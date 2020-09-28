Украинский военный самолёт Ан-26 разбился под Харьковом во время проведения плановых учений 25 сентября. Погибли 26 человек. Всего на борту самолёта было 20 курсантов и семь членов экипажа. Один из них выжил.

20-летний курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский — единственный выживший в этой катастрофе. Парня доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. По словам начальника Центра Эдуарда Хорошуна, состояние пострадавшего — средней тяжести. Он в сознании и даже смог рассказать всё, что помнит о случившемся.

По словам Вячеслава, всё произошло очень быстро, было непонятно, что происходит. До этого курсанты и экипаж были знакомы и даже летали вместе.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал к курсанту в больницу, а также встретился с его матерью Ириной. Он выразил ей слова поддержки и пообещал в случае необходимости помочь.

По информации украинского информационного агентства «АрмияInform», спасатели нашли всех людей, находившихся на борту на время трагедии вечером 25 сентября. Пока что идентификацию тел осуществить не удалось — необходимо провести экспертизу ДНК. По оценкам специалистов, это займет от 2-х до 3-х недель времени.

На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения. Специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.

Также создано «место скорби», куда люди несут цветы в память погибших.

«Русская Весна» обратилась с просьбой прокомментировать случившееся к военному эксперту, полковнику Народной милиции ЛНР Андрей Витальевичу Марочко.

«Русская Весна»: Андрей Витальевич, во время падения самолёта в Харьковской области погибли 26 человек. Известно, что самолёт был военный, на нём также были курсанты Харьковского авиационного университета имени Ивана Кожедуба. Чья это ошибка и кто понесёт за это ответственность?

Андрей Марочко: Погибло, насколько мне известно, 26 человек. 27 человек было на борту, один выживший. Остальные погибли. Это первое. Как я и предполагал, имеет место техническая неисправность самолёта Ан-26, на котором летели курсанты. И сегодня министр обороны Таран заявил, что, скорее всего, это был отказ двигателя.

За это должны, прежде всего, понести ответственность те люди, которые должны контролировать состояние техники. Это те люди, на балансе которых находится данный самолёт.

Ну, а в общем, конечно, если брать более обширно, то за это должно понести наказание руководство Украины. Потому что сама техника не прошла должный технический осмотр, не подлежала капитальному ремонту, а ведь ей 43 года, она 1977 года выпуска.

Любая техника имеет материальный износ, и ответственность за это лежит на людях, которые принадлежат к вооружённым формированиям Украины и должны следить за её техническим состоянием.

РВ: Как вы считаете, как эта ситуация может повлиять на предстоящие выборы и события на Украине?

А.М.: Ну, вы знаете, откровенно говоря, рейтинг нынешнего президента Зеленского и так невелик. А с данным инцидентом, скажем так, он в любом случае ещё 2–3 процента утратит. Поскольку все прекрасно понимают, что виноват в этом в том числе и Зеленский, который допустил эту ужасную ситуацию. Вы знаете, что он сократил финансирование вооружённым силам Украины на следующий год. Хотя их и в этом году не очень хорошо финансировали.

Его могут обвинить в том, что он использует деньги на предвыборную кампанию — вместо того, чтобы ремонтировать технику и спонсировать украинскую армию. Поэтому на этой теме обязательно сыграют его оппоненты в лице «Европейской солидарности» Порошенко, также другие оппоненты. И я думаю, что он утратит ещё больше свой рейтинг перед предстоящими выборами.

РВ: Как должны поступить власти в такой ситуации?

А.М.: Уголовное законодательство предполагает то, что люди, халатность или некомпетентность которых привела к таким печальным последствиям, должны понести заслуженное наказание, предусмотренное законом. Но, зная, как работает законодательство на Украине, думаю, скорее всего, ничего не будет.

Вообще, в идеальном случае те люди, которые ответственны за халатное отношение к технике, должны сесть в тюрьму.

РВ: То есть вы допускаете, что могут просто свести на нет?

А.М.: Ну, это было не один раз и таких случаев печальных было очень много. Это и когда были разрывы миномётов, и когда из-за неисправной техники гибли украинские военнослужащие, и на своих же минах подрывались. И ничего!

Да, это дело резонансное. Но я тоже думаю, что оно будет сведено на нет. Вы вспомните взрывы на складах боеприпасов, когда говорилось о том, что их поджигали сами чиновники, под их руководством, дабы скрыть хищения. И никто не понёс за это ответственности.

РВ: То есть главная проблема на Украине — это не только финансы, а в целом отсутствие нормального хозяйственника и ответственности?

А.М.: Главная проблема Украины — это 2014 год, когда был госпереворот. Сейчас там творится полная анархия и полное беззаконие. Об этом говорят уже и международные правозащитные организации, по крайней мере, как-то этого касаются, и уже взывают о помощи те нормальные правоведы, те люди, которые понимают в юриспруденции и праве Украины.

Они говорят, что Украина уже скатилась ниже Сомали — там нет никакого абсолютно закона. Он там не работает. И это продолжается с 2014 года.

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