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Россия перестала обращать внимание на «окрики» Запада

07:53. 28 сентября 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как пишет в своей новой статье известный журналист и аналитик Фил Батлер, недавно глава российского МИД Сергей Лавров провел крайне содержательную встречу с главой африканской Межправительственной организации по развитию (ИГАД) Воркнехом Гебейеху.

Данная встреча была не только призвана закрепить итоги крупнейшего прошлогоднего форума Россия-Африка, но и выработать пути взаимодействия между РФ и странами Африканского континента в таких вопросах, как обеспечение гуманитарной помощи, преодоление неграмотности и борьба с коронавирусной инфекцией.

А что же в это время делали западные «партнеры» России?

Пытались выработать возможные пути сотрудничества с Москвой или облегчить гуманитарную обстановку в Африке?

Да нет же! — Они старательно писали гадости про стремительно развивающееся сотрудничество между Москвой и целым рядом африканских столиц. Специализирующиеся на вопросах нефти издания выражали свою озабоченность строительством атомных электростанций в Египте, который уже не может обеспечивать свои энергопотребности за счет стареющих гидротехнических сооружений, а следовательно, вынужден закупать углеводороды на внешних рынках.

Неспособные забыть о своем колониальном прошлом французы рассуждали о растущих поставках российского оружия в Африку, предусмотрительно забыв упомянуть о том, кого Россия на этом рынке теснит.

Те же, кто никакими региональными познаниями не обладает, привычно предсказывали «скорые социальные потрясения» в самой России.

Автор отмечает, что недаром всегда подчеркнуто вежливый глава российского МИД Сергей Лавров предостерег от поспешных оценок всех тех, кто считает, что Россия будет играть по западным правилам. Автор уверен, что после того как Москва поняла неспособность «западных партнеров» к диалогу, она перестала обращать внимание на их оклики и начала строить со всем остальным миром такие отношения, которые она считает нужным.

Источник: http://voicesevas.ru/news/54573-rossiya-perestala-obraschat-vnimanie-na-okriki-zapada.html

Метки: новости / россия

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