Новости Украины и Новороссии 28 сентября 2020
- 17:50 Укры уходят в космос.
- 15:20 Как в очередной раз опозорить Украину.
- 14:59 Рабам больше не положено: украинцев впечатлил завтрак «всушников» (ФОТО).
- 12:16 Вице-премьер Украины сообщил о начале расшифровки «чёрных ящиков» Ан-26.
- 12:12 Крушение Ан-26 под Харьковом: основные версии.
- 10:05 Крушение украинского Ан-26 под Харьковом — комментарий военного эксперта «Русской Весне» (ВИДЕО).
- 01:30 Саакашвили раскритиковал «идиотские директивы Евросоюза».
Укры уходят в космос
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Как в очередной раз опозорить Украину
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Рабам больше не положено: украинцев впечатлил завтрак «всушников» (ФОТО)
Ни для кого не секрет, что боевиков ВСУ на передовой в Донбассе предприимчивые командиры травят просроченными сухпайками и консервами, нанося удар по боеспособности своих подразделений. Но, как оказалось, не лучше обстоят дела и в тылу.
Очередную «зраду» заметили во время проведения на территории Украины совместных учений с военнослужащими стран НАТО. Выяснилось, что, пока в стране пребывали иностранные военные, украинским солдатам выпало счастье поесть нормальной еды.
Об этом стало известно от бывшего военного — полковника запаса ВСУ Святослава Стеценко. Разительное отличие в качестве и разнообразии питания он продемонстрировал двумя фотографиями, сделанными в одной и той же солдатской столовой в обычные дни и во время пребывания на Украине представителей североатлантического альянса.
Снимки Стеценко выложил на своей странице в соцсети и подписал следующим образом: «Угадайте с трёх раз, на какой фотографии завтрак украинского солдата во время совместных учений с американцами, а на какой — обычный его завтрак. Столовая та же самая».
На пост откликнулось немало украинцев. Некоторые в комментариях ожидаемо ответили, что в стране такой бедный завтрак (как обычный завтрак солдата) у многих. Проблемой в этом контексте является лишь показуха перед иностранцами, а завтрак-то нормальный, раз все так завтракают.
Другие пользователи Сети считают, что солдаты — рабы и лохи — сами виноваты в таком питании:
«Ну, лохи ж молча едят. Возражений к командованию нет? Ну так в следующий раз надо и его урезать»;
«Рабам больше не положено: рабы будут молча есть все, что дадут, и молча выполнять приказы, не обдумывая о последствиях…
В большинстве главное пропетлять, получить зарплату, уйти на пенсию и молча жить — знаю таких много!
Американский солдат больше имеет разума и прав, плюс их начальники и министры ездят на похороны своих солдат, наши относятся как к расходному материалу — вот и вся разница».
Кое-кто иронизировал по поводу обычного завтрака: «Ещё и вафлю дали — это уже улучшенный вариант». А могли бы и порадоваться, что у «захысныков» появился хотя бы такой шанс некоторое время питаться по-человечески.
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Вице-премьер Украины сообщил о начале расшифровки «чёрных ящиков» Ан-26
Украинские специалисты начали расшифровку «чёрных ящиков» самолёта Ан-26, разбившегося в Харьковской области вечером 25 сентября.
Об этом сообщил вице-премьер страны Олег Уруский. Он уточнил, что найденные бортовые самописцы уцелели в авиакатастрофе, их состояние специалисты оценивают как удовлетворительное.
«Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября авиационными экспертами под контролем Госбюро расследований начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3–5 дней», — сообщил Уруский на своей странице в соцсети.
Вице-премьер, возглавляющий госкомиссию по расследованию обстоятельств крушения Ан-26, также сообщил, что обломки самолёта собраны и перевезены на территорию воинской части А 4104 в Чугуеве. Там они будут находиться под круглосуточной охраной ГБР, в ближайшее время специалисты начнут так называемую выкладку: работу по идентификации и расположению собранных на месте крушения фрагментов Ан-26 на поверхности в соответствии с нанесённым контуром самолёта.
Напомним, что потерпевший крушение Ан-26 совершал учебный полет, на его борту находилось 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ и 7 членов экипажа. Выжил в крушении только один человек: курсант Вячеслав Золочевский.
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Крушение Ан-26 под Харьковом: основные версии
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Крушение украинского Ан-26 под Харьковом — комментарий военного эксперта «Русской Весне» (ВИДЕО)
Украинский военный самолёт Ан-26 разбился под Харьковом во время проведения плановых учений 25 сентября. Погибли 26 человек. Всего на борту самолёта было 20 курсантов и семь членов экипажа. Один из них выжил.
20-летний курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский — единственный выживший в этой катастрофе. Парня доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. По словам начальника Центра Эдуарда Хорошуна, состояние пострадавшего — средней тяжести. Он в сознании и даже смог рассказать всё, что помнит о случившемся.
По словам Вячеслава, всё произошло очень быстро, было непонятно, что происходит. До этого курсанты и экипаж были знакомы и даже летали вместе.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал к курсанту в больницу, а также встретился с его матерью Ириной. Он выразил ей слова поддержки и пообещал в случае необходимости помочь.
По информации украинского информационного агентства «АрмияInform», спасатели нашли всех людей, находившихся на борту на время трагедии вечером 25 сентября. Пока что идентификацию тел осуществить не удалось — необходимо провести экспертизу ДНК. По оценкам специалистов, это займет от 2-х до 3-х недель времени.
На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения. Специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.
Также создано «место скорби», куда люди несут цветы в память погибших.
«Русская Весна» обратилась с просьбой прокомментировать случившееся к военному эксперту, полковнику Народной милиции ЛНР Андрей Витальевичу Марочко.
«Русская Весна»: Андрей Витальевич, во время падения самолёта в Харьковской области погибли 26 человек. Известно, что самолёт был военный, на нём также были курсанты Харьковского авиационного университета имени Ивана Кожедуба. Чья это ошибка и кто понесёт за это ответственность?
Андрей Марочко: Погибло, насколько мне известно, 26 человек. 27 человек было на борту, один выживший. Остальные погибли. Это первое. Как я и предполагал, имеет место техническая неисправность самолёта Ан-26, на котором летели курсанты. И сегодня министр обороны Таран заявил, что, скорее всего, это был отказ двигателя.
За это должны, прежде всего, понести ответственность те люди, которые должны контролировать состояние техники. Это те люди, на балансе которых находится данный самолёт.
Ну, а в общем, конечно, если брать более обширно, то за это должно понести наказание руководство Украины. Потому что сама техника не прошла должный технический осмотр, не подлежала капитальному ремонту, а ведь ей 43 года, она 1977 года выпуска.
Любая техника имеет материальный износ, и ответственность за это лежит на людях, которые принадлежат к вооружённым формированиям Украины и должны следить за её техническим состоянием.
РВ: Как вы считаете, как эта ситуация может повлиять на предстоящие выборы и события на Украине?
А.М.: Ну, вы знаете, откровенно говоря, рейтинг нынешнего президента Зеленского и так невелик. А с данным инцидентом, скажем так, он в любом случае ещё 2–3 процента утратит. Поскольку все прекрасно понимают, что виноват в этом в том числе и Зеленский, который допустил эту ужасную ситуацию. Вы знаете, что он сократил финансирование вооружённым силам Украины на следующий год. Хотя их и в этом году не очень хорошо финансировали.
Его могут обвинить в том, что он использует деньги на предвыборную кампанию — вместо того, чтобы ремонтировать технику и спонсировать украинскую армию. Поэтому на этой теме обязательно сыграют его оппоненты в лице «Европейской солидарности» Порошенко, также другие оппоненты. И я думаю, что он утратит ещё больше свой рейтинг перед предстоящими выборами.
РВ: Как должны поступить власти в такой ситуации?
А.М.: Уголовное законодательство предполагает то, что люди, халатность или некомпетентность которых привела к таким печальным последствиям, должны понести заслуженное наказание, предусмотренное законом. Но, зная, как работает законодательство на Украине, думаю, скорее всего, ничего не будет.
Вообще, в идеальном случае те люди, которые ответственны за халатное отношение к технике, должны сесть в тюрьму.
РВ: То есть вы допускаете, что могут просто свести на нет?
А.М.: Ну, это было не один раз и таких случаев печальных было очень много. Это и когда были разрывы миномётов, и когда из-за неисправной техники гибли украинские военнослужащие, и на своих же минах подрывались. И ничего!
Да, это дело резонансное. Но я тоже думаю, что оно будет сведено на нет. Вы вспомните взрывы на складах боеприпасов, когда говорилось о том, что их поджигали сами чиновники, под их руководством, дабы скрыть хищения. И никто не понёс за это ответственности.
РВ: То есть главная проблема на Украине — это не только финансы, а в целом отсутствие нормального хозяйственника и ответственности?
А.М.: Главная проблема Украины — это 2014 год, когда был госпереворот. Сейчас там творится полная анархия и полное беззаконие. Об этом говорят уже и международные правозащитные организации, по крайней мере, как-то этого касаются, и уже взывают о помощи те нормальные правоведы, те люди, которые понимают в юриспруденции и праве Украины.
Они говорят, что Украина уже скатилась ниже Сомали — там нет никакого абсолютно закона. Он там не работает. И это продолжается с 2014 года.
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Саакашвили раскритиковал «идиотские директивы Евросоюза»
Украине не следует слепо копировать законы других стран. Об этом 27 сентября в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.
«Идиотские директивы Евросоюза. Вот сейчас мои друзья рассказывали: чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе, приходят каждую неделю проверяющие, ходят там, каждый раз придумывают что-то новое, дебильное, чтобы тебя замучить. Но немцы хотя бы взяток не берут.
Как только немцы выписывают нам через директивы Евросоюза такую же систему проверки ресторанов в Украине, здесь это выливается в полный беспредел и коррупцию. То есть слепо следовать директивам Евросоюза неправильно», — сказал он.
По словам политика, копирование законов богатых стран приведет к ухудшению ситуации на Украине.
«В Украине есть 300 человек Европейской миссии правовой помощи, которые пишут украинские законы. Ребята, если мы напишем такие же законы, как в Австрии и Швеции, мы не будем жить, как там. Мы будем жить еще хуже. Давайте хотя бы писать такие законы, как в Австрии, когда она была такой же бедной, как Украина», — объяснил Саакашвили.
Он считает, что украинские чиновники «научились это неправильно интерпретировать в случаях, когда не хотят ничего делать».
«А европейцы этому радуются», — подчеркнул Саакашвили.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
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