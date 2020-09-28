Г-н Гордон в очередной раз попытался обгадить идею о восстановлении дохристианской истории Руси.Сама мысль о возможности существования у Русов древней истории вызывает постоянно, из передачи в передачу у популярного на телевидении ведущего, наследника ...
Видео подборка - Чудинов В.А. Язык титанов Чудинов В.А. дешифровал славянское слоговое письмо — руницу и прочитал более 2000 надписей. Его исследования приводят к выводу, что русский язык - один из древнейших на земле, когда-то он был основным и ...