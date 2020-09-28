Тема поддержки пророссийских сил в Белоруссии волнует каждого патриота, в связи с этим Светлана Пикта пригласила в эфир News Front TV Сергея Луща, сопредседателя гражданской инициативы «Союз», которая выступает за интеграцию с Россией.

В ходе интервью корреспондент задала ему такие вопросы:

— является ли гражданская инициатива «Союз» политической партией и кем позиционирует себя в политической системе координат;

— какие шаги предлагает «Союз» для выхода из политического кризиса;

— устраивает ли «Союз» действующая мажоритарная избирательная система;

— имеет ли инициатива доступ к средствам массовой информации;

— каков процент поддержки пророссийских сил в Белоруссии;

— кем в основном представлены протестующие;

— какова поддержка националистов среди населения и при каких условиях белорусские националисты смогут контролировать «улицу» подобно тому, как это происходит на Украине.

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