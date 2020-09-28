Главная » Мировоззрение, Политика

Союзное государство — есть много проблем, над которыми предстоит работать (ВИДЕО)

03:30. 28 сентября 2020 84 просмотра 6 коммент. Опубликовал:
Союзное государство — есть много проблем, над которыми предстоит работать (ВИДЕО) | Русская весна

Тема поддержки пророссийских сил в Белоруссии волнует каждого патриота, в связи с этим Светлана Пикта пригласила в эфир News Front TV Сергея Луща, сопредседателя гражданской инициативы «Союз», которая выступает за интеграцию с Россией.

В ходе интервью корреспондент задала ему такие вопросы:
— является ли гражданская инициатива «Союз» политической партией и кем позиционирует себя в политической системе координат;
— какие шаги предлагает «Союз» для выхода из политического кризиса;
— устраивает ли «Союз» действующая мажоритарная избирательная система;
— имеет ли инициатива доступ к средствам массовой информации;
— каков процент поддержки пророссийских сил в Белоруссии;
— кем в основном представлены протестующие;
— какова поддержка националистов среди населения и при каких условиях белорусские националисты смогут контролировать «улицу» подобно тому, как это происходит на Украине.

Читайте также: Лукашенко резко ответил Макрону на заявления о ситуации в Белоруссии

Источник: https://rusvesna.su/news/1601230387

Метки: Новости

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 января 2019
... ВКС РФ есть чем заняться - боевики "Ан-Нусры" и союзные им группировки... трясти грязным бельем, но здесь есть много проблем. У меня нет такого опыта... которого только группировки, поддерживаемые другими государствами, могут получить контроль? Каким образом...
...даже Гитлер не осмелился напасть на это Государство
...система – «немного солдат + много кадровых офицеров и унтерофицеров + резервисты...мало в какой армии есть. Зольдатов гоняют так,... населения этого своего рода союзного государства. Правда, имелась возможность...в милиционных частях особых проблем нет. Потому что ...
Белорусско-российские отношения – как они есть
...Таким образом снялиcь бы многие вопросы и не плодилось...с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и...Из других требующих разрешения проблем, СМИ выделяют введение временных...повестки дня и строительства Союзного государства, несмотря на сложную международную...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
...время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своём большинстве ..., чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства.По энергоносителям у нас приняты...на Алтае есть проблемы со школой. К сожалению, у нас много проблем с...
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: БЕЛАРУСЬ НЕ ПРОПУСТИТ ТАНКИ НА МОСКВУ
...и Союзное государство не надо?» Я предупредил: не торопитесь. Давайте ликвидируем Союзное государство, ...закрыть? То есть, когда глубже на эту проблему начинаешь смотреть и... «Советской Белоруссии» опубликовано очень много интересных предложений. Вы знаете, ...
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: «НАША РОДНАЯ РОССИЯ»
... его перспективах - В самом термине «Союзное государство» мы закладывали прежде всего перспективы... прагматичного Трампа, потому что накопилось много внутренних проблем. Надо делать выводы. Об... И они знают, что у государства есть четверть торговли, где я вижу...

6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5401 3637
    чужой 28 сентября 2020 в 12:26

    Много перебрал стелек к зиме. Даже сам делал. И латексные и с фольгой. Но лучше стелек войлочных из лапотной России нет. Валенки да валенки, пусть не прошиты стареньки, по западным технологиям.

    Ответить
    1
    • 1875 1663
      Александрчужой 28 сентября 2020 в 13:08

      Зима близко.

      Ответить
         
    • 1875 1663
      Александрчужой 28 сентября 2020 в 13:15

      Пока в “Мегатопе” большим спросом у хипстеров пользуются красно-белые кеды. Но уже заметно похолодало, а из-за такой обуви возможны проблемы со здоровьем, особенно у девушек. Но молодёжь бездумна.

      Ответить
         
      • 5401 3637
        чужойАлександр 28 сентября 2020 в 13:23

        Как вы Александер надо мной издевались про нищенские квартиры на Ковальской Слободе я помню. Ее построили сербы по приглашению Лукашенко. Во дворе сделали детские площадки с прорезиненным покрытием. Так эта современная молодежь покрасила и изуродовала эти площадки в красно-белые цвета. Когда милиция рассортирует эту современную молодежь, то за такие покраски могут быть проблемы со здоровьем, особенно у мальчиков.

        Ответить
        1
      • 23079 2769
        РусофилАлександр 28 сентября 2020 в 13:36

        Вот и хорошо.
        Пусть болеют.
        Врачи и фармакологи рады.

        Ответить
           
  • 12746 10464
    марина 28 сентября 2020 в 13:48

    какая витиеватая игра слов у двух белоруссов ,один из которых питерский с тонкими намеками на белокрасные цвета,как будто нельзя просто по-русски сказать.Значит опасается ,не доверяет местным,опыт наверное.Ладно ,перехитрят себя так же ,как хохлы и все потому ,что в РФ есть много конченных прорусских из т.н. Русской Весны ,которые все перекрутили и переиначили для бобла и чтобы настоящее обьединение не произошло и было недоверие и весьма обоснованное.Увы.Вот пример такого русского с бородой ,а потом удивляемся ,как бобгуйский нацик оказался в замах мэра Ялты:
    “В покупке отеля “Днипро” всплыл спонсор “русской весны” олигарх Малофеев, чей сын играл в киберкоманде Кохановского

    Час от часу не легче с покупателями отеля “Днипро”. У кибер-бизнесмена Александра Кохановского, предъявленного общественности как украинского айтишника, не связанного с русскими деньгами, своих средств нет.

    Кохановский — был частью холдинга Esforce российского олигарха Алишера Усманова, владел командой игроков Virtus.pro в партнерстве с Антоном Черепенниковым, который сейчас делает для российских спецслужб системы слежки за пользователями.

    Подсказку дало появление в деле бизнесмена Максима Криппы, владельца инвет-агентства для богатых и онлайн казино. Криппа — представитель в Украине олигарха Константина Малофеева, владельца холдинга «Царьград», учредителя «Лиги безопасного интернета», спонсора “русской весны”.

    Его сын Кирилл Малофеев – известный киберспортсмен Likkrit, играл за команду Черепенникова и Кохановского Virtus.pro. В 2017 году ушел из киберспорта, а в конце 2019 года вернулся — отец купил ему собственную киберспортивную команду CrowCrowd.

    Малофеев-младший не может светиться в Украине, потому что был соучредителем фирмы «Владэкс», которой управлял Александр Бородай, ставший в 2014 году первым главой самопровозглашенной ДНР.

    Другой “подозреваемый” в интересе к отелю “Днипро”, депутат Госдумы Александр Бабаков, контролировавший когда-то гостиницу через Макса Курочкина, сейчас финансирует новую партию “За правда”, которая сидит в одном помещении с “Царьградом” Малофеева. Лидеры партии — советники покойного главы ДНР Александра Захарченко — Захар Прилепин и Александр Казаков.

    Велика вероятность, Малофеев и Бабаков купили “Днипро” в складчину. Бабакову интересен гостиничный фонд и казино, а сыну Малофеева — киберзона. Фонд госимущества уже признал деньги “чистыми”. Сделка формально закрыта…..”

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)