80 лет назад был заключён Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией, к которому через некоторое время присоединился ещё ряд стран с ультраправыми правительствами. По словам экспертов, данный союз объединял агрессивные государства, исповедующие человеконенавистнические идеологии, и был направлен на развязывание новых конфликтов, которые должны были способствовать установлению их мирового господства. Однако победы Красной армии на советско-германском фронте сделали существование пакта бессмысленным и заставили большинство его участников искать возможность начать переговоры с Антигитлеровской коалицией.

27 сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией. Он определял основы сотрудничества между участниками нового союза и делил мир на сферы их влияния. Германия и Италия заявляли о намерении строить новый порядок в Европе, а Япония — в Восточной Азии.

Пакт должен был в перспективе способствовать совместным действиям его участников против Советского Союза и Соединённых Штатов Америки. В дальнейшем к нему примкнули союзники гитлеровской Германии в Европе и сателлиты официального Токио в Восточной Азии.

«Занять своё место в мире»

По словам экспертов, истоки создания Тройственного пакта необходимо искать в итогах Первой мировой войны.

«Тот послевоенный миропорядок, который устраивал Великобританию, Францию, США, не вызывал одобрения у Италии, Японии и уж тем более у Германии. Эти страны стремились занять своё место в мире, полагая, что заслуживают большего, чем то, что они имеют», — рассказал в интервью RT руководитель научного отдела Музея Победы Станислав Давыдов.

По словам историков, Германия по итогам Первой мировой войны понесла тяжёлые финансовые и территориальные потери. Италия же, хоть и успела вовремя перейти в лагерь победителей, получила по итогам боевых действий только некоторые из бывших владений Австрии и Турции, но не смогла удовлетворить свои территориальные претензии на Балканах и не получила колоний в Африке. В свою очередь, пережившая промышленный рывок Япония искала источники сырья и рынки сбыта своей продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который был поделён между местными суверенными государствами и колониальными владениями западных держав.

В 1920—1930-е годы в Берлине, Риме и Токио установились правые режимы, ориентированные на милитаризм и экспансионизм. Япония вторглась в Китай, а Италия — в Эфиопию. Германия аннексировала Австрию и большую часть Чехословакии, а в 1940 году захватила большую часть Западной Европы.

Оккупация Чехословакии. Немецкие войска входят в Судетскую область / AFP

Сотрудничество между Германией и Японией изначально развивалось в рамках так называемого Антикоминтерновского пакта, подписанного 25 ноября 1936 года в Берлине и предусматривавшего совместные действия нацистского рейха и Японской империи против Коммунистического интернационала и его деятелей. Позже к данному договору присоединились Италия, Венгрия, Испания и ряд других стран.

«После начала Второй мировой войны зашла речь о выводе отношений между Германией, Японией и Италией на новый уровень. На повестке дня стал потенциальный раздел всего мира. В этих условиях участникам антикоминтерновской оси, и в первую очередь Берлину с Токио, был нужен новый, более широкий договор», — отметил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

«Сговор наиболее реакционных государств»

Летом — осенью 1940 года ситуация на основных театрах боевых действий Второй мировой войны обострилась. Италия вторглась в британские колониальные владения в Африке, а Япония — во Французский Индокитай. По словам историков, военные успехи содействовали сближению между участниками Антикоминтерновского пакта.

Подписание нового пакта, известного в исторической литературе как Тройственный, или Берлинский, произошло 27 сентября 1940 года.

Подписание Тройственного пакта / Gettyimages.ru / © DEA PICTURE LIBRARY

«Согласно новому пакту, Германия и Италия брали на себя ответственность за переустройство Европейского континента, а Япония — территорий в Восточной Азии и на побережье Тихого океана. Это соглашение развивало Антикоминтерновский пакт. Агрессивные государства договаривались, как они будут делить мир», — заявил в разговоре с RT директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Участники пакта указывали, что считают залогом установления надёжного мира обретение ими «надлежащего» пространства и планируют сотрудничать для решения данной задачи. В связи с этим они приняли на себя обязательства поддерживать друг друга «все­ми по­ли­ти­че­ски­ми, эконо­ми­че­ски­ми и военными средст­ва­ми в случае, если од­на из договаривающихся сто­рон подверг­нет­ся на­па­де­нию со стороны дер­жа­вы, ко­то­рая в настоящее время не вовлечена в ев­ро­пей­скую вой­ну или ки­тай­ско-япон­ский кон­фликт».

Представители Берлина, Токио и Рима рассчитывали на то, что пакт серьёзно ограничит действия Великобритании и США, отмечают эксперты. Кроме того, Германия видела в новом соглашении основу для военного союза, направленного против СССР. А чтобы замаскировать антисоветскую составляющую документа, в него была включена специальная статья 5, гласившая, что «выше­пе­ре­чис­лен­ные договорён­но­сти ни­ко­им об­ра­зом не затра­ги­ва­ют по­ли­ти­че­ский статус, ко­то­рый су­ще­ст­ву­ет в на­стоя­щее время между ка­ж­дой из трёх договари­ваю­щих­ся сто­рон и Совет­ской Рос­си­ей».

Несмотря на оговорки, в Москве новый пакт вызвал серьёзную озабоченность и тревогу. Германские власти не могли чётко объяснить, о каком новом порядке в мире идёт речь и не затронут ли великие «восточноазиатские» претензии Японии Сибирь — тем более что Советский Союз к этому времени уже дважды сталкивался с агрессией со стороны официального Токио.

Японская интервенция в Китай / © Wikimedia commons

Чтобы успокоить советскую сторону, Адольф Гитлер инициировал осенью 1940 года переговоры с председателем Совнаркома СССР Вячеславом Молотовым, на которых обозначил, что готов обсуждать вопрос сотрудничества Москвы с Тройственным пактом и даже поделиться британскими территориями. Молотов от обсуждения этой темы уклонился, сосредоточившись на защите советских интересов в Черноморском регионе и отводе германских войск от границ СССР.

Отчитываясь о переговорах на Политбюро ЦК ВКП(б), Молотов назвал встречу с Гитлером «показной демонстрацией» и предсказал возрастание нацистской агрессии в ближайшем будущем.

В надежде отсрочить нападение со стороны Германии на СССР советское руководство попыталось вступить в переговоры с Берлином относительно обеспечения международной безопасности, однако практического развития данная инициатива не имела.

В дальнейшем к Берлинскому пакту присоединились Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария и японские сателлиты на Дальнем Востоке.

«Нужно отметить, что практически все присоединившиеся к пакту государства участвовали в агрессии против Советского Союза. А Болгария, хоть и не участвовала войсками, всё равно помогала, оккупируя часть территории Югославии, поставляя продукты Германии, предоставляя свою территорию для военных нужд Германии», — отметил Михаил Мягков.

По словам Станислава Давыдова, к краху как Германии, так и Берлинского пакта в целом привела война против СССР.

Советские солдаты ведут бой на Западном фронте / РИА Новости / © Леонид Бать

«Именно Советский Союз был той силой, которая сломала хребет и гитлеровскому рейху, и милитаристской Японии. Об этом наглядно, ярко и неопровержимо свидетельствуют многочисленные факты. В частности, количество войск и потери нацистского рейха на советско-германском фронте», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Юрий Кнутов, Берлинский пакт был «сговором наиболее реакционных государств с наиболее реакционной, человеконенавистнической идеологией» с далеко идущими планами, ставящими под угрозу будущее всей планеты.

«В пакте в дипломатичной форме был расписан насильственный раздел мира. Его участники видели Землю «пирогом», который им оставалось только нарезать между собой. К нашему общему счастью, эти планы потерпели крах», — подытожил Юрий Кнутов.

Обложка: Подписание Тройственного пакта / © Wikimedia commons / Hoffman

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Источник: https://russian.rt.com/science/article/786424-troistvennyi-pakt-germaniya-italiya-yaponiya