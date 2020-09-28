Зачем человек на Земле живёт?
20:22. 28 сентября 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Самоосуществление, реализацию возможностей нельзя представлять себе как самоцель, и только человеку, утратившему действительный смысл своей жизни, осуществление себя видится не эффектом, а целью. Обращение же человека на самого себя, его рефлексия, является не только лишенной перспективы, но и просто неадекватной формой интенции.