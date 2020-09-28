О приоритете России в разработках антигравитационных технологий
17:38. 28 сентября 2020 167 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
Какими бы невозможными ни казались антигравитационные технологии, они не только существуют, но и осваиваются.
Так, в России уже прошли авторитетное независимое тестирование аппараты безопорного и нереактивного движения типа "КвД" физика и изобретателя В.С. Леонова, показав потрясающие результаты.
А "народный умелец" Алексей Чекурков и вовсе соорудил несколько "гравилетов" у себя в гараже, из подручных средств и на свои скромные деньги.
Однако значение подобной техники не только в открывающихся перспективах – в первую очередь, для освоения космоса, но и в освобождении нас с вами от векового псевдонаучного фальсификата – теорий всемирного тяготения Айзека Ньютона и бредовой СТО Альберта Эйнштейна.
Антигравитационные технологии – в шаге от внедрения
Какими бы невозможными ни казались антигравитационные технологии, они не только существуют, но и осваиваются.
Так, в России уже прошли авторитетное независимое тестирование аппараты безопорного и нереактивного движения типа "КвД" физика и изобретателя В.С. Леонова, показав потрясающие результаты.
А "народный умелец" Алексей Чекурков и вовсе соорудил несколько "гравилетов" у себя в гараже, из подручных средств и на свои скромные деньги.
Однако значение подобной техники не только в открывающихся перспективах – в первую очередь, для освоения космоса, но и в освобождении нас с вами от векового псевдонаучного фальсификата – теорий всемирного тяготения Айзека Ньютона и бредовой СТО Альберта Эйнштейна.
Антигравитационные технологии – в шаге от внедрения
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Это верно.
Дураков в России ещё на пару веков припасено.