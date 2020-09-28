Новый шаг в старой игре. Зачем Суркова подключают к ситауции в Белоруссии. В. Лепехин, И. Шишкин
17:35. 28 сентября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Три вектора белорусской политики – в какой точке они сходятся? Что нам придётся сделать, чтобы не потерять Белоруссию. Каков вероятнее всего будет новый этап развития ситуации в РБ. Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Шишкин и директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
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Книга И. Шишкина без торговой наценки https://bit.ly/3hmI6DQ
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Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Белоруссия #Лепехин #Шишкин #Беларусь #Лукашенко #Сурков #олигархи #СССР