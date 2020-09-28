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Новый шаг в старой игре. Зачем Суркова подключают к ситауции в Белоруссии. В. Лепехин, И. Шишкин

17:35. 28 сентября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Три вектора белорусской политики – в какой точке они сходятся? Что нам придётся сделать, чтобы не потерять Белоруссию. Каков вероятнее всего будет новый этап развития ситуации в РБ. Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Шишкин и директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0lAoRgqZB2Q

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