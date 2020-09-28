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О приоритете России в разработках антигравитационных технологий

17:38. 28 сентября 2020 167 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Из аннотации.

Какими бы невозможными ни казались антигравитационные технологии, они не только существуют, но и осваиваются.

Так, в России уже прошли авторитетное независимое тестирование аппараты безопорного и нереактивного движения типа "КвД" физика и изобретателя В.С. Леонова, показав  потрясающие результаты.

А "народный умелец" Алексей Чекурков и вовсе соорудил несколько "гравилетов" у себя в гараже, из подручных средств и на свои скромные деньги.

Однако значение подобной техники не только в открывающихся перспективах – в первую очередь, для освоения космоса, но и в освобождении нас с вами от векового псевдонаучного фальсификата – теорий всемирного тяготения Айзека Ньютона и бредовой СТО Альберта Эйнштейна.


Антигравитационные технологии – в шаге от внедрения



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5235047.html

Метки: изобретение, космос, Ньютон, Россия, технологии, физика, Эйнштейн

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