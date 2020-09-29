Как установить мир на Кавказе
12:34. 29 сентября 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Один старый мудрый кавказец о том, как достигнуть мира между армянами и азербайджанцами.
УСТАНОВИТЬ МИР НА КАВКАЗЕ
Как установить мир на Кавказе? В аспекте разгорающейся войны неплохо бы почитать одного мудрого кавказца.
«Армения, измученная и многострадальная, отданная милостью Антанты и дашнаков на голод, разорение и беженство, – эта обманутая всеми “друзьями” Армения ныне обрела свое избавление в том, что объявила себя советской страной.
Ни лживые заверения Англии, “вековой защитницы” армянских интересов; ни пресловутые четырнадцать пунктов Вильсона; ни широковещательные обещания Лиги наций с ее “мандатом” на управление Арменией – не смогли (и не могли!) спасти Армению от резни и физического истребления. Только идея Советской власти принесла Армении мир и возможность национального обновления.
Вот некоторые факты, приведшие к советизации Армении. Губительная политика дашнаков, агентов Антанты, приводит страну к анархии и нищете. Война с Турцией, затеянная дашнаками, доводит тяжелое положение Армении до последней крайности. Измученные голодом и бесправием северные провинции Армении восстают в конце ноября и создают революционный военный комитет Армении во главе с тов. Касьяном. 30 ноября получается от предревкома Армении на имя тов. Ленина приветственная телеграмма с сообщением о рождении Советской Армении и занятии ревкомом города Делижана. 1 декабря Советский Азербайджан добровольно отказывается от спорных провинций и декларирует передачу Советской Армении Зангезура, Нахичевани, Нагорного Карабаха. 1 декабря ревком получает приветствие от турецкого командования. 2 декабря получается сообщение тов. Орджоникидзе о том, что дашнакское правительство в Эривани изгнано и войска Армении отдают себя в распоряжение ревкома.
Ныне столица Армении, Эривань, в руках Советской власти Армении.
ВЕКОВАЯ ВРАЖДА МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И ОКРУЖАЮЩИМИ ЕЕ МУСУЛЬМАНАМИ РЕШИЛАСЬ ОДНИМ УДАРОМ, ПУТЕМ УСТАНОВЛЕНИЯ БРАТСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ МЕЖДУ ТРУДЯЩИМИСЯ АРМЕНИИ, ТУРЦИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА.
Пусть знают все, кому ведать надлежит, что так называемую армянскую “проблему”, над которой тщетно ломали голову старые волки империалистической дипломатии, оказалась в силах разрешить только Советская власть».
И.В. СТАЛИН
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«Фактор, тормозящий объединение республик в один союз, – это национализм в отдельных республиках… нэп и связанный с ним частный капитал питают, взращивают национализм грузинский, азербайджанский, узбекский и пр… Если бы этот национализм был только оборонительный, можно было бы еще не поднимать из-за него шума… Азербайджан. Основная национальность – азербайджанская, но там есть и армяне. Среди одной части азербайджанцев тоже имеется такая тенденция, иногда очень неприкрытая, насчет того, что мы, дескать, азербайджанцы, – коренные, а они, армяне, – пришельцы, нельзя ли их по этому случаю немного отодвинуть назад, не считаться с их интересами. Это – тоже шовинизм. Это подрывает то равенство национальностей, на основе которого строится Советская власть… Закавказье с ранних времен представляло арену резни и склоки, а потом, при меньшевизме и дашнаках, – арену войн. Вы знаете грузино-армянскую войну. Резня в начале и в конце 1905 года в Азербайджане вам тоже известна. Я могу назвать целый ряд районов, где большинство армян всю остальную часть населения, состоящую из татар, вырезали, – например, Зангезур. Могу указать на другую провинцию – Нахичевань. Там татары преобладали, и они вырезали всех армян. Это было как раз перед освобождением Армении и Грузии от ига империализма. (Голос с места: “По-своему разрешили национальный вопрос”.) Это тоже, конечно, известная форма разрешения национального вопроса. Но это – не советская форма разрешения. В этой обстановке взаимной национальной вражды русские рабочие, конечно, не при чем, ибо борются татары и армяне, без русских. Вот почему необходим в Закавказье специальный орган, который мог бы регулировать взаимоотношения между национальностями».
И.В. СТАЛИН
https://vk.com/wall-156278021_13501 – цинк
В конце 80х от советской власти благополучно избавились при попустительстве и пособничестве Горбачева и Ко и в результате снова получили межнациональную резню (при том, что в годы ВОВ армяне и азербайджанцы вместе воевали в рядах Красной Армии), этнические чистки (которыми занимались и армяне и азербайджанцы), грызню за территории под крики "Это вы начали! Нет вы! Нет вы! Нет вы! Нет вы! Это наша территория! Нет наша! Нет наша! Нет наша! Умри скотина!" и прочие прелести "национального возрождения", с которыми радостно живут вот уже 30 лет, при этом обычные армяне и азербайджанцы в среднем живут хуже, чем они жили во времена СССР.. Но конечно надо усилить накал разоблачений проклятого прошлого на Кавказе. Перед лицом неизбежно прекрасного будущего с локальными войнам и этническими чистками.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6203953.html