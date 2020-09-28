Антигравитационные технологии – в шаге от внедрения

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Какими бы невозможными ни казались антигравитационные технологии, они не только существуют, но и осваиваются.Так, в России уже прошли авторитетное независимое тестирование аппараты безопорного и нереактивного движения типа "КвД" физика и изобретателя В.С. Леонова, показав потрясающие результаты.А "народный умелец" Алексей Чекурков и вовсе соорудил несколько "гравилетов" у себя в гараже, из подручных средств и на свои скромные деньги.Однако значение подобной техники не только в открывающихся перспективах – в первую очередь, для освоения космоса,

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5235047.html