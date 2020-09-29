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Педофилу из “Мемориала” увеличили срок с 3,5 до 13 лет

23:38. 29 сентября 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Педофилу Дмитриеву из "Мемориала", который помимо развратных действий с несовершеннолетними, занимался фабрикацией рассказов об ужасах сталинизма суд увеличил срок отсидки с 3,5 до 13 лет.
Несмотря на истерику рукопожатной интеллигенции, открытие письма https://novayagazeta.ru/articles/2020/09/27/87267-zhit-eto-vsegda-neprosto и прочие попытки тусовочики оправдать своего. Перед приговором, тусовочка требовала отменить приговор в 3,5 года тюрьмы и обеспечить его выход на свободу уже этой осенью.
А тут такой вот нежданчик прилетел. Теперь, вместо фотографирования маленьких голых девочек и фабрикаций про ужасы репрессий, придется серьезно так посидеть.

PS. "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ.

Метки: дмитриев, криминал, мемориал, педофилы, пятая колонна, репрессии, сандармох, сталин

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6206073.html

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