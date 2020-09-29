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Ошибка в политических взглядах

21:31. 29 сентября 2020 108 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Смешное видео с белорусского ТВ.
Сотрудники МВД Белоруссии отловили шайку оппозиционеров, которые повредили машину жены одного из милиционеров и снимали это на камеру.
В свою очередь их тоже сняли на камеру и нашли. Судя по соплям, при задержании применялись газовые балончики.
Но самый смак это диалог:

 - Я ошибся.
- Чем ошибся?
- Политическими взглядами.






Метки: белоруссия, Видео, криминал, лукашенко, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6205796.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14943 8961
    Maleos 29 сентября 2020 в 22:37

    Есть хорошее народное средство для лечения отставания в развитии https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_13.html – жгучий перчик. Улучшает микроциркуляцию крови, особенно в мозгу.

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  • 769 641
    Valeriy Bondarik 29 сентября 2020 в 23:07

    …ПРИВЕТствую Вас…

    1.Белорусская Милиция(в ДАННОМ случае)- МОЛОДЦЫ!
    2.ну а ТЕ,кого Они Задержали – БЕЗмозглые СОПЛИвцы…
    3.Их НУЖНО – СРОКами “наградить” – и ТАК – других ПРЕДУПРЕДИТЬ!
    4.ВАНДАЛОВ – Нужно ВЫЯВЛЯТЬ и – по Закону Наказывать!
    5.СОПЛИвый “каратист”,ВЫГЛЯДИТ – как “ГЛИСТ”…
    6.ОНИ,под “б-к-б” ВСТАЛИ,вот Разум и Потеряли…
    7.ИДЕЯМИ “б-к-б” НАСЫЩАЮТСЯ и – в ВАНДАЛОВ превращают,ся…
    8.ВОТ они – “б-к-б”ЭШНИЫ влияния – СОПЛИ и “БЛЕЯНИЯ”…
    9.ТЕ,кто под ТРЯПКИ ПОЛИЦАЕВ(“б-к-б”)встают,те – Разум ТЕРЯЮТ…
    10. Если в РБ не будет Закона,то РБ станет – как “украiнская-ЗОНА”…!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 29-09-2020.

    P.S. Ещё раз:Уважуха Милиции РБ – В ДАННОМ случае! Молодцы!

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