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Британия и Канада ввели санкции против Белоруссии

19:31. 29 сентября 2020 82 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Вслед за Прибалтикой, Британия и Канада ввели санкции против Белоруссии.
Санкции введены против Лукашенко, его сына Виктора и ряда членов правительства Белоруссии связанных с силовым блоком. Им запрещен въезд в Британию и Канаду, а их активы, если таковые там есть (полагаю, что таких активов там нет) должно быть заморожены. Можно ожидать, что в ближайшую неделю санкции против Белоруссии введут некоторые страны ЕС в индивидуальном порядке, так как о коллективных санкциях из-за позиции Кипра (требующего от ЕС ввести санкции против Турции) пока что договориться не получается.

Германия вновь пригрозила санкциями Белоруссии, если Лукашенко не начнет переговоры о передаче власти и не прекратит давить оппозицию. По словам МИД Германии, Лукашенко последовательно отвергает все предложения о переговорах с оппозицией и сосредоточен на ее силовом подавлении, а это не демократично. Общаться с Германией или кем-либо еще Лукашенко отказывается, следуя своим курсом. Поэтому после увещеваний в ход снова пошли угрозы. Которые Лукашенко скорее всего тоже проигнорирует. Пока у него есть поддержка РФ и Китая, он может себе это позволить.

Белоруссия в ответ ввела симметричные санкции против прибалтов (около 100 человек внесены в санкционный список и им запрещен въезд на территорию Белоруссии).
Кроме того, оппозиционный портал "Тут.Бай" лишен государственной регистрации СМИ. Можно ожидать, что на фоне санкционного давления, Лукашенко в течение ближайших месяцев разгромит все оппозиционные и прозападные СМИ и НКО действующие на территории Белоруссии. Фактически, ввод санкций и утрата каких-либо перспектив использовать Запад для своей многовекторной политики, делает для Лукашенко бессмысленным даже косметические уступки прозападной оппозиции, поэтому я бы предположил, что уже с октября начнется планомерная зачистка. И многим припомнят, кто что говорил и писал в августе-сентябре.

Разумеется, все это оставляет для Лукашенко не очень много пространства для маневра на переговорах с Россией об интеграции. Но у Батьки сейчас выбор между плохими и очень плохими вариантами, между которыми он и будет пытаться проскочить.

PS.  Ну и небольшое торжество постиронии – белорусский телеканал ОНТ выдвинул Александра Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Там его уже ждут Трамп, Путин, Грета Тунберг, Джордж Флойд, Хуан Гуайдо и Хуанита Тихановская. Борьба обостряется.

PS2. А и да, Алексиевич выехала из Белоруссии при помощи Германии. Теперь на территории Белоруссии не осталось ни одного действующего члена президиума КС оппозиции. Либо разбежались по заграницам, либо сидят в СИЗО.

Метки: белоруссия, Британия, канада, лукашенко, Россия, санкции, тихановская

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6205429.html

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