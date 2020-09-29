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Рождаемость упала до минимума

13:46. 29 сентября 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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" ... Такими темпами страна теряла население только в 1990-е. "

Одновременно с тяжелым экономическим кризисом Россия падает в демографическую яму – по итогам 2019 года коэффициент рождаемости упал до 1,504 ребенка на одну женщину в репродуктивном возрасте, а в первом полугодии 2020 года в России родилось на 38,7 тыс., или 5,2% меньше детей, чем годом ранее. С увеличением смертности естественная убыль достигла 265,5 тыс. человек. Такими темпами страна теряла население только в 1990-е.

Власти бессильны улучшить демографию

 
  • Национальный проект президента России «Демография» на 4 трлн руб. с треском провалился, не улучшив ни один показатель. Коэффициент рождаемости, который определяет число детей на одну женщину в детородном возрасте, упал с 1,579 до 1,504, подсчитала Счетная палат в заключении по госпрограмме «Социальная поддержка граждан». Госпрограмма должна была повысить его до 1,63.
  • В возрасте 25-29 лет из 1 тыс. женщин родить должны были 102,5, а по факту родили 91,21. В возрасте 30-34 лет этот показатель оказался еще ниже – 71,61, хотя власти добивались 82,8.
  • Всемирный банк отметил, что в России зафиксирован самый низкий коэффициент рождаемости с 2008 года. 
  • Российские власти и до пандемии не могли улучшить экономические условия, чтобы стимулировать рождаемость, а пандемия коронавируса свела все усилия на нет. За первые полгода, согласно Росстату, в России родилось 681 тыс. детей, что на 38,7 тыс. меньше, чем за тот же период 2019 года. Смертность при этом выросла на 28 тыс., до 946,5 тыс. А естественная убыль составила 265,5 тыс., что на треть больше, чем в прошлом году. Всего в 2019 году страна потеряла 316,7 тыс. человек – размер одного областного города. Только за полгода 2020 года потеряно почти 80% от этого числа.
  • Путин прописал в своих указах поручение повысить рождаемость к 2024 году до 1,7 ребенка на одну женщину. Но этого недостаточно для воспроизводства населения - оно начинается при коэффициенте в 2,1. Это означает, что Россия продолжит терять населения в ближайшие годы. 

  • Чтобы выбраться России из демографической ямы, нужно совсем другое, нежели предлагают власти . Чтобы российская семья не боялась иметь трёх и более детей, нужно не разовые подачки кидать в виде материнского капитала , а обеспечивать постоянный рост доходов населения до уровня развитых стран. Чтобы каждый месяц работающий нормальный человек не хватался за голову после перечисления ему на карту мизерной зарплаты, а мог бы быть уверен в будущем своей семьи .

    Чтобы семьи были обеспечены яслями, детскими садами и школами. В которых  дети были бы под полной защитой и опекой государства , обеспечены всем необходимым .....  К примеру , в Индии , где более 150-ти миллионов школьников , все они обеспечены бесплатными завтраками и обедами . И это в стране , где трущобы и нищета.

    Чтобы было доступное  и качественное здравоохранение . Если не дай бог , заболеет ребёнок. Ему будет оказана вся , даже самая высокотехнологичная медицинская помощь со стороны государства . А не собирать на лечение  с помощью СМС-сок .

  •  

    Но правительство нашло другое решение  проблеме депопуляции страны – оно будет выдавать гражданство мигрантам из Средней Азии, чтобы скрыть вымирание коренных народов России.

    Нужно развитие страны . А пока всё только деградирует .

    "Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!".

    Жорес Алфёров

 

Метки: власть, общество

Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/rossiya_prodoljaet_vymirat_rojdaemost_upala_do_minimuma/

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