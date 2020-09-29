Бывший британский авианосец "Гермес", который много десятилетий служил в ВМС Индии, отправлен на разделку в Мумбаи.На сентябрь 2020-го года это был старейший авианосец в мире – его заложили еще во время второй мировой войны в 1944-м году, но достраивали как легкий авианосец для британского флота уже после ее окончания. Корабль был флагманом британской эскадры в ходе войны за Фолклендские острова с Аргентиной.Позднее корабль был передан Индии, где и служил под названием "Вираат".До последнего момента предпринималась попытки сохранить этот корабль (полное водоизмещение более 28 тыс. тонн), но ввиду нехватки денег у ВМС Индии и прохладного отношения государства к этой идее, планы превращения авианосца "Вираат" в корабль-музей или туристический отель так и не были реализованы. В конце октября начнется демонтаж корабля.Спуск на воду авианосца "Гермес" в 1953 году."Гермес" в 1959-м."Гермес" в 60х.Зенит славы "Гермеса". Авианосец возвращается в Портсмут после победы в войне с Аргентиной. 1982-й год."Вираат". 2006-й."Вираат" в составе ВМС Индии. 2009-й.Спуск флага в 2017-м году.Последний поход авианосца "Вираат".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6203335.html