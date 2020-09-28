Закон — для некоторых // Письма
20:21. 28 сентября 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Я с каждым днём вижу вокруг себя всё больше и больше несправедливости по отношении к рабочему классу и в тоже время безнаказанности по отношению к капиталистам и их окружению. Ситуацию, о которой я хочу Вам рассказать я знаю изнутри, т.к. прихожусь родным братом подсудимого по делу о крушении самолета Фалкон-50 и гибели главы корпорации TOTAL Кристофа де Маржери в 2014 году.
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Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок