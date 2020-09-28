Я с каждым днём вижу вокруг себя всё больше и больше несправедливости по отношении к рабочему классу и в тоже время безнаказанности по отношению к капиталистам и их окружению. Ситуацию, о которой я хочу Вам рассказать я знаю изнутри, т.к. прихожусь родным братом подсудимого по делу о крушении самолета Фалкон-50 и гибели главы корпорации TOTAL Кристофа де Маржери в 2014 году._______________________________________________Поддержать работу канала:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RhVcceHrDeY