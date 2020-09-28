Замедлился этот процесс только в начале 2010-х (это четко совпало по времени с приходом к власти тандема президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова).

В 1990-е годы на украинском телевидении шла ставшая затем частью анекдотов жизнеутверждающая социальная реклама со словами «Нас 52 миллиона». На самом деле 52 миллиона жителей в Незалежной было недолго – всего пару лет. На фоне общей для всего постсоветского пространства катастрофы население страны с 1994 года начало стремительно сокращаться.

Однако достаточно беглого анализа некоторых производных, чтобы понять – произошедшая на Украине катастрофа уверенно движется к фатальному для ее народа финалу…

Когда в 2013 году проигравшие двое выборов подряд украинские прозападные политики гнали своих сограждан на «Евромайдан», они обещали им европейское процветание и высочайший уровень жизни.

Если ранее население Самостийной на фоне снижения рождаемости и роста смертности могло за год запросто упасть тысяч на 300, то при президенте Януковиче темпы его снижения составляли около 100 тыс. в год. Казалось, еще немного, и Украина сможет переломить негативную демографическую тенденцию. На момент «Евромайдана» в Незалежной по официальным данным проживали 45,426 млн человек.

В 2014 году в демографических подсчетах украинских специалистов произошел большой статистический сбой, связанный с тем, как считать население после ухода из состава Украины Крыма и части Донбасса.

В итоге на начало 2015 года численность населения Незалежной была установлена на уровне 42,928 млн. За пять лет она рухнула, согласно официальным данным Госстата, более чем на миллион человек – до 41,902. И это уже без территориальных потерь – их с 2015-го по 2020-й не было. Звучит страшно.

На фоне обещанного яценюками, кличками, тягнибоками и порошенками «европейского процветания» всего за пять лет государство утратило 2,5% своих жителей. Однако, судя по всему, даже эти данные – результат статистических манипуляций, призванных вселить в украинцев хоть какой-то оптимизм. На самом деле все обстоит гораздо хуже. На это, в частности, указывают некоторые экономические показатели.

На Украине в последние годы начало стремительно обваливаться производство хлеба. Оно сокращалось и ранее, но сейчас падение объемов выпечки стало прямо-таки молниеносным. Так, в 2018 году производство хлеба и хлебобулочных изделий упало сразу на 9,6%. Причем объяснить это заботой украинцев о фигуре сложно – на 7,6% рухнула и выпечка сортов хлеба, предназначенного для диетического питания.

За 11 месяцев 2019 года в годовом измерении производство хлеба в Самостийной снизилось еще на 10,7%. Но дальше все стало еще более мрачно. В январе – мае 2020-го оно опять упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – уже на 13,8%.

Готовый хлеб – продукт на постсоветском пространстве весьма популярный и востребованный. Никакой коррекцией пищевого поведения украинскую статистику объяснить невозможно.

Впрочем, проседание производства и потребления продуктов питания идет не только по хлебу. Так, по сравнению даже с неблагополучным 2015 годом в 2018-ом потребление мяса на Украине сократилось с 243 тыс. тонн до 213,9 тыс. тонн, рыбы – с 72,2 тыс. тонн до 70,7 тыс. тонн, сливочного масла – с 30,7 тыс. тонн до 22,6 тыс. тонн, сахара – со 190,8 тыс. тонн до 170 тыс. тонн, муки – со 147 тыс. тонн до 115 тыс. тонн.

Понятно, что в известной мере все это обусловлено снижением покупательной способности населения. Падает спрос на все, причем достаточно быстро.

Эксперты связывают происходящее с совпадением двух негативных факторов – физического вымирания населения и бегства с Украины трудовых мигрантов.

«Украина сейчас находится в так называемом третьем демографическом переходе, причем у нас он приобрел гибридную форму. По классике, третий демографический переход – это низкая рождаемость и увеличение продолжительности жизни. Но в нашей стране низкие и рождаемость, и продолжительность жизни, особенно у мужчин. То есть сокращение населения идет быстрыми темпами», – приводит издание Страна.UA слова экономиста Алексея Куща.

По словам эксперта, ситуация резко усугубляется миграционными процессами.

«У нас 17 млн экономически активного населения, а работает в штате предприятий – только 7 млн. То есть "выпадает" 10 млн человек. Понятно, что нужно делать скидку, во-первых, на методику подсчета экономически активного населения, во-вторых, неофициальную занятость. Но даже с учетом этого получается, что трудовая миграция – колоссальная.

Постоянная трудовая миграция (когда человек пребывает за границей не менее девяти месяцев в году) – порядка 3 млн человек. Маятниковая (сезонные и разовые работы) – еще 4-5 млн», – утверждает он.

И эти оценки – еще весьма консервативны.

Часть экспертов оценивают общее количество постоянных и сезонных трудовых мигрантов с Украины более чем в 10 млн человек.

На фоне низкой рождаемости и высокой смертности, по официальным данным, население Украины сократилось в первом полугодии 2020-го на 140 тыс. человек (где-то на 0,3%), однако динамика потребления продуктов питания, как мы убедились выше, свидетельствует совсем о других цифрах.

В реальности в годовом измерении население Незалежной сокращается сейчас где-то в промежутке 5-10%. Таким образом, количество жителей на подконтрольных Киеву территориях может уже сейчас составлять в районе 20-25 млн человек, если не меньше.

Никаких предпосылок для изменения тенденции – нет. Пенсионеры стремительно нищают – если остаткам работающих «громадян» киевские власти последние два года хотя бы старались индексировать зарплаты, то пенсии и близко не поспевают за ростом цен. В условиях отсутствия денег на нормальную еду и лекарства смертность среди пожилых украинцев растет.

Что же касается тех миллионов номинальных граждан Незалежной, которые трудятся за рубежом, то им банально некуда возвращаться. Промышленное производство на Украине продолжает сокращаться, а сельское хозяйство просто «не переварит» такое количество рабочих рук.

«Это просто катастрофа. Эта катастрофа показывает, насколько на Украине есть проблема с рабочими местами. Самое абсурдное во всем этом, что люди обвиняют коррупцию, суды, да все что угодно! Но при этом не понимают, что проблема глубже. Украина медленно превращается в аграрное государство!

И аграрное государство не сможет обеспечить работой всех украинцев. Ему не нужно столько населения! Потому с каждым годом ситуация с эмиграцией будет все больше усугубляться! И да. Вы можете мне не верить, но при такой тенденции скоро каждому второму придётся тоже задуматься об эмиграции!», – пишет на своей странице в Фейсбуке украинский экономист Павел Вернивский.

С учетом всего сказанного выше, недавно обнародованная одним из лидеров украинской оппозиции «утечка данных» о предполагающем искусственное сокращение населения секретном меморандуме, заключенном между Киевом и МВФ, не выглядит такой уж невероятной.

«Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна максимум с 10 млн населения, они давно это говорят», – заявил в июне 2020 года в эфире телеканала «112» сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, комментируя слова председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой о целесообразности стерилизации представителей социально незащищенных слоев населения.

Действительно, если существующий курс Киева и порожденные им социально-экономические тенденции сохранятся, то время, к которому население Украины упадет до отметки в 10 млн человек – уже не за горами. Работники закрывающихся промышленных предприятий продолжат выезжать за рубеж мыть сантехнику и собирать клубнику, обнищавшие пенсионеры – вымирать от голода, а женщины – отказываться от рождения детей.

Ирония ситуации заключается в том, что главной опорой постмайданной власти на Украине являются националистические и неонацистские силы, которые на каждом углу кричат о своем желании добиться процветания «украинской нации» и ее стремительного количественного роста.

Вот только на практике почему-то все выходит строго наоборот. Наверное, сегодня, по мнению необандеровцев, на берегах Днепра живут какие-то «неправильные» украинцы, от которых нужно избавиться, чтобы заселить Незалежную новым, более соответствующими их идеалам?

Брюссель подскажет, где их взять! Благо лагеря ЕС под завязку забиты мигрантами из Африки и Азии, бегущими от развязанных Западом у них дома неоколониальных войн.

Святослав Князев