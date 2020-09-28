Три вектора белорусской политики – в какой точке они сходятся? Что нам придётся сделать, чтобы не потерять Белоруссию. Каков вероятнее всего будет новый этап развития ситуации в РБ. Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Шишкин и директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнига И. Шишкина без торговой наценки https://bit.ly/3hmI6DQКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Белоруссия #Лепехин #Шишкин #Беларусь #Лукашенко #Сурков #олигархи #СССР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0lAoRgqZB2Q