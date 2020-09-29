Чтобы выбраться России из демографической ямы, нужно совсем другое, нежели предлагают власти . Чтобы российская семья не боялась иметь трёх и более детей, нужно не разовые подачки кидать в виде материнского капитала , а обеспечивать постоянный рост доходов населения до уровня развитых стран. Чтобы каждый месяц работающий нормальный человек не хватался за голову после перечисления ему на карту мизерной зарплаты, а мог бы быть уверен в будущем своей семьи .

Чтобы семьи были обеспечены яслями, детскими садами и школами. В которых дети были бы под полной защитой и опекой государства , обеспечены всем необходимым ..... К примеру , в Индии , где более 150-ти миллионов школьников , все они обеспечены бесплатными завтраками и обедами . И это в стране , где трущобы и нищета.

Чтобы было доступное и качественное здравоохранение . Если не дай бог , заболеет ребёнок. Ему будет оказана вся , даже самая высокотехнологичная медицинская помощь со стороны государства . А не собирать на лечение с помощью СМС-сок .