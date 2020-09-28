Я понимаю какие будут репрессивные меры. Валентин Катасонов
15:53. 28 сентября 2020 189 просмотров Один комментарий Опубликовал: Серый
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Авг
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Тот, кто способен судить себя строго, уже соприкоснулся с миром ценностей и начинает приобщаться к нему.
Поскольку Серый, видимо, не воспринимает человеческую речь, а читает только заголовки, которые к сказанному не имеют никакого отношения, изложу коротко: Катасонов подтвердил, что коронабесие – запланированная спецоперация США и мировой заговор с целью вынудить дебилов вакцинироваться. А вакцины – это биологическое оружие https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/100-13-000-24-2020-badhealth.html, которое сократит население планеты на 6,8 млрд, и посоветовал всеми способами от вакцинирования отмазываться https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_19.html.