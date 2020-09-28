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Я понимаю какие будут репрессивные меры. Валентин Катасонов

15:53. 28 сентября 2020 189 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ylbmi7ZymOY

Метки: власть, общество

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14940 8958
    Maleos 28 сентября 2020 в 17:06

    Поскольку Серый, видимо, не воспринимает человеческую речь, а читает только заголовки, которые к сказанному не имеют никакого отношения, изложу коротко: Катасонов подтвердил, что коронабесие – запланированная спецоперация США и мировой заговор с целью вынудить дебилов вакцинироваться. А вакцины – это биологическое оружие https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/100-13-000-24-2020-badhealth.html, которое сократит население планеты на 6,8 млрд, и посоветовал всеми способами от вакцинирования отмазываться https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_19.html.

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