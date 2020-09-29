В Вильнюсе Тихановская и Макрон обсудили вопрос – как заставить Лукашенко мирно отдать власть и что за это получит оппозиция, которой обещают 4 млрд. долларов, если Лукашенко вдруг сойдет с ума и отдаст власть Тихановской.Также Тихановская и Макрон обсудили животрепещущий вопрос – как повлиять на Путина, чтобы тот повлиял на Лукашенко, чтобы тот мирно отдал власть оппозиции, чтобы та могла получить 4 млрд. долларов кредитов. Ну ради демократии конечно же.Так как Путин пока почему то не соглашается повлиять на Лукашенко (интересно, почему?!), то вместо наступления свободы и демократии в Белоруссии, анонсировано выступление Хуаниты в парламенте Франции и ее встреча с Меркель.В общем, новости из альтернативной вселенной. Из той же самой, где Гуайдо управляет Венесуэлой, а Россия мешает "демократическому переходу". В целом, более удобного оппонента для консолидации внутриполитических позиций Лукашенко было бы сложно придумать. Знай себе показывай, с кем Хуанита встречается и что говорит, чтобы формировать повестку "Лучше уж надоевший Батька, чем эта…".А пока белорусская оппозиция изыскивает способы припасть к живительному корыту западных кредитов, кровавые сатрапы Лукашенко продолжают отлавливать малолетних дурачков, которые повелись на тему с "деаноном силовиков".Разумеется, заказчики кампании сидят в Польше и Литве и им это ничем не грозит, но вот рядовые исполнители, уже сейчас получают уголовные и административные дела. КГБ и МВД Белоруссии наглядно демонстрируют, что выявить звонивших или писавших, особой проблемы не составляет. Так что в соревновании по деанону, белорусский КГБ уверенно ведет по очкам, ролики с очередными альтернативно-одаренными выходят почти каждый день.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6204661.html