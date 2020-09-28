Союзное государство — есть много проблем, над которыми предстоит работать (ВИДЕО)
Тема поддержки пророссийских сил в Белоруссии волнует каждого патриота, в связи с этим Светлана Пикта пригласила в эфир News Front TV Сергея Луща, сопредседателя гражданской инициативы «Союз», которая выступает за интеграцию с Россией.
В ходе интервью корреспондент задала ему такие вопросы:
— является ли гражданская инициатива «Союз» политической партией и кем позиционирует себя в политической системе координат;
— какие шаги предлагает «Союз» для выхода из политического кризиса;
— устраивает ли «Союз» действующая мажоритарная избирательная система;
— имеет ли инициатива доступ к средствам массовой информации;
— каков процент поддержки пророссийских сил в Белоруссии;
— кем в основном представлены протестующие;
— какова поддержка националистов среди населения и при каких условиях белорусские националисты смогут контролировать «улицу» подобно тому, как это происходит на Украине.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1601230387
Много перебрал стелек к зиме. Даже сам делал. И латексные и с фольгой. Но лучше стелек войлочных из лапотной России нет. Валенки да валенки, пусть не прошиты стареньки, по западным технологиям.
Зима близко.
Пока в “Мегатопе” большим спросом у хипстеров пользуются красно-белые кеды. Но уже заметно похолодало, а из-за такой обуви возможны проблемы со здоровьем, особенно у девушек. Но молодёжь бездумна.
Как вы Александер надо мной издевались про нищенские квартиры на Ковальской Слободе я помню. Ее построили сербы по приглашению Лукашенко. Во дворе сделали детские площадки с прорезиненным покрытием. Так эта современная молодежь покрасила и изуродовала эти площадки в красно-белые цвета. Когда милиция рассортирует эту современную молодежь, то за такие покраски могут быть проблемы со здоровьем, особенно у мальчиков.
Вот и хорошо.
Пусть болеют.
Врачи и фармакологи рады.
какая витиеватая игра слов у двух белоруссов ,один из которых питерский с тонкими намеками на белокрасные цвета,как будто нельзя просто по-русски сказать.Значит опасается ,не доверяет местным,опыт наверное.Ладно ,перехитрят себя так же ,как хохлы и все потому ,что в РФ есть много конченных прорусских из т.н. Русской Весны ,которые все перекрутили и переиначили для бобла и чтобы настоящее обьединение не произошло и было недоверие и весьма обоснованное.Увы.Вот пример такого русского с бородой ,а потом удивляемся ,как бобгуйский нацик оказался в замах мэра Ялты:
“В покупке отеля “Днипро” всплыл спонсор “русской весны” олигарх Малофеев, чей сын играл в киберкоманде Кохановского
Час от часу не легче с покупателями отеля “Днипро”. У кибер-бизнесмена Александра Кохановского, предъявленного общественности как украинского айтишника, не связанного с русскими деньгами, своих средств нет.
Кохановский — был частью холдинга Esforce российского олигарха Алишера Усманова, владел командой игроков Virtus.pro в партнерстве с Антоном Черепенниковым, который сейчас делает для российских спецслужб системы слежки за пользователями.
Подсказку дало появление в деле бизнесмена Максима Криппы, владельца инвет-агентства для богатых и онлайн казино. Криппа — представитель в Украине олигарха Константина Малофеева, владельца холдинга «Царьград», учредителя «Лиги безопасного интернета», спонсора “русской весны”.
Его сын Кирилл Малофеев – известный киберспортсмен Likkrit, играл за команду Черепенникова и Кохановского Virtus.pro. В 2017 году ушел из киберспорта, а в конце 2019 года вернулся — отец купил ему собственную киберспортивную команду CrowCrowd.
Малофеев-младший не может светиться в Украине, потому что был соучредителем фирмы «Владэкс», которой управлял Александр Бородай, ставший в 2014 году первым главой самопровозглашенной ДНР.
Другой “подозреваемый” в интересе к отелю “Днипро”, депутат Госдумы Александр Бабаков, контролировавший когда-то гостиницу через Макса Курочкина, сейчас финансирует новую партию “За правда”, которая сидит в одном помещении с “Царьградом” Малофеева. Лидеры партии — советники покойного главы ДНР Александра Захарченко — Захар Прилепин и Александр Казаков.
Велика вероятность, Малофеев и Бабаков купили “Днипро” в складчину. Бабакову интересен гостиничный фонд и казино, а сыну Малофеева — киберзона. Фонд госимущества уже признал деньги “чистыми”. Сделка формально закрыта…..”