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Авианосец “Вираат” отправлен на разделку

01:00. 29 сентября 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Бывший британский авианосец "Гермес", который много десятилетий служил в ВМС Индии, отправлен на разделку в Мумбаи.
На сентябрь 2020-го года это был старейший авианосец в мире – его заложили еще во время второй мировой войны в 1944-м году, но достраивали как легкий авианосец для британского флота уже после ее окончания. Корабль был флагманом британской эскадры в ходе войны за Фолклендские острова с Аргентиной.
Позднее корабль был передан Индии, где и служил под названием "Вираат".
До последнего момента предпринималась попытки сохранить этот корабль (полное водоизмещение более 28 тыс. тонн), но ввиду нехватки денег у ВМС Индии и прохладного отношения государства к этой идее, планы превращения авианосца "Вираат" в корабль-музей или туристический отель так и не были реализованы. В конце октября начнется демонтаж корабля.



Спуск на воду авианосца "Гермес" в 1953 году.


"Гермес" в 1959-м.


"Гермес" в 60х.


Зенит славы "Гермеса". Авианосец возвращается в Портсмут после победы в войне с Аргентиной. 1982-й год.


"Вираат". 2006-й.


"Вираат" в составе ВМС Индии. 2009-й.


Спуск флага в 2017-м году.


Последний поход авианосца "Вираат".

























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6203335.html

Метки: 1982, авианосцы, Британия, гермес, индия, флот, фолклендская война

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