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Радио Аврора 29.09.2020

22:04. 29 сентября 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства Аврора, журналист Михаил Кокарев и политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Ну, что Анатолий Александрович, сегодня мы с вами, как всегда отвечаем на вопросы наших дорогих радиослушателей. И первый вопрос поступил от Владимира Ленина: Бесспорным является то, что бытие определяет сознание, но как объяснить разность человеческих характеров, которые несмотря на общность социальной и культурной среды, могут быть чрезвычайно разными?

Бытие конечно определяет сознание, но во-первых в бытие входит и многие наследственные факторы и многие факторы слишком мелкие, чтобы мы наблюдали и анализировали, но тем не менее, даже это может серьезно влиять на нас. То есть, тут такое великое множество мелких незаметных на первый взгляд факторов, что все мы их учесть никак не можем, соответственно, не можем не прогнозировать в полном объеме бытие, не в полном же объеме понимать как именно оно определяет сознание. Причём тут есть множество факторов, в принципе не прогнозируемых. Например, в квантовой механике строго доказано, что тот вид случайностей, который описывается уравнениями квантовой механики не является следствием какого-то сложного детерминированного механизма, вроде того, что вы бьёте по бильярдному мячу, он начинает метаться по столу вроде бы хаотически, но вы, в принципе, можете исходя из силы направления изначального удара рассчитать эти движения.

Так вот, оказывается, что та случайность которая описывается уравнениями квантовой механики, она не является следствием таких вот сложных механизмов, она в принципе, совершенно случайная и не предсказуемая. То есть, хотя бытие и определяет сознание, но определяет настолько сложным образом, что мы, в принципе, не можем спрогнозировать всё, что бытие определяет и должны считаться со всеми этими видами не прогнозируемых случайностей.

Почему совесть понятие устаревшее?

Отвечу по еврейски. А для кого совесть понятие устаревшее? Может быть, познакомившись подробней с теми кто провозглашает совесть понятием устаревшим, вы сможете понять какие выгоды они сейчас извлекают из своей бессовестности и какими долгосрочными разрушительными последствиями эта бессовестность для них же самих обернётся…

Метки: аврора, совесть, характер

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-29-09-2020/

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