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Миларепа. Часть 8 – бирюза

17:41. 28 сентября 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Супруга Марпы, решает дать Миларепе ценную бирюзу, принадлежащею ей, чтобы он передал эту бирюзу Марпе, в качестве оплаты за посвящение.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gye6hcY495k

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