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении комбригов 35 и 54 бригад.
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Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 28 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию.
За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 24, 53, 54 и 79-й бригад 24 единиц вооружения и военной техники вблизи гражданских объектов в н. п.: Мемрик, Миролюбовка, Парасковеевка, Березовое, Новотроицкое, Славное, Марьинка, Желанное Первое.
Прикрываясь перемирием, противник продолжает минирование территории. В зоне ответственности 53 омбр зафиксировано 9 противотанковых мин ТМ-62, установленных поперек дороги в районе н. п. Березовое.
В этой связи обращаемся к жителям, проживающим на временно-подконтрольной ВСУ территории: избегайте нахождения и передвижения вблизи линии соприкосновения и позиций ВСУ.
Кроме того, зафиксировано двое военнослужащих 53 омбр на бывших позициях ВСУ в районе участка разведения в н. п. Петровское.
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Продолжается череда небоевых потерь в подразделениях 53 омбр ВСУ.
За прошедшие сутки нами зафиксировано четверо раненых, двое из которых — солдаты Глущенко и Шевчук — получили минно-взрывные ранения, подорвавшись на собственных минах во время проведения инженерных работ по дооборудованию своих позиций.
Двое других в состоянии сильного алкогольного опьянения — солдаты Поленов и Кленов — получили ожоги тела третьей и четвертой степени при взрыве газового баллона в блиндаже.
Все пострадавшие доставлены в военно-медицинские госпитали Днепропетровска и Мариуполя.
По нашим данным, ввиду непрекращающихся потерь в 53 бригаде, комиссия штаба «ООС» по установлению причин их увеличения начнет работу в подразделениях бригады с завтрашнего дня.
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В 24 бригаде ВСУ с приходом нового командира Поступальского, неспособного руководить соединением, в частности организовать процесс тылового обеспечения подразделений, участились перебои с поставками продуктов питания военнослужащим, несущим дежурство на переднем крае. В связи с чем, боевики вынуждены искать еду в близлежащих поселках и брошенных домах.
Нередко бойцы бригады разбирают частные дома мирных жителей для оборудования блиндажей и позиций на переднем крае.
Только за последнюю неделю по искам мирных жителей н. п. Кодема, Гладосово и Семигорье военнослужащими ВСП совместно со следователями военной прокуратуры задержано шесть военнослужащих 24 бригады, обвиняемых в мародёрстве.
Кроме того, вчера следователями военной прокуратуры задержаны трое военнослужащих 21 батальона 56 бригады ВСУ: старший лейтенант Иванчук и старшины Сабодаха и Мельченко, которые пытались продать волонтерам два ручных противотанковых гранатомёта, три автомата Калашникова и свыше пяти тысяч патронов калибром 5,45 мм, 7,62 мм и 9 мм.
По данным следствия, это не первый факт продажи данным волонтерам оружия военнослужащими 56 бригады. Следователи выясняют, кто еще из боевиков данного соединения замешан в продажах оружия и боеприпасов из зоны «ООС».
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Кровавый маршрут: выдвижение группы боевиков ВСУ на пост окончилось потерями
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.
Пользуясь договорённостями о перемирии, командир 30-й бригады Гараз отдал указания своим подчинённым на дооборудование и минирование местности боевых позиций подразделений.
Так, нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 30-й бригады на наблюдательный пост в н. п. Орехово.
Не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения группа военнослужащих подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 30-й бригады.
В результате подрыва лейтенант Денисюк, сержант Корочук, сержант Гордиенко, старший солдат Флоренко и солдат Бондаренко получили многочисленные осколочные ранения и в тяжёлом состоянии доставлены в военный госпиталь н. п. Северодонецк.
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Невзирая на достигнутые договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, командующим «ООС» Кравченко поставлена задача оперативным группам ИПсО подготовить постановочные сюжеты с обвинением подразделений НМ ЛНР в обстрелах территории, подконтрольной Украине, с привлечением корреспондентов украинских телеканалов.
После полученных указаний пропагандисты 72 и 74 Центров, а также корреспонденты украинских телеканалов «UA Донбасс» и «5 канал» прибыли в зону ответственности 30-й бригады ВСУ в н. п. Орехово и приступили к работе по подготовке фейковых материалов.
Так, по полученным данным, 27 сентября боевики 14-й и 30-й бригад поочередно между собой вели огонь из стрелкового оружия в направлении подконтрольных Украине н. п. Орехово и Новотошковское, после чего штаб «ООС» обвинил подразделения НМ в нарушении режима прекращения огня.
Командование Народной милиции ЛНР заявляет, что все подобные сообщения являются дезинформацией. Мы не исключаем, что эти дешевые вбросы в дальнейшем найдут отражение в лживых украинских СМИ.
В рамках подготовки 25-й бригады к предстоящей ротации, в период с 25 по 27 сентября в подразделениях бригады работала комиссия штаба десантно-штурмовых войск Украины якобы с целью недопущения незаконного вывоза боеприпасов из зоны «ООС».
Вместо выявления реальных фактов хищения члены комиссии оказывали помощь командирам батальонов 25-й бригады в фиктивном списании недостающего оружия и боеприпасов. В частности, списано около 40 мин калибром 82 и 120 мм, а также более 8 тысяч патронов к стрелковому оружию, отсутствующих в подразделениях и на складе РАВ бригады.
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Нам продолжает поступать информация о фактах неуставных взаимоотношений в подразделениях ВСУ в зоне «ООС».
Так, 25 сентября на одном из наблюдательных пунктов 25-й бригады в районе н. п. Новоайдар, издеваясь над своим сослуживцем и угрожая ему оружием, по неосторожности одним из боевиков был произведен выстрел из автомата. В результате ранение получил солдат Жерносеков.
Пострадавший доставлен в военно-медицинский госпиталь н. п. Северодонецк, где документально проходит как получивший бытовую травму в ходе выполнения хозяйственных работ.
По нашим данным, с целью избежать уменьшения материального стимулирования и сохранения ежегодной премии командир 25-й бригады Зенченко о происшествии в вышестоящий штаб не докладывал.
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